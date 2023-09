Pourquoi l’USMNT de Berhalter vise la Coupe du Monde ne correspond pas à la réalité

Gregg Berhalter a mené l’USMNT à une élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, mais il dit maintenant qu’il veut amener l’équipe américaine à son meilleur classement lors de la Coupe du monde 2026. James Williamson/AMA/Getty Images

Dans la première grande interview de Gregg Berhalter depuis qu’il a été réembauché en tant que manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, il a posé un objectif ambitieux pour la Coupe du monde 2026. Son objectif, dit-il Salon de la vanité« c’est pour nous de participer à un tour auquel aucune équipe américaine n’a jamais participé. »

Le souhaiter est une chose, mais y parvenir sera une entreprise colossale.

Techniquement, franchir une nouvelle frontière lors de la Coupe du Monde signifierait atteindre la finale, étant donné que les États-Unis ont atteint les demi-finales de l’édition inaugurale du tournoi en 1930, où ils ont été battus par l’Argentine 6-1. Si l’on limite sa déclaration à l’ère moderne – vaguement définie comme commençant en 1990, lorsque les hommes américains se sont qualifiés pour la Coupe du monde pour la première fois en 40 ans – cela signifie atteindre les demi-finales.

Par souci d’argumentation, disons que c’est ce que Berhalter voulait dire, et atteindre les demi-finales est certainement possible pour cette équipe américaine. C’est sans doute un groupe aussi talentueux que l’USMNT n’a jamais eu, et il n’est pas rare qu’une wild card atteigne les demi-finales d’une Coupe du monde. La Turquie et la Corée du Sud l’ont fait en 2002. Le Maroc l’a fait en décembre dernier au Qatar. Les États-Unis bénéficieront également en 2026 de ce qui sera sans aucun doute un soutien bruyant à domicile dans les stades américains.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Il n’y a certainement rien de mal à ce que Berhalter déclare un objectif aussi noble : cela correspond à la culture de l’équipe et du pays. Mais possible ne veut pas dire probable. Un certain nombre de choses devront être prises en compte pour que les États-Unis atteignent cet objectif, dont certaines ne peuvent pas être contrôlées par Berhalter, comme la santé des joueurs et un parcours favorable dans le tournoi.

La question demeure donc : que peut faire Berhalter maintenant pour donner aux États-Unis une meilleure chance d’y parvenir ?

Berhalter a déclaré qu’il avait rencontré le directeur sportif de l’US Soccer, Matt Crocker, pour travailler sur un plan visant à faire avancer l’équipe. Pourtant, cette question est particulièrement pertinente lorsqu’il s’agit de l’attaque de l’équipe.

Atteindre les huitièmes de finale au Qatar, où les États-Unis se sont inclinés 3-1 face aux Pays-Bas, a été une performance respectable, mais ce n’est pas un tournoi dans lequel les Américains ont fait preuve d’un niveau suffisant de prouesses offensives. Il n’y avait pas grand-chose à redire en termes de travail d’approche de l’équipe américaine – les États-Unis ont réalisé une moyenne de 187,75 touches dans le tiers offensif toutes les 90 minutes du tournoi, bon pour la sixième place parmi les équipes de la Coupe du monde – mais en termes de création d’occasions de qualité, les États-Unis en manquaient.

Le xG de l’équipe américaine, ou buts attendus, par 90 minutes de temps de jeu réel (y compris les arrêts de jeu) était de 0,91, une note qui la classait au 22e rang du tournoi parmi les 32 équipes et au 12e sur les 16 équipes ayant atteint les huitièmes de finale. . Le fait que les États-Unis aient sous-performé en marquant seulement 0,67 but toutes les 90 minutes de temps de jeu effectif n’a pas aidé. Nous parlons d’un petit échantillon contre certaines des meilleures équipes du monde, mais même lorsque le test de la vue est appliqué, les États-Unis ne peuvent pas être confondus avec une puissance offensive.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Lorsqu’on lui a demandé comment Berhalter et le staff allaient faire avancer l’attaque américaine, l’entraîneur adjoint BJ Callaghan a répondu qu’une façon d’y parvenir était d’affronter une variété d’adversaires.

« Je pense que chaque défi présenté par l’adversaire va dicter en quelque sorte la manière dont vous pouvez créer des occasions », a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes. « Donc, plus nous pouvons donner d’expérience à ce groupe de joueurs jouant contre un calendrier diversifié d’adversaires, je pense que cela nous apprendra et nous donnera des idées sur la façon de faire progresser cette attaque contre différents types de configurations. »

En l’absence de qualification des États-Unis pour la Coupe du Monde au cours de ce cycle, le calendrier sera forcément moins chargé en Concacaf. Cela contraste fortement avec le cycle 2022 : depuis le début de 2019, les États-Unis ont disputé 43 de leurs 56 matches contre des adversaires de la Concacaf. En particulier, la participation de l’équipe américaine à la Copa America de l’année prochaine, contre les meilleurs de l’Amérique du Sud, offrira le genre de compétition en dehors de la région d’origine de l’USMNT qu’elle voit rarement.

Mais cela ne mènera les Américains que jusqu’à un certain point. Quelques changements de personnel seront plus bénéfiques, notamment l’arrivée de nouveaux joueurs et le déplacement de noms familiers vers de nouveaux rôles.

L’arrivée de Folarin Balogun équivaut à une revalorisation immédiate au poste d’attaquant. On s’attend à ce que la menace apportée par sa mobilité et ses sorties de ballon ouvriront de l’espace à des joueurs comme Christian Pulisic et Tim Weah, et ses 21 buts en Ligue 1 l’année dernière avec le Stade de Reims montrent qu’il est capable de marquer dans un ligue très compétitive (bien qu’il ait sous-performé son xG la saison dernière de 27,2). Un déménagement dans un plus grand club de l’AS Monaco est la prochaine étape de son développement.

jouer 1:17 Évaluation de la première équipe de Gregg Berhalter depuis qu’il a rejoint l’USMNT en tant que manager Jeff Carlisle revient sur les ajouts et absences notables à la liste de l’USMNT à l’approche de la fenêtre internationale de septembre.

Cela dit, Balogun ne résoudra pas à lui seul le problème de la création d’opportunités de qualité pour l’USMNT. Au lendemain de la défaite contre les Néerlandais à la Coupe du Monde, Berhalter a déclaré : « Nous n’avons pas de Memphis Depay en ce moment, qui marque des buts en Ligue des Champions, joue à Barcelone et est international depuis des années et années. » Les États-Unis n’avaient pas non plus de Denzel Dumfries, qui a inscrit un but et deux passes décisives ce soir-là.

Les États-Unis ne le font toujours pas, mais l’attaque présente un avantage en positionnant Gio Reyna dans un rôle d’attaquant central, au lieu d’être à l’extérieur, où il a été pendant presque tout le cycle 2022. C’est une décision prise par Callaghan lors de la Ligue des Nations de la Concacaf en juin dernier, et les États-Unis semblaient beaucoup plus dynamiques en attaque.

La prochaine étape consiste à voir comment cela fonctionne contre des adversaires de meilleure qualité, mais même cette décision apparemment évidente comporte une certaine incertitude.

Premièrement, il faut dégeler les relations entre Berhalter et Reyna. Il est facile de penser qu’ils accepteront de mettre le passé de côté et d’avancer, mais ce qui s’est passé, aussi public que soient les retombées, laissera des cicatrices aux deux individus. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore dans quelle mesure la guérison aura lieu. Berhalter a déclaré récemment qu’il n’avait toujours pas parlé à Reyna depuis que l’épreuve s’était déroulée.

Se pose ensuite la question de savoir si Berhalter fera réellement passer Reyna à un rôle d’attaquant central une fois que cette dernière sera de nouveau en pleine forme. Lors de la conférence téléphonique de la semaine dernière avec les journalistes au cours de laquelle la liste actuelle a été annoncée, Berhalter a qualifié le triumvirat de milieu de terrain composé de Tyler Adams, Weston McKennie et Yunus Musah de « moteur formidable dont nous avons pu profiter » au cours du cycle écoulé. En lisant les feuilles de thé, il ne semble pas que continuer avec ce trio au milieu de terrain – quand ils sont tous en bonne santé, il convient de le noter – est quelque chose que Berhalter a encore quitté.

La relation entre Gregg Berhalter et Gio Reyna s’est brisée lors d’une dispute publique désordonnée, et Berhalter dit qu’il n’a toujours pas parlé à Reyna depuis. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Passer la formation de l’équipe à un 3-5-2 pourrait atténuer ce problème dans la mesure où cela permettrait à Reyna de jouer en tant que deuxième attaquant aux côtés de Balogun. Cela convient également à certains autres membres du personnel de l’équipe. Antonee Robinson, Sergiño Dest et Weah ont les compétences nécessaires pour jouer en tant qu’ailiers, et Chris Richards, Miles Robinson et Tim Ream sont suffisamment à l’aise avec le ballon pour jouer dans une ligne arrière à trois.

« Pour nous, je pense qu’il s’agit plutôt simplement de la philosophie générale de la façon dont nous voulons jouer et de ce que nous essayons de faire », a déclaré Berhalter. « Nous voulons être agressifs. Nous voulons exercer un pressing haut. Nous voulons pouvoir contrôler le ballon. Et je ne vais pas vraiment me laisser prendre par la formation. Si cela signifie qu’on ne peut pas [play a certain way] parce que c’est le personnel que nous avons, nous devons jouer avec trois à l’arrière, alors nous le ferons.

« Je pense que c’est la beauté du temps entre les camps : vous avez la possibilité de planifier ce qui est le plus efficace pour un adversaire donné. Idéalement, j’aimerais participer à la prochaine Coupe du Monde avec un système à trois et un système à quatre. lieu. »

Une telle approche exigerait que Reyna profite de quelque chose qui lui a échappé pendant une grande partie de sa carrière professionnelle : une période prolongée de durabilité et de santé. Et même s’il le pouvait, cela ne suffirait peut-être pas. D’autres joueurs comme Adams et Pulisic devront également rester en bonne santé, ce qui témoigne des faibles marges qui séparent le succès et l’échec au niveau international.

Les progrès sont également rarement linéaires. Les attentes étaient élevées en 2006 après la victoire des États-Unis en quarts de finale en 2002, mais un tirage au sort difficile a vu les États-Unis regroupés avec la République tchèque, le Ghana et l’Italie, futur champion, couplés à des joueurs clés comme DaMarcus Beasley, Landon Donovan et John. O’Brien n’a pas atteint les sommets de 2002 et a vu les États-Unis être éliminés en phase de groupes.

Cette équipe américaine est désormais plus solide que celle de 2002, mais le reste du monde n’est pas resté les bras croisés non plus. Ainsi, même si l’objectif déclaré de Berhalter est clair, la voie à suivre ne l’est pas. Il incombera à Berhalter de trouver une solution.