Toutes les rivières et ruisseaux ne sont pas protégés par la nouvelle définition de «l’eau» de l’administration Trump.

Depuis la Clean Water Act adoptée en 1972, l’hypothèse est que toutes les voies navigables sont protégées de la pollution – ce qui signifie que les rivières, les ruisseaux, les lacs et les zones humides sont, par la loi, protégés des déchets industriels et agricoles grâce à un processus d’autorisation strict via le gouvernement fédéral. gouvernement.

Mais l’administration Trump a réussi à réduire les protections environnementales aux États-Unis, y compris des actions telles que la mise en œuvre en 2020 de la règle de protection des eaux navigables. La règle a redéfini les voies navigables sous la juridiction et protégées par la Clean Water Act, omettant de nombreuses zones humides et sources d’eau non pérennes, ce qui signifie que certaines régions du pays sont plus touchées que d’autres.

Dans la vidéo ci-dessus, nous nous concentrons sur l’impact au Nouveau-Mexique, où la plupart des rivières et des ruisseaux ont été privés de leurs protections dans un État qui n’a pas de réglementation locale pour se substituer à la Clean Water Act.

