Pourquoi l’Uruguayen Facundo Pellistri est ignoré par Man United

DOHA, Qatar – Alors que deux fans de Manchester United sont entrés dans Old Trafford avant le match nul de la Coupe Carabao avec Aston Villa avant la Coupe du monde, l’un d’eux a commencé à lire l’équipe. Quand il est arrivé aux remplaçants, il a énuméré Alejandro Garnacho et Anthony Elangamais a été stoppé net après avoir mentionné Facteur Pellistri.

L’interruption a pris la forme d’une question chargée d’une véritable surprise : « Est-il toujours là ? Mais après aucune apparition en équipe première en plus de deux ans au club, ce n’est peut-être pas une surprise que Pellistri soit devenu si oubliable.

L’ailier de 20 ans a disparu à Manchester depuis son transfert de 9 millions de livres sterling de Penarol en octobre 2020 – aidé par une recommandation de l’ancien attaquant de United et de l’Uruguay Diego Forlan – mais à Montevideo, c’est une autre histoire. Il a fait ses débuts internationaux complets pour l’Uruguay contre le Paraguay en janvier et quand est venu le temps pour l’entraîneur Diego Alonso de nommer son équipe pour la Coupe du monde 2022, il ne faisait aucun doute qu’il serait inclus.

En effet, lorsque l’équipe a été nommée pour le premier match de l’Uruguay contre la Corée du Sud jeudi, Pellistri en faisait partie – choisi sur le côté droit des trois premiers aux côtés de Luis Suarez et Darwin Nunez — et a disputé 88 minutes du match nul 0-0 avant d’être remplacé par Gullermo Varela.

Mais quelle que soit la performance de Pellistri au Qatar, il est probable qu’il quittera Manchester United en prêt lors de la fenêtre de transfert de janvier. Après avoir passé du temps en prêt à Alaves pendant deux périodes distinctes depuis son arrivée en Angleterre, des sources ont déclaré à ESPN qu’il était sur le point de déménager temporairement cet été pour se blesser à la cheville lors d’un match amical de pré-saison contre l’Atletico Madrid à Oslo en juillet. Les négociations avec un certain nombre de clubs du championnat anglais et de la Liga espagnole ont été immédiatement interrompues tandis que Pellistri a subi des travaux de réhabilitation qui l’ont empêché d’entrer jusqu’en septembre.

Depuis son retour en pleine forme, il a été nommé huit fois sur le banc par Erik ten Hag, et huit fois, il a été oublié lorsque des remplacements ont été effectués. Son implication officielle pour United jusqu’à présent cette saison s’élève à 66 minutes dans un match de groupe du Trophée EFL devant 2 966 fans à League Two Barrow.

Il a atteint le point où il y a déjà un débat pour savoir s’il réussira un jour à United, en particulier après que Ten Hag a déclaré en octobre que le joueur devait encore le “convaincre”.

“Nous avons de jeunes joueurs en arrière-plan dans les positions offensives, une assez bonne compétition là-bas”, a déclaré le Néerlandais. “Ils doivent se battre pour cela et nous convaincre et me convaincre qu’ils méritent d’être dans l’équipe, donc il est l’une des options.”

Des sources ont déclaré à ESPN que Pellistri était si désespéré d’impressionner qu’il demande régulièrement aux entraîneurs de United Darren Fletcher, Steve McClaren et Benni McCarthy de rester après l’entraînement pour organiser des séances supplémentaires. McCarthy travaille spécifiquement sur son tir tandis que ses coéquipiers Bruno Fernandes et Lisandro Martinez l’ont également aidé.

Pellistri a également entrepris des travaux supplémentaires au gymnase, après avoir réalisé qu’il était trop léger pour prospérer dans le football anglais et le personnel, selon des sources, a été impressionné par la force avec laquelle il a travaillé sans jamais jouer.

Facundo Pellistri a fait plus d’apparitions en Coupe du monde qu’il n’en a pour Man United. BIJOU SAMAD/AFP via Getty Images

United, cependant, sait déjà tout sur sa discipline après avoir passé une semaine à dormir sur le terrain d’entraînement de Penarol avant son déménagement à Old Trafford pour s’assurer que son transfert ne soit pas saboté par la pandémie de COVID-19. Une fois arrivé, et avec des restrictions au Royaume-Uni toujours en place, il n’a été autorisé à voyager qu’entre le terrain d’entraînement de United à Carrington et son appartement. United était, à un moment donné, inquiet d’avoir le mal du pays, mais tous les examens ont été accueillis avec un sourire et un pouce levé.

Pellistri était si populaire lors de ses deux prêts avec Alaves que lorsque United s’est arrangé pour utiliser leur terrain d’entraînement après le match nul de la Ligue Europa avec la Real Sociedad plus tôt ce mois-ci, il a été accueilli comme une légende du club et a apporté des maillots United supplémentaires dans sa valise à distribuer à leur Personnel.

Après ses 88 minutes pour l’Uruguay contre la Corée du Sud, Pellistri a déjà fait plus d’apparitions en Coupe du monde qu’il n’en a eu pour United. Les buts de la pré-saison – un contre Derby County sous Ole Gunnar Solskjaer et un autre contre Liverpool lors du premier match de Ten Hag en charge – ont fait naître l’espoir que l’ailier, qui aura 21 ans deux jours après la finale de la Coupe du monde, pourrait avoir un bel avenir à United. , mais cela fait maintenant 781 jours et compte sans comparution senior. Mais il n’aura pas à attendre longtemps pour son prochain match avec l’Uruguay : contre le Portugal et son ami Fernandes, au stade Lusail lundi.

Il n’est pas rare que les joueurs espèrent que la Coupe du monde servira de scène pour gagner un transfert de rêve dans un grand club. Pellistri a déjà fait de son rêve une réalité, mais il doit encore impressionner au Qatar s’il veut persuader Manchester United que son avenir à long terme repose sur eux.