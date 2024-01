Pourquoi l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens, perd son financement

La décision des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Australie et d’autres pays de suspendre le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ou UNRWA, en attendant une enquête sur les allégations d’Israël, place plus de 2 millions de personnes qui dépendent de “C’est leur simple survie” qui est en danger, a déclaré le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini.