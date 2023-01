Pourquoi Lucas Perez a quitté Cadix pour aider le Deportivo de troisième niveau à prospérer

Cela a commencé comme une blague bien que, comme la plupart des blagues, il y ait quelque chose dedans; sous le sourire et la bêtise, l’attaquant de Cadix Lucas Perez était mortellement sérieux. Un barbecue, peut-être une bière ou deux, et une idée s’est formée. C’était le début de l’été et l’attaquant discutait avec le président de son club, Manuel Vizcaino. Dans un monde parfait, lui a dit Perez, j’aiderais Cadix à survivre en Liga, peut-être marquer les buts qui nous sauveront, puis, une fois la saison terminée, rejoindre le Deportivo La Corogne à 1 000 kilomètres pour les barrages et aidez-les à être promus en deuxième division.

Survie et promo : quoi de mieux ?

Jusqu’à présent, il n’en a géré qu’un sur les deux. Perez pourrait encore faire les deux. Parce que cette semaine, cette idée idiote, ce rêve, est devenu un peu plus réel : pas tout à fait comme il l’imaginait peut-être, pas tout à fait comme il le voulait non plus, et certainement pas aussi vite qu’il l’imaginait, mais cela peut arriver. L’homme qui a aidé à assurer la survie de Cadix au printemps dernier a maintenant rejoint le Deportivo de troisième niveau moyennant des frais de transfert de 1 million d’euros.

C’est la seule chose qu’il voulait, dit-il. Et il ne s’est pas contenté de le dire : il l’a démontré.

Perez est originaire de La Corogne. Né et élevé à Monelos, à l’ouest de la ville, l’homme qui a le plus koruño accent imaginable, il est un fan de longue date du Deportivo qui sera bientôt un père qui a déjà obligé son fils à naître à être fan aussi. Il est également un ancien joueur du club, bien qu’il ait d’abord été contraint de construire une carrière ailleurs, incapable de faire ses premiers débuts au Deportivo avant l’âge de 27 ans. Il y a joué deux périodes différentes : en 2014-2016 et en prêt 2017-18. . Les deux fois, il a dû partir, contre son gré. Son but était toujours de revenir. Maintenant, il l’a fait.

Lors de ce barbecue à Cadix, Vizcaino a déclaré qu’il lui accorderait son souhait si les conditions étaient réunies. Le plan des barrages n’allait pas se produire, mais si Cadix survivait et que le Deportivo montait, il a promis qu’il permettrait à Perez de rentrer chez lui et d’y jouer pour la saison 2022-23. Perez a fait sa part. Il a marqué le seul but d’une victoire 1-0 contre Barcelone en avril, le premier d’une série de quatre matchs au cours desquels il a marqué ou aidé. Et lors de la dernière journée de la saison 2021-22 en mai, Cadix a survécu avec une victoire à Alaves, l’ancien club de Perez (et l’endroit où il avait commencé sa carrière).

Lucas Perez a quitté Cadix pour rejoindre le Deportivo La Coruna en difficulté, prenant une réduction de salaire et payant une partie de ses propres frais de transfert en cours de route. Éric Alonso/Getty Images

Deux semaines plus tard, Perez était à l’Estadio Riazor pour la finale des barrages du Deportivo contre Albacete. Pas en tant que joueur mais en tant que fan, l’un des près de 30 000, l’endroit était plein à craquer. Tout était mis en place pour que le Deportivo remporte une promotion et pour qu’il trouve les portes ouvertes pour un retour : tout ce dont les hôtes avaient besoin était un match nul et ce serait fait. Mais, que ce soit le poids des attentes, la pression ou autre chose, ils ont perdu 2-1, un but à la 113e minute mettant fin à tout. Le rêve était parti, pour l’équipe et leur ancien joueur. Perez est parti en larmes.

À son retour à Cadix, il leur a dit que même si le Deportivo n’était pas monté, il voulait toujours rentrer chez lui. Vizcaino a dit non car il voulait que Perez reste à Cadix. Il est assez facile de comprendre pourquoi : Perez a marqué plus de buts que n’importe qui d’autre dans l’équipe cette saison.

Quand l’histoire est sortie que Perez voulait quitter le club, les fans de Cadix l’ont sifflé, contrariés par ce qu’ils ont vu comme un joueur essayant de forcer une sortie.

“Je n’ai rien forcé”, a-t-il déclaré cette semaine, “j’ai juste été honnête sur ce que je voulais.” Il a ajouté que Vizcaino est “têtu”, mais lui aussi. Et donc à la fin, Perez a obtenu ce qu’il voulait, mais il a dû donner aussi.

“A Noël, il y avait une petite possibilité et à la fin nous avons tous poussé et Vizcaino m’a ouvert la porte”, a-t-il déclaré.

Il a fallu du temps pour qu’il le fasse : ce n’était pas une affaire facile à faire. Tirer sur les cordes du cœur ne suffisait pas. Pourtant, cette partie émotionnelle signifiait que Perez était finalement allé avec les meilleurs voeux de ses anciens fans, qui ont finalement compris. Ils sont venus pour voir qu’ils ne sont pas si différents, après tout. C’est peut-être à eux qu’il a tourné le dos, mais il avait fait ce qu’ils souhaitaient que les joueurs fassent. Il avait fait ce en quoi ils professaient croire.

Parce que voici le truc : ce n’était pas seulement Perez quittant Cadix pour la Corogne cette semaine. Ce n’était même pas Perez qui quittait Cadix pour rentrer chez lui, la ville où il avait grandi.

C’est que Lucas Perez a quitté Cadix, qui joue en Liga, où il était titulaire. Pour jouer pour le Deportivo, qui joue dans l’équipe espagnole de 40, deux groupés, soi-disant non professionnels Primera RFEF. il a également pris une réduction de salaire de six fois et a payé lui-même la moitié des frais de transfert, remettant 493 000 € de sa propre poche.

Ce week-end, il aurait pu jouer contre Valence. Au lieu de cela, il affrontera les petits Unionistas appartenant à des fans.

Le jour où Cristiano Ronaldo a signé avec Al Nassr en Arabie Saoudite, Perez a rejoint le Deportivo. La veille, il avait disputé son dernier match pour Cadix, alors que son nouveau club lui avait demandé de ne pas s’y risquer, et avait marqué. Jusqu’à la dernière minute, Vizcaino essayait de lui faire comprendre : il y avait de nouvelles offres de contrat, des promesses d’un projet qui serait bon. Un avenir là-bas. Il a dit non, est resté ferme, têtu. Il a déboursé aussi. Pour parler franchement : il a payé pour ça.

Sur les réseaux sociaux, il a fait ses adieux en s’excusant, mais il était parti à la poursuite d’un rêve. Ramener le Deportivo des gradins inférieurs, où il est coincé depuis trois longues années, vers …. pas même l’élite, mais la deuxième division.

Il y a une expression espagnole : il y a des raisons que seul le cœur comprend. En Galice, le bout de la terre regardant à l’ouest vers l’Atlantique, à travers lequel beaucoup ont navigué et sur lequel beaucoup travaillent – il y a une raison pour laquelle les Argentins se réfèrent à tous les Espagnols immigrés comme galicien — ils parlent d’une sorte de nostalgie. L’attraction de la mer et l’attraction de la terre. Il y avait 7 000 fans à Riazor pour le saluer, leur garçon revenant.

Lors de la conférence de presse de présentation de Perez, presque chaque question et chaque réponse ont été précédées d’un “hé, ravi de vous voir!” Et lui (et les journalistes) le pensait aussi : il était jovial, effronté, une lueur dans les yeux. Juste heureux d’être là. Il a dit qu’il était ce même gamin d’ici et il l’était à peu près. Il a admis qu’en la vidéo qu’il a faite avec le club, visitant des monuments locaux, posant la main sur la statue d’Arsenio Iglesias, l’entraîneur qui a commencé l’équipe Super Depor qu’il a grandi en regardant dans les années 90, était ému. Remarquez, a-t-il ajouté, Monelos a changé et en venant de Cadix dans le sud, il avait besoin des thermiques pour s’entraîner ce matin-là.

Comme beaucoup d’enfants en Galice, le père de Perez était en mer, quelque part au large des côtes irlandaises, et il a été élevé principalement par ses grands-parents. Le genre de gamin qui emportait un ballon partout, il dit qu’il a tapé dans tous les terrains de jeux de la ville mais qu’il n’avait pas joué pour le club qu’il soutenait avant l’âge de 27 ans. Il avait quitté la maison pour Alaves à 16 ans, est allé à l’Atletico Madrid en 2007, puis à Rayo Vallecano. De là, il s’est rendu en Ukraine pendant deux ans et demi, puis en Grèce. Il n’aimait pas beaucoup non plus : être en Ukraine, il n’aimait vraiment pas.

Quand il a finalement eu la chance de jouer pour le Deportivo – avec un salaire correspondant au quart de ce qu’on lui offrait en Grèce – il a fait grand cas de la façon dont cela le comblait, de la façon dont sa famille était heureuse de l’avoir avec lui. Ils n’étaient plus le Super Depor qu’ils avaient été, mais ils étaient une équipe de première division, l’endroit où il avait toujours voulu être. Et en 2015-16, il a été exceptionnel, marquant 17 buts en championnat. Au total, il a disputé 93 matchs de haut vol, marquant 32 buts et 20 passes décisives.

Ce qui était à la fois bon et mauvais. Le Deportivo était en crise financière. Arsenal a payé sa clause de rachat et bien qu’il ne veuille pas y aller, Lucas est parti pour Londres. Le club avait besoin d’argent, donc c’était aussi un service. Quand il est revenu en 2017, il était prêté – avant de rejoindre West Ham United. Cette année-là, le Deportivo a été relégué de l’élite, avec lui sur le terrain, ce qui a fait mal.

“Tout le monde n’arrête pas de me dire que j’ai une épine dans le pied”, a-t-il déclaré cette semaine. “Tous les soirs, je me couche en y pensant.”

Il y a un sens de la mission dans ce retour, de remettre les choses en ordre. Il y a une euphorie, une gratitude, le sentiment qu’enfin Depor peut commencer à retourner là où il devrait être. Il n’y a pas eu d’attention comme celle-ci depuis des années: la salle de conférence ressemblait à ces soirées de Ligue des champions qui leur manquaient, ont déclaré de nombreux journalistes.

Pourtant, si ces jours ne sont plus là, les fans restent. Ils ont 24 000 abonnés au troisième niveau – “nous sommes un grand club”, a insisté Perez, à juste titre – une base de masse plus grande que n’importe qui en Galice, plus grande que n’importe qui même en deuxième division. Un avec une histoire, une loyauté qui le distingue, un sentiment qui ne peut s’éteindre. Ils peuvent s’accrocher à lui comme preuve de cela.

“Ce n’est pas le club de Lucas Perez”, a-t-il insisté. “C’est le club de la ville, le club des supporters, le club de nombreux enfants, de nombreuses mamans et papas.

“Les gens disent que c’est moi qui vais jouer dans [the third division]mais je ne le vois pas comme ça : je le vois comme aller jouer au Deportivo.”

Lucas Perez en sera à sa troisième tournée avec le Deportivo, bien que cette fois le club ait pataugé dans les ligues inférieures. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

À Perez, il y a aussi l’espoir d’un retour. “Calmez-vous, s’il vous plaît”, a-t-il protesté : il n’arrêtait pas d’insister sur le fait qu’il n’était pas le sauveur, pas la star. À un moment donné, il a affirmé que même si Lionel Messi venait demain – c’est une idée – il n’y avait aucune garantie qu’ils monteraient. C’est pourtant le but, tout le monde en convient.

Et revenons à quelque chose de fondamental ici, le fait qui rend cela si remarquable : il n’est peut-être pas Messi mais Lucas Perez est un footballeur de première division. Et le voici, passant au troisième niveau, pour aider son équipe dans le besoin. Non, il n’y a aucune garantie, mais il devrait être le meilleur joueur de la division.

Le Deportivo est actuellement bien placé pour atteindre les playoffs. Une promotion directe serait encore meilleure – après tout, l’année dernière, la finale des barrages a fini par être douloureuse, Perez en larmes alors qu’il regardait depuis les tribunes, voyant son équipe perdre et ses espoirs de retour s’envoler, le club est parti dans un division où il n’y avait aucun moyen de justifier sa signature. Ce rêve, cependant, reste vivant un an plus tard – et avec lui sur le terrain.

La promotion est l’objectif, peut-être même une obligation. L’objectif est de ramener le Deportivo au “football professionnel”, selon les mots de Perez, alors qu’il venait de prendre une décision aussi éloignée que possible du professionnalisme. Au début de sa présentation, le président du club parlait. Espérons que nous pourrons monter en deuxième division. A ses côtés, ses premiers mots officiels à son retour en tant que joueur du Deportivo, Perez intervint : “Ojala!” dit-il. Si Dieu le veut.

C’est l’objectif qu’il poursuit, le rêve que Lucas Perez a choisi : revenir une fois de plus mais avec son équipe cette fois, se battre pour la promotion et la chance de jouer dans une division qui serait encore inférieure à celle dans laquelle il a marqué la semaine dernière. .