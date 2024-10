L’attaque contre le Liban s’immisce dans la sphère d’influence de la France, mais Paris ne peut rien y faire sans Washington

Le président français Emmanuel Macron aimerait qu’Israël ralentisse sa progression maintenant, s’il vous plaît. Parce qu’il agit comme un enfant gâté à qui l’Occident a offert une Ferrari et qui se comporte désormais comme si les règles de la route n’existaient pas, passant devant toutes les rampes de sortie en route vers une escalade avec ses voisins.

Et voilà que l’inévitable s’est produit : une collision frontale entre les intérêts israéliens et français. Parce que c’est le truc avec les enfants gâtés – le jour où tu dis « Non, » vous aussi, devenez un problème.

Tout cela se produit maintenant parce qu’Israël a franchi une ligne rouge pour la France en soumettant le Liban à ce que l’establishment occidental appellerait ouvertement une « invasion, » si le Liban était l’Ukraine et Israël la Russie. Le français est parlé par environ la moitié de la population libanaise et la France considère le pays comme faisant partie de sa sphère d’influence, tant linguistique qu’économique.

Au milieu du Sommet de la Francophonie à Paris, où se sont réunis les dirigeants francophones du monde, Macron a déclaré dans une interview : « La priorité est que nous revenions à une solution politique, que nous arrêtions de livrer des armes pour combattre à Gaza. » tout en fustigeant la présence des troupes terrestres israéliennes au Liban. Ce serait le « nous » royal, signifiant essentiellement que Macron voudrait que les États-Unis, qui fournissent à Israël 69 % de ses importations totales d’armes, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, cessent, s’il vous plaît. Je suis sûr que Washington y parviendra.

Macron, quant à lui, a catégoriquement revendiqué que la France « n’envoie rien » des armes à Israël – comme si la France ne montait pas de fusil de chasse lors de certaines de ces virées israéliennes. Ces mots – et le présent – ​​semblent plutôt soigneusement choisis. Fin octobre 2023, quelques semaines après qu’Israël ait commencé à raser Gaza, avec tous les civils qui se trouvaient sur son chemin, l’industrie de défense française expédiait toujours des maillons M27 contre des munitions de 5,56 mm pour les mitrailleuses légères M249, qui ne pouvaient pas fonctionner sans ces pièces, chez un fournisseur à Marseille, selon un enquête par l’ONG Disclose, accompagné de preuves photographiques. Un parlementaire français rapport a également constaté que la France a expédié pour 30,1 millions d’euros de matériel militaire à Israël rien qu’en 2023, soit presque le double du chiffre de l’année précédente. Pour purement « défensive » à des fins, bien sûr.















Bien sûr, c’est une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux ventes d’armes américaines à Israël ou aux ventes d’armes françaises ailleurs, ce qui expliquerait pourquoi Macron agit maintenant comme si c’était une perte facile – mais seulement après s’être démené dans une épopée. il. Les liens commerciaux avec le Liban sont bien plus cruciaux pour les intérêts de la France, ce qui expliquerait certainement la réaction habituellement mesurée d’Israël. bombardement un site de ravitaillement français TotalEnergies à Beyrouth, à la suite des propos de Macron. Le fait qu’Israël envisage d’annuler un accord d’exploration gazière avec TotalEnergies pour développer un gisement de gaz à la frontière entre le Liban et Israël, ce qui nécessiterait la coopération des deux pays, est également un signe menace économique directe aux intérêts français.

« Alors qu’Israël combat les forces barbares dirigées par l’Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d’Israël. » Netanyahou a répondu à Macron. « Pourtant, le président Macron et d’autres dirigeants occidentaux appellent désormais à des embargos sur les armes contre Israël. » Il semble choqué que les méthodes habituelles de mise en lumière ne fonctionnent pas sur certains des vassaux de Washington.

La vérité est qu’aucun de ces pays qui appellent à des embargos sur les armes n’a vraiment grand-chose à perdre en premier lieu. – ce qui expliquerait également pourquoi les États-Unis, contrairement à leurs vassaux, sont restés fidèles à leur soutien.

Lors d’un appel téléphonique à la suite de ses propos, Macron « rappelé» Netanyahou de « la mobilisation des moyens militaires français pour la défense d’Israël » au milieu des attaques de missiles de l’Iran et du Yémen, comme navires de guerre. Bien essayé. C’est comme dire à un chercheur d’or que vous lui avez donné un tas de trucs il y a un mois.

En gros, Israël peut faire ce qu’il veut. C’est comme superviser l’invasion d’un autre pays – le Liban en l’occurrence – entre deux réunions au siège des Nations Unies à New York, tandis que le monde occidental hausse les épaules – raison pour laquelle la situation s’est aujourd’hui aggravée au point d’impacter la propre sphère économique de la France.

Ceci n’est qu’un autre de ces cas où Macron déguise le général Charles De Gaulle, le général très admiré de la Seconde Guerre mondiale et, plus tard, le président français qui a chassé les Américains de France, a tenu Paris à l’écart du lobby des armes contrôlé par les États-Unis de l’OTAN. euh, « Alliance transatlantique » et a favorisé les relations avec l’Union soviétique comme contrepoids aux relations de la France avec les États-Unis dans l’intérêt de garantir son indépendance.

Ce n’est pas une coïncidence si De Gaulle a supervisé la période sans doute la plus prospère industriellement et économiquement de l’histoire de France – alors que le mandat présidentiel de Macron est désormais synonyme d’écrasement de la dette.















Tout ce qui comptait pour De Gaulle, c’était la souveraineté et la force de la France, et il a réussi au point de devenir une puissance nucléaire et industrielle capable de rivaliser avec Washington en tant que concurrent respecté. Macron essaie de le faire sans avoir de véritables cartes à jouer contre celles de Washington, ce qui revient essentiellement à mendier et à plaider.

Macron est dans la dernière ligne droite d’une limite de deux mandats et réfléchit sans aucun doute à son héritage. Jusqu’à présent, cela implique de faire périodiquement des aboiements bruyants en faveur des intérêts français, juste avant de se faire foutre le nez avec un journal enroulé et de retourner sur les genoux de l’Oncle Sam.

Le président français a déjà déclaré que l’OTAN était « mort cérébrale » avec son obsession moscovite – la même obsession qui a militarisé et néonazifié la frontière entre l’Ukraine et la Russie et déclenché le conflit brûlant actuel. Puis Macron a déclaré aux journalistes à bord de son avion présidentiel en avril 2023 qu’il « a gagné la bataille idéologique sur l’autonomie stratégique » pour l’UE, considérant le bloc comme un «troisième superpuissance» et soulignant la nécessité d’éviter de devenir des vassaux de Washington au milieu des crises internationales. Ce qui se passe dans l’espace aérien international y reste, j’imagine – parce que tout cela semble avoir disparu, dans la pratique.

Contrairement à De Gaulle, Macron ne semble pas pouvoir aller jusqu’au bout en associant sa rhétorique à l’action. Même après qu’il se soit rendu à Washington pour réclamer une baisse des prix du GNL coûteux pour remplacer le gaz russe que lui et ses amis européens ont évité pour impressionner leur petite amie Vladimir Zelensky (alias le président de l’Ukraine), les Américains l’ont finalement laissé tomber. Tant pis. Insérez ici le haussement d’épaules gaulois.

Parce que la France n’a pas vu comment permettre activement à Israël une conduite dans l’intérêt de « autodéfense » pourrait éventuellement prendre la tête, Macron dépend désormais entièrement de Washington pour la désescalade. Mais voici le piège, que Macron ne voit apparemment pas. Si soutenir Israël signifie affaiblir les intérêts économiques de la France et de l’UE, tout comme les États-Unis le font également en Ukraine en prolongeant ce conflit au profit de l’industrie d’armement américaine, alors pourquoi Washington voudrait-il s’arrêter dans un cas comme dans l’autre ?