Pourquoi l’Ukraine réussit-elle avec autant de succès à attaquer des installations militaires russes clés ? | Nouvelles du monde

L’analyste militaire Sean Bell, ainsi que d’autres experts de Sky, répondent quotidiennement aux questions les plus urgentes des lecteurs sur la guerre en Ukraine.

Aujourd’hui, le lecteur DenissM a demandé pourquoi l’Ukraine réussissait si bien à attaquer des installations militaires russes clés.

Le Kremlin accuse le Royaume-Uni et les États-Unis d’être responsables de « l’attaque terroriste » sur un pipeline

Dans le Blog de Sky News UkraineSean Bell dit :

Malgré UkraineMalgré le succès relatif de l’Ukraine à mettre un terme à l’invasion illégale de la Russie, puis à repousser les occupants de 50 % du territoire autrefois détenu, l’Ukraine reste un pays nettement plus petit que la Russie.

Elle doit donc être très prudente pour éviter de se laisser piéger dans une guerre d’usure acharnée avec la Russie – qui favoriserait la masse russe.

Les armes de précision occidentales de haute technologie ont donné à l’Ukraine la capacité de combattre les tactiques de guerre russes du XXe siècle avec une puissance de combat moderne de style occidental du XXIe siècle, ce qui a conféré à l’Ukraine un avantage asymétrique.

De toute évidence, la Russie ne s’attendait pas à ce que la guerre avec l’Ukraine se prolonge au-delà de quelques jours : elle s’attendait à ce que l’Ukraine se soumette, et rapidement.

D’un point de vue militaire, la Russie aurait su que la marine limitée de l’Ukraine n’aurait pas été à la hauteur de la flotte de la mer Noire et que l’armée de l’air russe dominerait toute guerre aérienne.

La Russie disposait également d’un avantage significatif sur le terrain, c’est pourquoi Vladimir Poutine a toujours qualifié ce conflit d’« opération militaire spéciale ».

Chaque attaque démontre à la Russie qu’elle a un combat à mener

Cependant, à mesure que la guerre s’est développée et que la confiance occidentale dans les capacités militaires de l’Ukraine s’est accrue, la gamme d’armes dont dispose l’Ukraine s’est également élargie.

Cela a permis à l’Ukraine de mener une série d’attaques ciblées contre des installations militaires russes clés.

Toutes ces attaques n’ont pas été couronnées de succès, et la plupart ne seront rien d’autre qu’une « irritation » pour les Russes plutôt que de s’avérer décisives sur le plan militaire ; cependant, chacune de ces attaques démontre clairement à la Russie qu’elle a un combat à mener.

Plus la guerre se prolonge, plus les capacités militaires de base de la Russie s’affaiblissent.

En frappant des installations militaires russes clés, l’Ukraine oblige la Russie à redéfinir les priorités de ses forces et de ses capacités militaires.

La Russie n’aurait jamais imaginé être aussi vulnérable à une attaque ukrainienne. Elle doit donc désormais utiliser ses réserves limitées d’armes de défense aérienne, de soldats et d’autres capacités militaires dans un rôle défensif plutôt qu’offensif.

Cela ne s’avérera peut-être pas décisif, mais cela augmentera les chances de l’Ukraine de percer les lignes de front et érodera la capacité de la Russie à empêcher qu’une percée ne devienne catastrophique.

Ainsi, le succès de l’Ukraine dans sa frappe sur les infrastructures russes clés est dû à une combinaison de facteurs : cependant, il est peu probable qu’elle soit en mesure de porter un coup décisif à la capacité militaire de la Russie.

Les autres analystes militaires et correspondants étrangers de Sean et Sky ont fourni chaque jour à 12h30 leur point de vue sur les plus grandes questions soulevées par les lecteurs. Vous pouvez soumettre votre propre question ici.