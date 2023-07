Pourquoi l’USWNT pense que Rose Lavelle est prête pour le rappel de la Coupe du monde

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – La Coupe du monde est l’étape idéale pour une introduction.

Comme Brandi Chastain en 1999, Carli Lloyd en 2015 ou Megan Rapinoe en 2019, une footballeuse a ici l’occasion unique de propulser sa carrière avec la bonne performance.

Rose Lavelle le sait.

Il y a quatre ans, alors milieu de terrain central de 24 ans pour l’équipe nationale féminine des États-Unis mais surtout inconnue du fan moyen, Lavelle a eu un moment d’évasion pour sceller la victoire en finale de la Coupe du monde.

Les États-Unis détenaient une étroite avance de 1-0 sur les Pays-Bas – la même équipe qu’ils affrontent ironiquement lors du deuxième match de la phase de groupes 2023 mercredi à Wellington, en Nouvelle-Zélande (la couverture commence à 19 h HE, avec le coup d’envoi à 21 h sur FOX et l’application FOX Sports) – lorsque Lavelle s’est retrouvée seule sur le ballon près du milieu de terrain avec de l’espace à la 69e minute.

Elle a dribblé avec rythme, a affronté la défenseure néerlandaise Stefanie Van der Gragt et, lorsqu’elle a atteint le sommet de la surface de réparation, Lavelle a décoché un puissant tir du pied gauche qui a dépassé le gardien Sar Van Veendendaal. La force du tir a fait tomber Lavelle après avoir frappé le ballon, mais quand elle l’a vu entrer dans le filet, elle a sauté dans les bras de son coéquipier Alex Morgan et a crié.

Le but de Rose Lavelle scelle la finale de la Coupe du monde 2019 pour l’USWNT

Le but a permis aux Américains de remporter des titres de Coupe du monde consécutifs. Lavelle a remporté le Ballon de bronze en tant que troisième meilleure joueuse du tournoi et a été nommée au FIFA FIFPro World XI, s’établissant officiellement comme l’une des joueuses les plus excitantes de l’USWNT pour l’avenir.

La chose à propos d’avoir un moment d’évasion dans la Coupe du monde, cependant, est que cela conduit naturellement à des questions sur ce que vous faites ensuite. Pour Lavelle, les attentes n’ont plus été les mêmes depuis. Peut-elle s’appuyer sur ce moment de 2019 et devenir une star de tous les jours pour aider l’USWNT à remporter sa cinquième Coupe du monde et sa troisième consécutive ?

Cette scène il y a quatre ans s’est transformée en battage médiatique pour le tournoi de cet été, où Lavelle devrait jouer à nouveau un rôle majeur. Cette fois, bien sûr, elle est plus âgée (28 ans) et un visage plus familier. Son maillot a été repéré sur des fans se promenant en Nouvelle-Zélande. Mais ses coéquipiers pensent qu’elle est prête à embrasser un rôle principal.

« Je pense qu’elle en est juste propriétaire », a déclaré la capitaine américaine Lindsey Horan à FOX Sports plus tôt cette année. [The 2019 tournament] a été un moment énorme pour elle et pour l’équipe, et cela montre à quel point quelqu’un a travaillé dur pour arriver à ce moment et le posséder.

« Maintenant, c’est comme, pouvez-vous faire ça à chaque match et être ce joueur pour notre équipe? »

Son tournoi de 2023 semblait démarrer lentement.

Lavelle a subi ce que l’entraîneur Vlatko Andonovski a décrit comme un « coup » au genou lors d’un match amical contre l’Irlande début avril et a ensuite subi un revers. Elle n’a pas joué du tout dans la préparation de la Coupe du monde – pas pour son club, OL Reign, et pas pour l’USWNT dans deux autres matchs de mise au point.

« Ce fut quelques mois difficiles », a déclaré Lavelle.

Rose Lavelle se classe n ° 9 sur la liste des 25 meilleurs joueurs d’Aly Wagner

Elle a commencé sur le banc pour le premier match de l’USWNT contre le Vietnam vendredi. Ce n’était pas un choc total, étant donné qu’Andonovski avait dit qu’il allait avoir besoin d’accumuler ses minutes au cours du tournoi. Mais lorsque Lavelle a été remplacée sur le terrain à la 63e minute, elle a eu un impact immédiat, injectant de l’énergie et du flair dans une performance quelque peu décousue de l’USWNT.

Elle a essayé des mouvements de signature, comme le « cruyff » qui a provoqué un demi-halètement / demi-acclamation audible de la foule. Elle a envoyé une fusée vers le but qui a secoué la barre transversale. Une tête plus tard a à peine dépassé le poteau de but. Elle a eu des occasions et ressemblait à la joueuse phare que les fans apprécient.

Après la victoire 3-0, Lavelle a déclaré qu’elle était « si heureuse » et qu’elle « se sentait vraiment bien ».

« Chaque fois que vous sortez pendant un certain temps, je pense que vous réalisez à quel point vous aimez et que quelque chose vous manque », a-t-elle déclaré. « C’était le cas. »

Retrouvera-t-elle sa place de titulaire contre les Pays-Bas lors du deuxième match des États-Unis ? Le match revanche final décisif de 2019 déterminera effectivement qui remportera le groupe E, ce que les États-Unis veulent faire pour éviter des adversaires à élimination directe plus coriaces.

L’USWNT pourrait utiliser la finesse et la capacité glissante de Lavelle pour sortir de situations difficiles sur le terrain et créer des opportunités, en particulier contre les Néerlandais qui représentent une menace plus tactique et physique que le Vietnam.

« Je suis prêt à tout », a déclaré Lavelle, souvent décrit par ses coéquipiers comme une « bougie d’allumage », un changeur de jeu. « Je retrouve ma forme physique assez rapidement, ce qui est bien. Mais j’ai dit [Vlatko] Je suis prêt et préparé pour tout ce dont il a besoin de moi. »

« La première fois que l’équipe américaine sera testée défensivement » – Ari Hingst sur le match contre les Pays-Bas

Lavelle est un atout pour les Américaines parce qu’elle apporte quelque chose sur le terrain que beaucoup de joueuses à travers le monde ne peuvent pas faire. La capacité technique vient naturellement. Elle est ultra-créative. Elle change la dynamique et apporte de la cohésion à l’attaque rien qu’en étant sur le terrain.

Un non-fan de football pourrait la regarder et profiter du spectacle. Il suffit de regarder extraits de son aide à la talonnade à Morgan lors d’un match amical contre la Nouvelle-Zélande à partir de janvier.

« Elle est rare », a déclaré Rapinoe à FOX Sports. « Je n’ai jamais joué avec quelqu’un comme Rose dans toute ma carrière, mon club ou mon pays. Elle glisse juste. Il y a des choses qu’elle peut faire que personne d’autre ne peut faire. Elle a la capacité de faire une course de 65 mètres – comme, c’est fou. Elle joue juste avec un certain style.

« Elle est si petite, mais elle est comme la joueuse la plus coriace », a poursuivi Rapinoe. « Elle court sur ses orteils, elle est effrontée, et elle a juste une manière insaisissable et glissante à son sujet que vous êtes juste comme, ‘Comment cela se passe-t-il même?’ Elle est partie en une seconde. »

Malgré sa récente blessure, Lavelle a amélioré son jeu au cours des quatre dernières années.

« Je pense que le fait d’être plus productif dans le dernier tiers a certainement été un peu une priorité pour moi », a déclaré Lavelle. « Je pense que si vous voulez être un meneur de jeu, vous devez être productif et aider à préparer les joueurs, et je pense que je me suis amélioré dans ce domaine. »

L’USWNT gagnera-t-il TOUJOURS le groupe E ?

En dehors du terrain, elle est devenue plus un leader, ce qu’elle pense être fou étant donné qu’elle était l’une des plus jeunes joueuses de l’équipe lors de la dernière Coupe du monde. Et pourtant, elle se retrouve à donner des conseils aux débutants de la Coupe du monde tels qu’Ashley Sanchez et Savannah DeMelo, qui jouent au même poste.

Son étoile aussi a grandi. En 2019, Lavelle n’avait même pas d’agent, mais maintenant elle est dans des publicités pour Nike et Chipotle. Elle pourrait probablement obtenir un concert avec un label de musique aussi après être devenue virale chanter au karaoké au bal des joueurs de l’USWNT décembre dernier. (Sa chanson préférée ? « It’s All Coming Back to Me Now » de Céline Dion.)

Une autre performance clé dans cette Coupe du monde, et qui sait à quel point Lavelle pourrait être un grand nom ?

« C’est vraiment une joueuse dont on peut dire qu’elle veut être excellente », a déclaré Rapinoe. « Elle a un professionnalisme vraiment sérieux sur le jeu et sur son métier.

« J’ai l’impression que c’est là que je vois la plus grande croissance, c’est qu’elle est plus grégaire en dehors du terrain et laisse sa personnalité ressortir. C’est en corrélation directe avec ce qu’elle fait sur le terrain, assumer plus de responsabilités et être prête à assumer cela dans [this] Coupe du monde qui devrait être sa Coupe du monde. »

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Rose Lavelle États-Unis Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES