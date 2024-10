Pourquoi l’ouragan Milton et d’autres tempêtes s’intensifient-ils si rapidement ?

La vitesse à laquelle les récents ouragans se sont intensifiés inquiète les experts du climat, les responsables et les résidents confrontés à ces énormes tempêtes. Plus d’un million de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer Floride des accolades pour l’arrivée de Ouragan Milton cette semaine sur la côte ouest de l’État.

Milton est la troisième tempête à l’intensification la plus rapide jamais enregistrée dans l’océan Atlantique, a déclaré le service météorologique national des États-Unis, alors que les experts préviennent que la crise climatique alimente des tempêtes plus puissantes.

Quelle est la force de l’ouragan Milton ?

Alors que des pans entiers du sud des États-Unis sont encore sous le choc du désastreux ouragan Helene, l’avancée rapide de l’ouragan Milton en a pris certains au dépourvu.

En à peine une journée, Milton est passé d’une tempête tropicale à un ouragan de catégorie 5, la cote la plus forte possible, avec des vents atteignant 180 mph alors qu’il traversait le golfe du Mexique en direction du cœur de la Floride.

La tempête a subi une « intensification rapide », c’est-à-dire lorsqu’une tempête augmente d’au moins 35 mph sur une période de 24 heures. Le rythme effréné de Milton a effacé cette référence, accélérant de 90 mph en 25 heures environ, selon le groupe de recherche Climate Central.

Cela a créé l’un des ouragans les plus violents ayant jamais menacé les États-Unis, même si Milton est légèrement passé à une tempête de catégorie 4 au milieu des évacuations massives de la région de Tampa mardi. « C’est tout simplement astronomique », a déclaré Noah Bergren, un météorologue basé en Floride. « Cet ouragan approche de la limite mathématique de ce que l’atmosphère terrestre au-dessus de l’eau océanique peut produire. »

Comment est-il devenu si fort si rapidement ?

À mesure que les ouragans se forment, leur force est déterminée par un certain nombre de facteurs tels que les orages et le cisaillement du vent, qui peuvent perturber l’organisation circulaire étroite de la tempête.

Toutefois, un facteur déterminant d’une intensification rapide est le contenu thermique de l’océan et de l’atmosphère. L’air et l’eau plus chauds fournissent plus d’énergie à une tempête, la faisant tourner plus rapidement et la chargeant d’une plus grande quantité d’humidité qui est ensuite déversée sur les communautés sous forme de torrents de pluie, provoquant des inondations.

Surtout, le golfe du Mexique a atteint des températures record pendant une grande partie de cette année, ses eaux étant comparées à une baignoire pendant l’été. Le cœur de Milton traverse des eaux exceptionnellement chaudes, environ 2 à 3 °C (3 à 5 °F) plus chaudes que la moyenne pour cette période de l’année. Milton est suralimenté par une chaleur excessive, tout comme Hélène l’était il y a à peine deux semaines.

Quelle est la cause de cela ?

Même si des ouragans se sont toujours formés dans cette partie du monde, les scientifiques sont clairs sur le fait que le réchauffement climatique, provoqué par la combustion de combustibles fossiles, rend probablement les tempêtes plus rapides, plus fortes et plus humides.

Une étude publié l’année dernière ont constaté que les cyclones tropicaux dans l’Atlantique sont désormais environ 29 % plus susceptibles de s’intensifier rapidement par rapport à la période comprise entre 1971 et 1990. recherche a découvert que la variabilité naturelle ne peut à elle seule expliquer l’augmentation des tempêtes qui s’intensifient rapidement, soulignant le rôle du changement climatique.

Milton rejoint une liste croissante de tempêtes qui se sont rapidement transformées en ouragans catastrophiques et bouleversants ces dernières années, comme l’ouragan Harvey en 2017, l’ouragan Laura en 2020, l’ouragan Ida en 2021 et l’ouragan Ian en 2022, qui ont subi deux cycles différents de tempêtes. intensification rapide. Au total, les États-Unis ont été frappés par autant d’ouragans de catégorie 4 ou 5 dans l’Atlantique depuis 2017 qu’au cours des 57 années précédentes.

« Nous assistons à une période de conditions météorologiques extrêmes véritablement extraordinaire et assez meurtrière et destructrice au niveau régional aux États-Unis », a déclaré Daniel Swain, climatologue à l’UCLA. « Et franchement, les empreintes digitales du changement climatique sont partout présentes dans ce qui s’est passé ces dernières semaines. »

Qu’est-ce que cela signifie pour les risques auxquels les gens sont aujourd’hui confrontés ?

Pour les habitants de la côte ouest de la Floride, un État qui a vu sa population exploser au cours de la dernière décennie, le duo d’Hélène et de Milton s’annonce désastreux, exigeant des mois, voire des années, de reconstruction et de reconstitution de vies brisées.

À plus long terme, la portée de la crise climatique, notamment celle des tempêtes plus intenses, ne fera qu’augmenter à mesure que les températures mondiales continueront d’augmenter. Cela signifie non seulement davantage de morts et de destructions, mais laisse présager également un changement fondamental dans les endroits où il est considéré comme « sûr » de vivre, alors que les impacts climatiques frappent des régions soi-disant inoffensives et que les assureurs se retirent de la couverture des habitations et des entreprises en raison de pertes financières croissantes.

La crise climatique s’est imposée à l’agenda de l’élection présidentielle américaine de la manière la plus spectaculaire et la plus sombre possible.