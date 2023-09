Pourquoi l’UAW frappe GM, Ford et Stellantis semblent inévitables

Des membres du syndicat United Auto Workers organisent un rassemblement et un piquet de grève près d’une usine Stellantis à Détroit, le 23 août 2023. Michael Wayland / CNBC

DETROIT – Le président des Travailleurs unis de l’automobile, Shawn Fain, semble prêt à déclencher les piquets de grève. Le nouveau leader du syndicat, le bouledogue, s’est engagé à plusieurs reprises à mener des négociations difficiles avec les constructeurs automobiles de Détroit. Moteurs généraux , Moteur Ford et Stellantis en négociations contractuelles avant son expiration à 23 h 59 le 14 septembre. Il a soutenu qu’il s’agissait d’un délai strict que son équipe dirigeante n’avait pas l’intention de prolonger, comme le syndicat l’avait fait dans le passé, et qu’il n’avait pas peur de retirer environ 150 000 travailleurs de l’automobile des usines si nécessaire. Cela – plus la révélation jeudi soir selon laquelle Fain et le syndicat ont porté plainte pour pratiques de travail déloyales contre GM et Stellantis auprès du Conseil national des relations du travail, affirmant que les entreprises ne négociaient pas de bonne foi – donne lieu à une grève contre l’un, sinon les trois. les constructeurs automobiles, de plus en plus inévitables. Contrairement aux dirigeants syndicaux précédents, Fain tente de négocier avec les trois constructeurs automobiles en même temps, refusant de sélectionner une entreprise « cible » sur laquelle se concentrer tout en prolongeant les accords avec les autres. Il s’est également montré beaucoup plus conflictuel avec les constructeurs automobiles que ses précédents dirigeants syndicaux, lançant parfois des attaques personnelles contre les dirigeants. Certains analystes et experts du secteur pensent qu’une ou plusieurs grèves pourraient être nécessaires pour convaincre les membres de l’UAW que les dirigeants syndicaux ont lutté aussi durement qu’ils le pouvaient pour obtenir leurs revendications. « Je m’attends à une grève », a déclaré Art Wheaton, professeur de travail au Worker Institute de l’Université Cornell. « Je pense qu’il y a une chance raisonnable qu’ils frappent Stellantis d’abord, puis donnent quelques jours supplémentaires à Ford et GM pour faire une meilleure offre. » Wheaton estime qu’une frappe contre Stellantis est presque garantie avec les parties aussi éloignées qu’elles le sont actuellement. Le syndicat pourrait utiliser cet arrêt de travail comme un avertissement à GM et Ford pour qu’ils finalisent leurs accords, a-t-il déclaré. « Je pense qu’une grève est presque essentielle chez Stellantis, sinon l’accord ne sera jamais ratifié », a déclaré Wheaton. « Stellantis se bat en disant : ‘Essayez-moi si vous l’osez.' » Les grèves pourraient prendre diverses formes, y compris une grève nationale, au cours de laquelle tous les travailleurs sous contrat cessent de travailler, ou des arrêts de travail ciblés dans certaines usines sur des questions de contrat local.

Lors d’un Facebook Live le 8 août 2023, le président de l’UAW, Shawn Fain Capture d’écran

Des grèves prolongées contre les trois constructeurs automobiles seraient sans précédent et auraient un impact rapide sur la chaîne d’approvisionnement automobile, l’économie américaine et la production nationale. L’administration Biden a porté un intérêt particulier aux négociations, notamment à la nomination du conseiller démocrate de longue date Gene Sperling pour surveiller la situation pour le compte de la Maison Blanche.

Wall Street surveille

Wall Street a mis en garde contre un éventuel arrêt de travail pendant plusieurs mois, et les investisseurs en ont tenu compte. Une brève enquête menée par Morgan Stanley auprès de 99 investisseurs a révélé que 58 % d’entre eux estiment qu’une grève est « extrêmement probable ». Viennent ensuite 24 % qui ont déclaré que c’était « assez probable ». Seulement 16 % ont déclaré qu’une grève était peu probable, tandis que 2 % ont déclaré qu’elle n’était « ni probablement ni improbable ». Les experts de l’industrie et du travail sont d’accord, et pour une bonne raison. L’échéance imminente du contrat fait suite à la rhétorique combative de Fain et d’autres dirigeants syndicaux ; un mouvement syndical qui dure depuis des années et qui implique des arrêts de travail, y compris l’UAW ; et des revendications ambitieuses du syndicat pour des augmentations de salaire de 40 % ou plus, le maintien des soins de santé platine et une semaine de travail de 32 heures. De telles demandes ne sont généralement pas rendues publiques ni même entièrement rapportées avant la fin des négociations, en partie dans le but de négocier de bonne foi, mais aussi pour éviter de fixer des attentes – trop élevées ou trop faibles – pour les membres de l’UAW, qui Il faudra ratifier les contrats après que les parties auront annoncé un accord de principe. « J’ai toujours dit que la meilleure façon de parvenir à des accords était de négocier entre nous et non dans les journaux, à la télévision ou ailleurs », a déclaré Denis Devaney, avocat principal chez Clark Hill, ancien membre du conseil d’administration du NLRB et avocat de GM et Ford. « Je ne pense pas que les négociations publiques (…) vont vraiment faire avancer les choses. »

Des membres de United Auto Workers en grève devant l’usine d’assemblage Detroit-Hamtramck de General Motors, le 25 septembre 2019 à Detroit. Michael Wayland / CNBC

Soyons clairs, ce n’est pas exclusivement à Fain d’appeler à la grève. Cela dépend du Conseil exécutif international (IEB) de l’UAW, composé de 14 membres, que Fain dirige en tant que président. Les dirigeants, sur la base de votes pondérés, doivent approuver un tel arrêt de travail à la majorité des deux tiers. Se pose ensuite la question de la durée d’une grève. Parmi les investisseurs interrogés, Morgan Stanley a constaté que la grande majorité des personnes interrogées (96 %) s’attendaient à ce qu’une grève potentielle dure plus d’une semaine. Plus d’un tiers (34 %) s’attendent à ce que la grève dure plus d’un mois. Une grève contre GM en 2019 lors du dernier cycle de négociations contractuelles a duré 40 jours et a coûté au constructeur automobile 3,6 milliards de dollars de bénéfices cette année-là, avait rapporté GM à l’époque. L’UAW dispose de plus de 825 millions de dollars dans son fonds de grève, qu’il utilise pour payer les membres éligibles en grève. L’indemnité de grève est de 500 $ par semaine pour chaque membre. En supposant qu’environ 150 000 membres de l’UAW soient couverts par les contrats, les indemnités de grève coûteraient au syndicat environ 75 millions de dollars par semaine. Un fonds de 825 millions de dollars couvrirait donc environ 11 semaines. Une mise en garde : cela n’inclut pas les coûts de santé que le syndicat couvrirait, tels que les plans temporaires COBRA, qui draineraient probablement le fonds beaucoup plus rapidement.

Ratification