Pourquoi ma relation douce-amère avec Shein devait prendre fin

Pour être honnête, l’expérience d’achat en ligne en Chine me manque depuis que j’ai déménagé aux États-Unis il y a quatre ans. J’ai grandi en Chine en même temps que Taobao, une plate-forme de commerce électronique populaire, s’est insérée au centre de la vie quotidienne. Quels que soient les produits courants, de luxe, de niche ou artisanaux que vous vouliez, vous pouvez toujours les trouver en ligne sur Taobao, et à un prix moins cher que dans les magasins physiques. C’est vraiment le lieu de l’abondance.

Alors, quand j’ai remarqué que Shein devenait courant aux États-Unis au cours des dernières années, j’ai pensé, Génial! J’ai enfin un remplaçant Taobao ! Mais quelque part en cours de route, j’ai commencé à me demander pourquoi j’apprécie ce type particulier d’expérience d’achat, et aussi ce que cela signifie pour une plateforme de commerce électronique d’offrir des offres sans fin.

L’été avant mon déménagement, en 2018, J’ai fait un achat sur Taobao : cinq coques de téléphone. Je les ai achetés précisément parce que j’ai entendu dire que les petites choses comme les étuis de téléphone étaient beaucoup plus chères de l’autre côté du Pacifique.

Je n’avais pas tort. J’ai payé environ 15 $ au total, et cela comprenait l’expédition de quatre vendeurs différents. Si je les achetais aux États-Unis, je pourrais facilement dépenser 50 $, sinon plus, pour la même chose.

Après cela, il m’a été difficile de dire au revoir à Taobao. (Il existe une version internationale appelée AliExpress, mais elle est beaucoup plus difficile à utiliser.) L’année suivante, j’ai même demandé à une amie voyageant de Chine d’utiliser son précieux espace de bagages pour m’apporter cinq autres étuis de téléphone, également de Taobao. Mais j’ai dû accepter la nouvelle réalité des achats en ligne aux États-Unis : les choses sont plus chères, il n’y a pas autant d’options et il faut plus de temps pour tout expédier.

Taobao n’est que l’une des rares créations de géants chinois du commerce électronique comme Alibaba, JD et Pinduoduo qui ont appris à combiner l’avantage traditionnel du pays en matière de faibles coûts de fabrication et de transport avec le rythme rapide des innovations technologiques dans le paiement mobile, les algorithmes de recommandation, et marketing ciblé. En conséquence, le commerce électronique est devenu un marché de plusieurs billions de dollars dirigé par la Chine et l’une des rares industries technologiques au monde dans laquelle la Chine a été le fer de lance de l’innovation. Pendant des années, les gens se sont demandé si les États-Unis parviendraient jamais à rattraper leur retard.

Puis Shein a attiré l’attention du public et a encore changé les choses. Fondée en Chine en 2008, Shein est devenue incroyablement populaire bien au-delà des frontières du pays, avec une valorisation d’environ 100 milliards de dollars. Les jeunes de presque tous les continents sont inspirés par les influenceurs de TikTok et de YouTube qui font des “Shein hauls” – achètent des dizaines de vêtements et d’autres articles en une seule fois et jettent tout sur le lit avant de les essayer pour la caméra, un par un. Le contraste entre la grande pile de vêtements et le faible prix total en fait un grand spectacle sur les réseaux sociaux.