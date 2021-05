Pourquoi Mahmoud Charr vs Christopher Lovejoy est le combat pour le titre des poids lourds que la boxe a oublié: «  Je suis le vrai champion!  » | Nouvelles de boxe

Le challenger est arrivé dans le pays d’origine du champion pour le combat pour le titre des poids lourds le plus étrange et le plus improbable des temps modernes, seul et anonyme, comme toute sa carrière l’a été.

Christopher Lovejoy n’a pas emmené d’entraîneur, de cut-man ou personne du tout avec lui à Cologne, en Allemagne, pour un combat samedi avec Mahmoud Charr qui est si bizarre que cela semble à peine réel.

Le championnat «régulier» de la WBA est en jeu entre un homme dont le bilan de 19-0 est aussi mystérieux que suspect, et un autre qui tient la ceinture depuis quatre ans sans contestation sans entrer dans le ring.

« Je suis ici pour choquer le monde », raconte Lovejoy, l’énigme américaine Sky Sports.

« Cela n’a jamais été fait auparavant. J’ai voyagé dans le No Man’s Land, l’arrière-cour de ce type, par moi-même! »

Lovejoy est une anomalie inexpliquée dans la division des poids lourds – sur ses 19 victoires à élimination directe, 17 étaient au premier tour. C’est une statistique effrayante, mais chaque combat a eu lieu à Tijuana, au Mexique, contre une opposition inconnue et presque aucune séquence de ces combats n’existe.

Ses vantardises étaient auparavant ressenties comme de l’air chaud, mais s’aventurer en Allemagne pour affronter Charr, autrefois un concurrent respecté qui est inactif depuis 2017, suggère que son désir de sortir de l’ombre s’accélère.

Sa tentative de boxer au Royaume-Uni l’année dernière s’est terminée par une farce lorsqu’un combat programmé avec Dave Allen a échoué à la 11e heure au milieu d’un différend juridique avec Don King, le promoteur légendaire.

Lovejoy dit qu’il a déposé son bilan et n’est plus affilié à l’homme qui a autrefois promu Muhammad Ali et Mike Tyson.

«C’est à mon avantage», dit Lovejoy à propos de l’absence de preuves que sa carrière existe réellement. « Ils ne peuvent pas élaborer de stratégie pour les faiblesses ou les défauts que je pourrais avoir. »

Charr se fie à la rumeur et raconte Sky Sports: « Je le connais depuis qu’il a fait du sparring avec Tyson Fury. Il l’a très bien fait. C’est un adversaire puissant. »

La bizarrerie de ce combat est la sanction de la WBA en tant que combat pour le titre. Anthony Joshua peut détenir les titres IBF, WBA et WBO, mais Charr, il y a quatre ans, a remporté la ceinture «régulière» WBA.

Son absence depuis lors signifie qu’il est désormais reconnu comme le «champion de la récréation» tandis que Trevor Bryan est désormais le champion «régulier».

« Je ne sais pas comment deux personnes peuvent être le champion », dit Lovejoy qui n’est pas particulièrement intéressé par le prix officiel de ce combat. « C’est trop compliqué. Mais je serai de retour dans le classement. »

Pourtant, Charr prend son règne inhabituel de champion très au sérieux même s’il ne l’a pas défendu depuis 2017: « J’ai toujours été inspiré. J’étais toujours en forme. Je n’ai jamais arrêté de m’entraîner. Je n’ai jamais perdu la concentration pour revenir sur le ring.

« Parce qu’après avoir remporté le championnat du monde, j’ai prouvé que j’étais le vrai champion des poids lourds. Et cela signifie de ne jamais abandonner. Je n’ai jamais permis la frustration. J’ai gardé le cap sur le fait d’être le champion et de combattre les meilleurs. »

Charr a battu le Britannique Danny Williams



Nous voici donc, une note de bas de page sérieusement étrange à une scène florissante où Joshua et Tyson Fury sont sur le point de confirmer leur affrontement de championnat incontesté.

Où positionner Lovejoy ou Charr après l’émergence d’un gagnant? Ils ont chacun de grandes ambitions surprenantes.

« Une fois que je l’ai battu, cela me propulse au niveau supérieur avec les meilleurs », déclare Lovejoy.

« Les deux meilleurs gars, Joshua et Fury, ne seront pas disponibles. Après cela, il y a Deontay Wilder, Dillian Whyte, Alexander Povetkin et Andy Ruiz Jr.

« De préférence les combats que je veux? Joe Joyce ou Jarrell ‘Big Baby’ Miller. J’ai vu des défauts chez ces gars il y a longtemps.

« Peut-être que Filip Hrgovic, il a aussi besoin d’un combat. Immédiatement après ce combat, je dirai: ‘qui est le prochain?' »

Charr dit: « J’espère que le moment de combattre Joshua ou Fury viendra bientôt. C’est mon prochain objectif. »

















Le promoteur Eddie Hearn a déclaré que le combat pour le titre mondial des poids lourds d’Anthony Joshua contre Tyson Fury aura lieu en août en Arabie saoudite.



Charr a quitté le Liban pour l’Allemagne après que son père syrien a été tué dans la guerre civile.

Il a remporté 21 combats d’affilée, y compris contre Danny Williams, mais a ensuite perdu contre Vitali Klitschko et Alexander Povetkin. Une bagarre avec David Haye a échoué.

Charr a subi une double arthroplastie de la hanche et a été abattu quatre fois devant un kebab en 2015.

Une victoire aux points en 2017 contre Aleksandr Ustinov était la dernière fois qu’il était sur un ring – il a remporté la ceinture « régulière » de la WBA et l’a gardée, un petit trésor oublié, depuis lors.

« Mahmoud n’a pas boxé depuis longtemps », raconte son promoteur Erol Ceylan Sky Sports. « C’est important maintenant qu’il se bat et gagne contre Lovejoy. Après cela, j’ai de grands projets pour lui. S’il gagne ce combat, il pourrait affronter le vainqueur de Joshua-Fury dans le prochain combat. »

Charr a perdu son record invaincu contre Vitali Klitschko



Lovejoy a refusé une poignée de main lors de leur première confrontation enflammée. Il dit que c’était une tentative de déstabiliser Charr: « C’était mon intention. Il est humble. Mais je ne suis pas ici pour être humble.

« Il était nerveux, je ne sais pas de quoi. Moi? Les caméras? C’était son premier combat depuis longtemps? Il était assis et devait s’essuyer. Il traversait quelque chose qui n’était pas normal alors je l’a utilisé contre lui.

« Je ne lui donne pas une note élevée. Je ne vois rien de spécial. Il n’a pas un joli coup. Il sait comment attraper les coups de poing, comment se comporter à travers les rounds. Mais il n’a pas de réel pouvoir ou compétence. .

« [His inactivity] est un inconvénient pour lui, cela peut vous peser. C’est un combat gagnable. «

Alors que tout le monde de la boxe se tourne vers Joshua vs Fury, un combat de poids lourds qui définit la génération et qui peut être une partie importante de l’histoire du sport, Lovejoy et Charr se heurteront dans un coin négligé de la division.

« Si vous croyez en vous-même, si vous croyez en vos forces, si vous vous aimez vous-même, vous pouvez être le champion incontesté », dit Charr avec une confiance qui dément son absence du ring.

« Pourquoi pas? Croyez en vous, croyez en vos rêves, entraînez-vous dur et donnez tout ce que vous pouvez. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront. Ne perdez jamais cette concentration. C’est exactement ce que je fais! Oui, je peux devenir le champion incontesté. «

Peut-être pour Lovejoy, dont le jour au soleil n’est toujours pas venu, les enjeux sont plus importants. Il n’a pas d’entraîneur, pas de soutien, pas d’équipe de coin mais beaucoup d’espoir.

« Ils disent que je n’ai combattu personne qui mérite d’être mentionné? Alors, quand j’aurai réussi ça, que diront-ils? »

