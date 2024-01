Pourquoi Lulu Wang n’était pas sûre du terme « expatriés » – et qu’est-ce qui lui a fait dire oui

Lulu Wang n’était pas sûre que « Expats » soit la bonne décision après le succès de son film de 2019, « The Farewell ». Après avoir fait sa première mondiale au Sundance Film Festival et qu’A24 l’ait récupéré, “The Farewell” est devenu l’un des films les plus acclamés de cette année-là. Le film était une histoire profondément personnelle que Wang s’est battu dur pour obtenir sa place, résistant à la pression des dirigeants d’Hollywood pour approvisionne-le au regard blanc.

« Ce film a décollé d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas du tout. J’ai fait le contraire de ce que les gens disaient que je devrais faire, pour la plupart. Par exemple, pour attirer un public plus large, le faire davantage en anglais, choisir une personne blanche – toutes ces choses que j’ai rejetées, pour faire quelque chose de vraiment personnel pour moi », a déclaré Wang dans une interview la semaine dernière, presque exactement cinq heures. ans depuis la première de « The Farewell » à Sundance. « Et donc, c’était tout simplement choquant. Mais j’ai aussi entendu [those choices] validé et je voulais être de retour dans un espace créatif où je pourrais prendre des risques et refaire ces choix.

Au cours de cette année mouvementée, Nicole Kidman – qui avait choisi « The Expatriates » de la romancière Janice YK Lee pour en faire une série pour Amazon – a approché Wang pour voir si elle était intéressée par l’adaptation. Mais Wang se demandait si cela pourrait être le contraire de ce qu’elle voulait faire ensuite en tant que scénariste et réalisatrice.

“Je ne pensais pas que ce serait un espace où j’aurais la liberté de rester vraiment petite et de faire quelque chose à contre-courant et de continuer à chercher ma propre voix”, a-t-elle déclaré. « Et j’ai dit [Kidman] que. J’ai dit : ‘Tu es une immense star.’ C’est Amazon qui fait toute une série, et c’est Hong Kong. C’est un endroit nuancé et complexe.

À sa grande surprise, Kidman lui a assuré qu’elle aurait une totale liberté de création, et Wang a réalisé que l’ampleur du projet pourrait être un atout.

“Alors, c’est devenu une opportunité à laquelle je ne pouvais pas dire non, parce que j’avais soudain l’impression d’avoir un monde et une plateforme élargis où je pouvais exploiter le pouvoir de star de Nicole Kidman et les ressources d’Amazon pour raconter une histoire sur le Parapluie. Mouvement, à propos des travailleurs domestiques, à propos de toutes ces personnes de couleur qui font partie de la diaspora de Hong Kong », a-t-elle déclaré.

« Expats », une série kaléidoscopique de six épisodes diffusée vendredi sur Prime Video, fait beaucoup de choses que nous ne voyons pas habituellement à la télévision américaine. La série conserve les personnages principaux du roman de Lee : Margaret (Kidman), Hilary (Bleu Sarayu) et Mercy (Ji-young Yoo), trois expatriées américaines très différentes vivant à Hong Kong, dont les histoires se relient de manière inattendue à travers une horrible tragédie. Remarquablement, Wang étend également le monde de la série bien au-delà d’eux, racontant des histoires sur la riche tapisserie des habitants de Hong Kong et explorant des questions épineuses sur la race, la classe sociale, le colorisme, la religion, le pouvoir et l’action.

Image ouverte modale Wang (au centre) avec Yoo et Kidman sur le tournage de “Expats”.

Il tisse également des intrigues pour d’autres personnages, notamment Essie (Ruby Ruiz) et Puri (Amelyn Pardenilla), les travailleuses domestiques philippines de Margaret et Hilary, dont les expériences d’immigration sont très différentes de celles de leurs employeurs riches et isolés, et Charly (Bonde Sham). ) et Tony (Will Or), deux étudiants universitaires actifs dans le mouvement pro-démocratie de Hong Kong. Chacune de leurs histoires, qui aurait peut-être pu être développée en quelque chose de plus substantiel, souligne la disparité entre les façons dont les riches et les privilégiés peuvent simplement quitter un endroit lorsque les choses deviennent désastreuses – alors que la plupart des gens ne le peuvent pas.

Fait inhabituel, Wang a commencé à travailler sur « Expats » alors qu’elle faisait encore la promotion de « The Farewell » fin 2019 et début 2020 « parce que je voulais juste me remettre à la création ». Elle a réuni une équipe d’écrivains issus d’horizons divers, reflétant le large éventail d’histoires qu’ils souhaitaient raconter dans la série.

« Nous avons un écrivain queer ; nous avons un écrivain sikh, amérindien ; Janice était également dans la pièce et nous nous sommes donc lancés un défi. J’avais un écrivain australien dont la famille est expatriée à Hong Kong », a-t-elle déclaré. « Alors nous nous sommes tous demandé : « Quels sont tous les aspects ? Examinons toutes les différentes catégories de personnes et tous les horizons.

« La réalité est qu’il y a tous ces différents types de personnes et qu’elles doivent toutes vivre ensemble, surtout quand vous n’avez pas le privilège de vous séparer et d’être dans une chambre d’écho de vos propres voix. C’est ce que j’aime dans les voyages ; c’est ce que j’aime chez les gens qui migrent avec toutes ces perspectives différentes », a-t-elle poursuivi. “Nous en avons parlé, nous avons fait des recherches, nous avons regardé d’autres films et nous avons finalement suivi ce que nous pensions être les histoires les plus excitantes et les plus intéressantes pour nous.”

Elle se sentait également particulièrement responsable de capturer le mouvement pro-démocratie de Hong Kong, compte tenu de sa propre histoire familiale. Elle a choisi de situer « Expats » spécifiquement à l’été et à l’automne 2014, pendant le mouvement des parapluies, lorsque des militants pro-démocratie occupaient les principales routes et monuments de Hong Kong. Ils ont utilisé des parapluies pour se protéger des attaques de la police avec du gaz poivré, ce qui a dégénéré en gaz lacrymogènes et en arrestations violentes. La série recrée avec force ces manifestations et certains des événements environnants. Il est tentant de le décrire comme une toile de fond pour la série, mais Wang a souligné que c’est bien plus que cela.

« C’était délicat, parce que je ne voulais pas que ce soit une toile de fond en soi, parce que pour certaines personnes, ce n’est pas qu’une toile de fond ; c’est toute leur vie. Et pour ma famille, nous avons quitté Pékin en 1989, place Tiananmen. J’ai donc vu de nombreux parallèles entre l’histoire de Hong Kong et celle de ma propre famille », a-t-elle déclaré. « Et pourtant, en même temps, ce n’est pas non plus une émission sur la politique de Hong Kong. Nous montrons aux habitants de Hong Kong et nous voulions simplement montrer que personne n’est isolé du contexte du lieu et de l’époque dans laquelle il vit. Nous sommes tous informés, à un degré ou à un autre, par le l’heure et le lieu dans lesquels nous vivons.

Image ouverte modale Charly (Sham) et Mercy (Yoo) dans la série Amazon “Expats”.

Dans le cas des expatriés, qui sont souvent riches et mobiles, « à bien des égards, ils ne sont pas des citoyens, ils n’y vivent pas, ils sont plutôt à l’abri des impacts des changements politiques – et il y a d’autres personnes qui ne le sont pas. “Ce n’est pas le cas”, a poursuivi Wang.

“Nous voulions simplement montrer cela et le fait que quelqu’un qui n’est absolument pas affecté, puis quelqu’un dont la vie entière change à cause de cela, se croisent également tout le temps.”

Elle a cité un exemple des intrigues imbriquées de la série : lorsque Margaret passe devant une femme avec des serpillères nettoyant les sols d’un marché. Plus tard dans la série, nous apprenons qui est cette femme – quelqu’un dont Margaret ne connaîtra presque certainement jamais l’histoire.

“C’est juste cette idée que nous sommes si proches et pourtant si éloignés les uns des autres”, a déclaré Wang.

En abordant les questions délicates de pouvoir et de privilèges de la série, le principe directeur de Wang était d’essayer de montrer comment le pouvoir se joue dans les zones les plus grises.

“Il y a beaucoup de films, de programmes télévisés et de contenus qui montrent les privilèges, la richesse et le pouvoir, et cela d’une manière très extrême”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas qu’il n’y a pas de mal, mais je pense qu’il y a aussi un danger de dire : ‘Eh bien, le pouvoir ressemble toujours à cet extrême’, parce que la plupart du temps, la hiérarchie, la dynamique du pouvoir et la manipulation, peuvent survenir dans ces situations. des moyens plus insidieux. Sur les lieux de travail, les gens se demandent : « Était-ce une décision de pouvoir ? Était-ce une sorte de manipulation ou est-ce que je l’imagine simplement ? On ne le sait pas toujours.

Image ouverte modale Puri (Pardenilla) et Essie (Ruiz) dans la série Amazon “Expats”.

L’un de ces exemples subtils mais insidieux de la série est « lorsque vous pouvez appeler quelqu’un de la famille, mais que vous le payez et qu’il ne peut pas rentrer chez lui », a déclaré Wang, faisant référence au différentiel de pouvoir entre Margaret et Essie. Essie a inlassablement élevé les enfants de Margaret comme s’ils étaient les siens, tout en voyant à peine sa vraie famille.

Ces contrastes sont pleinement mis en valeur dans le remarquable cinquième épisode « Central », tournant l’objectif sur Essie et Puri (ainsi que de nombreux autres personnages secondaires de la série) et se déroulant pendant des jours de pluie torrentielle. C’est emblématique de la fluidité de la structure du spectacle. Il y a des arcs d’histoire qui couvrent toute la série, mais chaque épisode se sent également distinctement, une structure inspirée par l’expérience de Wang en musique classique.

“Je suis une pianiste de formation classique, et donc je pense qu’à un niveau inconscient, subconscient, j’ai abordé cela comme si j’écrivais un morceau de musique – comme une sonate, par exemple”, a-t-elle déclaré. « Et il y a tous ces mouvements différents et ils sont tous connectés, mais ils sont également tous différents. Et quand vous écoutez, quand vous allez à la symphonie, quand vous allez écouter un concerto pour piano, vous ne suivez pas l’intrigue. Vous n’êtes pas là pour vous demander : « Que va-t-il se passer ensuite ? Que va-t-il se passer ensuite ? Vous êtes là pour vivre des émotions et des rythmes différents. Et donc le rythme était vraiment important pour moi : des rythmes, des gammes, des juxtapositions constantes.

Par exemple, l’épisode précédant « Central » en est à l’opposé en termes d’échelle et de récit. Chacune des trois histoires principales se déroule entièrement dans un petit espace : un ascenseur en panne, un appartement exigu et un bureau.