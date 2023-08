Pourquoi Luton Town vs Burnley a-t-il été reporté ce week-end ?

Luton Town devra attendre pour faire ses débuts à domicile très attendus en Premier League à Kenilworth Road après le report du match prévu ce week-end avec Burnley.

Les Hatters ont commencé leur vie dans la première division avec une défaite 4-1 contre Brighton & Hove Albion le week-end dernier, tandis que son compatriote nouvellement promu Burnley cherchait également à rebondir après sa propre défaite du week-end d’ouverture contre les champions en titre Manchester City.

Mais le match devra attendre après que le club ait confirmé le mois dernier que le match serait repoussé en raison de « grandes améliorations au sol » qui n’étaient pas prêtes à temps.

Kenilworth Road n’est pas encore aux normes – donc Luton Town vs Burnley a été reporté

Kenilworth Road à Luton Town est toujours en travaux (Crédit image : JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

Kenilworth Road a été jugé suffisant pour les normes de la Premier League, mais des travaux sont en cours sur un nouveau stand pour répondre aux exigences de diffusion et des médias qui accompagnent l’intérêt supplémentaire du football de haut niveau en Angleterre.

Une nouvelle date pour le match n’a pas encore été confirmée, ce qui signifie que l’équipe de Rob Edwards est actuellement sur le point d’accueillir le football de Premier League à Luton lors de la visite de West Ham United sous les lumières le vendredi 1er septembre.

S’exprimant à l’époque, le directeur général de Luton Town, Gary Sweet, a déclaré: « La décision conjointe de retarder ce montage est regrettable, surtout compte tenu des progrès incroyables qui continuent d’être réalisés sur nos travaux de construction; notre programme actuel est en effet à l’heure, mais il n’y a pas d’éventualité supplémentaire et ne peut donc pas garantir à ce stade qu’un problème hors de notre contrôle, aussi mineur soit-il, ne forcerait pas un report plus tard et ne gênerait pas les supporters des deux clubs.

Luton Town devra attendre pour jouer à domicile en Premier League (Crédit image : Charlie Crowhurst/Getty Images)

« Bien que cette nouvelle soit une déception, cela rendra l’expérience du jour de match encore plus agréable pour les fans lorsqu’ils pourront revenir.

« Nous tenons à remercier la Premier League et Burnley pour leur aide dans la prise de cette décision pratique. » »

Luton’s, qui a obtenu une promotion lors d’une séance de tirs au but tendue contre Coventry City, reviendra à l’action avec un voyage à Chelsea de Mauricio Pochettino vendredi soir prochain, tandis que Burnley accueillera Aston Villa à Turf Moor le dimanche suivant.

Lire plus d’histoires de la ville de Luton

Luton Town a quitté la Football League en 2010 mais a depuis grimpé en Premier League : Cinq autres sont tombés pour ne plus jamais être revus

Luton Town et ‘Manager Idol’ : Rappelant le concours téléphonique qui permettait aux supporters de voter pour leur manager préféré

Luton Town a proposé une fois un remplacement de 70 000 places pour Kenilworth Road, avec piste de Formule 1