Pourquoi Lord Geidt représente un autre casse-tête pour Boris Johnson

Combien de problèmes lord Christopher Geidt va-t-il causer au Premier ministre? Bien entendu, la façon la plus juste de poser la question est de se demander combien de problèmes le Premier ministre est prêt à se faire. La preuve à ce sujet, en examinant le dossier jusqu’à présent, est abondante. Un chien de garde sur les normes, le rôle que Lord Geidt assume maintenant, ne peut pas faire grand-chose pour retenir un premier ministre capricieux. Boris Johnson ne peut vraiment être limogé que par son parti (ou l’électorat), et non par un fonctionnaire désigné. Cependant, une sorte d’ancien tampon d’établissement conforme en tant que conseiller sur les normes ministérielles, un caniche obéissant, est évidemment mieux qu’une sorte de rottweiler hargneux. Dans son témoignage devant le Comité de l’administration publique et des affaires constitutionnelles des Communes, Lord Geidt a cherché à lui assurer que, aussi doux et discret qu’il puisse être, il n’a pas peur de s’enfoncer dans les fesses du premier ministre.

Concernant les priorités immédiates, il s’agit de publier le registre des intérêts extérieurs du ministre, et bien sûr l’enquête sur qui a payé la rénovation de l’appartement du Premier ministre. Et, quel que soit le canal de recherche, que ce soit conforme au code ministériel et aux sept principes de la vie publique énoncés par les premières normes suprêmes, Lord Nolan il y a plus d’un quart de siècle – des qualités pas toujours immédiatement associées au nom Johnson : altruisme; intégrité; objectivité; responsabilité; ouverture; honnêteté; leadership.