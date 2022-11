Pourquoi Macron? Le dîner d’État de Biden met en lumière l’attrait américain de la France

Le président français Emmanuel Macron est en visite d’État aux États-Unis.

Il s’agit de la première visite de Macron à la Maison Blanche depuis l’arrivée au pouvoir du président américain Joe Biden en 2021.

Macron devrait soulever les inquiétudes françaises et européennes concernant la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) de Biden.

L’accueil par le président Joe Biden du président français Emmanuel Macron lors de la première visite d’État à la Maison Blanche jeudi depuis l’arrivée au pouvoir du démocrate américain au début de 2021, est célébré par les responsables des deux pays comme une reconnaissance du statut de la France en tant que plus ancien allié des États-Unis.

La visite met également en évidence la manière unique dont Macron a élevé le profil de la France sur la scène mondiale, et en particulier aux États-Unis. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, Macron a lancé une série d’initiatives internationales qui ont fait de lui l’un des leaders mondiaux les plus actifs.

De Beyrouth à Bangkok, et du Kremlin à la Maison Blanche, il a cherché à se placer au centre de chaque crise, avec un flair pour saisir l’instant.

À la Maison Blanche, Macron devrait affronter Biden au sujet des nouvelles subventions américaines qui agacent les dirigeants européens, et les deux dirigeants pourraient être en désaccord sur la fin de partie de la politique ukrainienne et chinoise, selon les experts.

Mais l’importance de Macron pour Washington est claire, affirment d’anciens et actuels responsables des deux pays. Notamment, il a également été le premier dirigeant étranger que l’ancien président Donald Trump a invité à une visite d’État officielle.

Compte tenu des incertitudes venant de Londres, Berlin ou Rome ces dernières années et “bien que la vision et la stratégie françaises ne soient pas toujours celles que les Etats-Unis souhaiteraient, au moins elles sont assez lisibles et cohérentes”, a déclaré Mathieu Droin, ancien ministre français des Affaires étrangères. chercheur officiel et invité au Center for Strategic and International Studies de Washington.

Les partisans disent que Macron a apporté de l’énergie et de la créativité au monde guindé de la diplomatie, avec sa campagne effrontée pour “Make Our Planet Great Again” par exemple ou un nouveau forum européen (l’ECP) pour unifier les Européens contre la Russie.

Les critiques disent que son style provocateur peut se retourner contre lui et qu’il a divisé les alliés occidentaux avec ses commentaires cinglants sur la “mort cérébrale” de l’OTAN en 2019 et ses opinions sur le président russe Vladimir Poutine.

Pourtant, de hauts responsables de l’administration Biden attribuent au président français le mérite d’être un leader au sein du G7, de l’OTAN, du Conseil de sécurité de l’ONU et d’avoir renforcé le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine alors qu’elle tente de repousser une invasion russe.

“Si vous regardez l’année dernière, la France a littéralement été au centre de presque tous les problèmes de sécurité nationale qui comptent pour le peuple américain et pour nos alliés”, a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Pas identique

Macron devrait soulever les inquiétudes françaises et européennes concernant la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) de Biden, le projet de loi de 430 milliards de dollars considéré comme le plus gros paquet sur le changement climatique de l’histoire des États-Unis, qui subordonne les allégements fiscaux au contenu fabriqué aux États-Unis et qui, selon les industries européennes, font des investissements. en Europe moins compétitif.

La Maison Blanche défend le projet de loi comme nécessaire pour stimuler l’industrie des véhicules électriques et d’autres initiatives d’énergie propre, affirmant que les subventions jouent un rôle important.

Kirby a déclaré mardi aux journalistes voyageant avec Macron qu’il y avait déjà eu “des discussions très productives” sur l’IRA et que “l’équipe ici explore des options”.

Biden et Macron prévoient de se consulter sur la manière d’aider davantage l’Ukraine alors qu’elle affronte l’hiver avec de nombreuses centrales électriques bombardées par la Russie, ont déclaré les responsables. Macron organise une conférence internationale sur le sujet à Paris le 13 décembre.

Ils prévoient également de discuter de la Chine, après avoir rencontré le président chinois Xi Jinping il y a deux semaines à Bali et avant que Macron ne se rende à Pékin au début de l’année prochaine. Macron explore une “troisième voie” sur la Chine, ni conflictuelle ni naïve, tandis que Biden a exhorté ses collègues dirigeants de l’OTAN à s’opposer à l’autoritarisme et à la puissance militaire croissante de la Chine.

“Nos points de vue sur la Chine ne sont pas identiques. Mais je pense qu’il y a une forte opinion que nous devrions parler à partir d’un scénario commun en réponse à la Chine”, a déclaré l’un des responsables américains.

Confiance gagnée

Interrogée sur la raison pour laquelle Macron a eu l’honneur d’être le premier visiteur d’État de Biden, la Maison Blanche a cité la “longévité dans le travail” de Macron et son implication dans les affaires européennes et mondiales.

Kirby a dit :

Il a fait preuve de leadership, certainement au sein du G7, pendant la plus longue période d’entre nous, y compris le président.

“Et je pense que c’est aussi une reconnaissance de son leadership individuel unique sur le continent.”

La visite intervient un an après que Macron a été irrité par un accord entre l’Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis dans lequel l’Australie obtiendrait des sous-marins à propulsion nucléaire de fabrication américaine au lieu des sous-marins diesel qu’elle s’était engagée à acheter à la France.

Le président français a été tellement perturbé d’avoir été pris au dépourvu par l’accord qui a annulé un contrat de plusieurs milliards de dollars pour la France qu’il a rappelé l’ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, de retour à Paris pour des consultations.

Après que Biden se soit excusé publiquement, Macron a semblé moins apaisé, déclarant “La confiance, c’est comme l’amour : les déclarations c’est bien, mais la preuve c’est mieux”.

Le responsable français, s’adressant aux journalistes sous couvert d’anonymat, a déclaré que les deux gouvernements avaient dépassé le contretemps et que la France avait ainsi obtenu une coordination plus étroite sur la région indo-pacifique.

Macron arrive mercredi et se rendra au siège de la NASA avec le vice-président Kamala Harris pour souligner la coopération américano-française dans l’espace avant d’avoir un dîner privé avec Biden et sa femme Jill, avant le dîner d’État de jeudi.

Au final, “la France est perçue comme un pays qui ne s’interdit pas de dire ce qu’il pense, ce qui est parfois agaçant mais c’est aussi ce qui en fait un partenaire précieux”, a déclaré Droin.