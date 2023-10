Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock, Neil Rasmus/BFA.com/Shutterstock

Lupita Nyong’o est « dans une saison de chagrin » maintenant, a-t-elle révélé, à la suite de ce qui semble être une rupture dramatique avec son désormais ex-petit-ami Selema Masekela. L’ancien couple était en couple depuis près d’un an jusqu’à ce que le Nous L’actrice a annoncé qu’elle avait été confrontée à la « tromperie » et à la « douleur » suite à leur rupture.

Pourquoi Lupita Nyong’o et Selema Masekela ont-ils rompu ?

Le 19 octobre, le Panthère noire unCtress a écrit une longue et émouvante déclaration via Instagram, annonçant qu’elle et l’ancien journaliste d’ESPN avaient rompu.

« En ce moment, il est nécessaire pour moi de partager une vérité personnelle et de me dissocier publiquement de quelqu’un en qui je ne peux plus faire confiance », commence la note de Lupita. « Je me retrouve dans une période de chagrin à cause d’un amour soudainement et dévastateur éteint par la tromperie. Je suis tenté de courir dans l’ombre et de me cacher, pour revenir à la lumière lorsque j’ai retrouvé suffisamment de forces pour dire : « Peu importe, ma vie est meilleure ainsi. Mais je me souviens que l’ampleur de la douleur que je ressens est à la mesure de ma capacité d’aimer. Et donc, je choisis d’affronter la douleur, de cultiver le courage d’affronter ma vie exactement telle qu’elle est et d’avoir confiance que cela aussi passera.

Lupita a poursuivi : « La promesse, disent-ils, est qu’un cœur tendre est ce qui donne naissance à l’intrépidité. J’espère que c’est vrai… Je partage ça pour le garder [100 emoji]et en espérant que la connaissance de mon expérience pourrait être utile à quelqu’un d’autre qui vit le chagrin et est prêt à essayer d’échapper à la douleur et de passer à côté de la sagesse qui en découle.

À la fin de son message, l’actrice oscarisée a conclu : « #Rupture Faisons face à notre douleur pour ne pas la propager. »

Lupita et Selema ont rendu public leur relation pour la première fois en décembre 2022. Cependant, on ne sait pas combien de temps ils sortaient ensemble avant cette date. En 2016, Selema a tweeté qu’il avait développé un béguin pour Lupita, écrivant : « Hypothétiquement, bien sûr, disons que vous êtes assis derrière Lupita Nyong’o dans un avion, quelle serait votre première phrase ? »

Avec qui Lupita Nyong’o sort-elle maintenant ?

Il apparaît que le 12 ans d’esclavage la star est célibataire. Avant d’être liée à Selema, la rumeur disait qu’elle sortait avec Janelle Monáe. Cependant, Lupita a mis fin à la spéculation lors d’une interview en 2023 avec Pierre roulante.

« Elle a un magnétisme qu’ils captaient visiblement. Elle est si énigmatique », a expliqué Lupita. « Les gens sont curieux des gens énigmatiques. je n’ai pas été surpris [about the rumors].»

Auparavant, les fans se demandaient si Lupita était liée à Jared Leto lors de la saison des Oscars 2014. Tous deux ont ensuite reçu les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un second rôle, mais Lupita aurait confirmé qu’ils n’étaient que des amis.

Lupita Nyong’o et Joshua Jackson sont-ils en couple ?

Peu de temps avant d’annoncer sa séparation avec Selema, Lupita a été aperçue en train de traîner avec Attraction fatale star de la série Josué Jackson en assistant à l’un des concerts de Janelle. Josh venait de se séparer de son ex-épouse, Jodie Turner Smithet tous deux sont en train de divorcer.

Cependant, Lupita et Joshua ne sortent pas ensemble. TMZ a rapporté qu ‘ »ils se connaissent depuis des années et qu’il n’y a rien de romantique dans cette soirée ».