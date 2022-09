Pourquoi l’or et les crypto-monnaies ne sont pas des investissements “résistants à l’inflation”

L’or et les crypto-monnaies sont souvent regroupés comme investissements à l’épreuve de l’inflationmais avec des prix qui augmentent à leur rythme le plus rapide depuis des décennies, aucun des deux actifs n’a bien performé dans un contexte de hausse de l’inflation en 2022. Bitcoin, la pièce numérique la plus populaire au monde, est en baisse de près de 71 % de son sommet historique de 65 000 $ en novembre, au 23 septembre. Et les prix de l’or étaient également en baisse près de 20% à partir de vendredi, à partir de leur récent pic de mars. Les crypto-monnaies sont souvent appelées “or numérique” puisque, comme l’or, ce sont des placements spéculatifs qui peuvent théoriquement être utilisés comme monnaie. De plus, l’offre d’or et de crypto-monnaies comme le bitcoin est beaucoup plus restreinte que celle du dollar américain, qui peut être facilement augmenté par la Réserve fédérale. En théorie, une telle rareté devrait rendre ces actifs plus résistant à la hausse de l’inflation. Mais avec les prix qui augmentent à leur rythme le plus rapide depuis des décennies, cela n’a pas été le cas.

Comment la crypto a fonctionné en tant qu’investissement en 2022

Prix ​​des crypto-monnaies a pris une raclée plus tôt cette année, après que la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation. Le prix du bitcoin a chuté à près d’un tiers de son pic pandémique initial et était juste au-dessus de 18 000 dollars au 23 septembre. “Je pense que la hausse de la cryptographie avant cette année était due aux taux d’intérêt extrêmement bas, rendant les actifs à risque attractifs”, déclare David Haas, planificateur financier certifié (CFP) chez Cereus Financial Advisors. “Les gens peuvent emprunter avec peu ou pas d’intérêt et investir dans la cryptographie et d’autres actifs. À mesure que les taux d’intérêt augmentent, cette liquidité disparaît et soudain la demande de [these] les actifs s’en vont.” Haas dit que la valeur de ces actifs pourrait se stabiliser et s’améliorer plus tard dans une récession, lorsque la Fed baisse ou cesse d’augmenter les taux d’intérêt.

Comment l’or s’est comporté en 2022