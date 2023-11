“Pourquoi l’ont-ils renvoyée chez elle ?” Ma sœur est désormais amputée majeure, déclarée mentalement incapable

L’interne en psychologie de l’hôpital m’a posé une très bonne question au téléphone il y a quelques jours.

“Pourquoi? Pourquoi l’ont-ils renvoyée chez elle ?

Il ne s’attendait pas vraiment à ce que je réponde à cela. Ce n’est même pas une vraie question. Si vous aviez entendu dire que 6 pouces de boules de gomme bleues sont tombées dans la région de Phoenix ce matin, vous diriez par réflexe : « Pourquoi ? Comment? Comment est-ce possible ? C’est donc plutôt ça.

J’ai déjà écrit plusieurs fois à ce sujet, faisant référence à ma sœur diabétique et malade mentale, qui a été expulsée et a emménagé chez ma mère (à des centaines de kilomètres de chez moi) contre la volonté de ma mère il y a quelques années, car “Shirley”. Dans août 2021 :

Shirley a contracté le SARM dans ses jambes il y a quelques années et en a eu un très mauvais cas, ce qui a compliqué les choses. Shirley croit sincèrement que l’infection a été causée par une « arme biologique », conçue par « eux » comme une autre tentative d’assassinat. Shirley, cependant, n’est pas allée chez un médecin (ou un dentiste, et ses dents tombent) depuis des années, car elle est, bien sûr, son « propre médecin ». Puis notre mère est décédée en avril. […] Les jambes de Shirley ne sont pas guéries (elles saignent encore de temps en temps), elle ne quitte pratiquement jamais la maison et elle ne nettoie pas lorsqu’un chat vomit ou chie sur les tapis, car après tout, nous allons les remplacer de toute façon. . Pourquoi Shirley devrait-elle s’assommer ? Sa solution pour toutes les mouches apparues était d’acheter un bug zapper. Ça va le faire ! […] Le véritable problème à long terme est de savoir ce qui se passera à l’avenir, lorsque quelqu’un ne cherchera pas d’emploi, ne consultera pas un médecin, n’a pratiquement aucune économie et dont l’activité est loin d’être viable.

Et puis encore une fois après que la merde ait vraiment frappé les fans, il y a à peine un an maintenant :

Puis, fin septembre 2021, il devenait évident pour moi et ma cousine (que nous appellerons Magda), à la suite de conversations téléphoniques avec Shirley, que la santé de Shirley se détériorait. Magda nous a recommandé de faire un « 302 » – c’est-à-dire un contrôle de santé au cours duquel les autorités pourraient décider que des soins involontaires seraient administrés – sur Shirley. Je n’étais pas sûr de tout cela, mais Magda a finalement appuyé sur la gâchette début octobre 2021. La police et l’ambulance sont arrivées (tout comme Magda, qui habite à 30 minutes) et ont emmené Shirley, diabétique (et franchement proche de la mort), à l’hôpital. Pendant combien de temps, personne ne le savait. Shirley se retrouverait dans un centre de réadaptation – ou plutôt dans une maison de retraite (où elle se trouve encore aujourd’hui) – d’ici environ une semaine. Mais qu’arriverait-il à la maison et à tous ces chats ?

Euh, nous pouvons sauter la partie sur ce qui est arrivé à la plupart des chats, mais si vous voulez le savoir, lisez le journal ci-dessus. Pas bon.

Magda, d’ailleurs, vit maintenant au Minnesota, pour se rapprocher de son fils, car elle a commencé à avoir elle-même des problèmes de santé et elle n’est donc plus là pour l’aider.

Ainsi, après plus d’un an en centre de cure de désintoxication, y compris une nouvelle ruée à l’hôpital pour une insuffisance rénale presque mortelle, la très modeste succession de ma mère étant désormais complètement épuisée pour payer les factures de la maison (y compris l’argent dont j’aurais dû hériter). cela aurait vraiment aidé à payer les frais d’études de mes enfants), ils ont décidé de la renvoyer chez elle !

Magda et moi avions essayé de lui expliquer que la maison était une zone sordide à risque biologique, comme l’avaient souligné à plusieurs reprises les entrepreneurs – oui, ils utilisaient le mot « B » – et que quelqu’un des services de protection des adultes devait venir là-bas et voir cela parce que cela ne serait pas une décharge sûre, mais personne n’a jamais fait ça !

Alors que Shirley était à l’origine à l’hôpital, une évaluation psychiatrique était censée être faite, mais elle n’a pas voulu coopérer, donc aucun diagnostic n’a été posé, et tout psychiatriquement était donc officiellement parfait ! Peu importe que Shirley ait dit à tout le monde que Magda était secrètement une agente de la CIA et c’est pourquoi Magda a signalé l’état de Shirley (bien qu’elle lui ait sûrement sauvé la vie). Et peu importe que toutes les infirmières me disent que, oh ouais, Shirley est plutôt folle.

Alors oui, elle est rentrée chez elle ! Et elle a duré environ 6 jours avant d’avoir des crises de panique parce qu’elle ne pouvait pas prendre son insuline et d’autres médicaments et qu’elle ne comprenait pas comment payer ses factures.

Alors de retour au centre de rééducation où elle est allée. Et après environ un mois, ils l’ont renvoyée chez elle !

Elle a duré moins de 24 heures cette fois-là. Cela devait sûrement être la fin de toute la mascarade de la « vie indépendante à la maison », n’est-ce pas ? (Voilà encore ce mot « sûrement », prononcé de tant de façons à propos de ma sœur que c’est pourquoi elle est « Shirley ».)

Non! Ils l’ont renvoyée chez elle en mars et ont chargé une infirmière visiteuse de venir trois fois par semaine pendant environ une heure. Cela réglerait tout.

Et ce qui est génial, c’est que l’infirmière visiteuse Shirley s’est fait dire : « Shirley, tu as de la chance de m’avoir comme infirmière, car toutes les autres infirmières auraient immédiatement signalé cet endroit à l’APS. L’infirmière visiteuse était tellement bizarre que même Shirley l’appelait « Rodeo Clown ».

Chanceux!

Alors, que fait Shirley dès qu’elle touche le sol ? Elle a plus de chats ! J’ai supplié Shirley de ne pas faire cela jusqu’à ce qu’elle soit sûre que sa propre santé était en ordre, mais en vain. Elle a été refusée par quelques refuges légitimes parce qu’ils voyaient que quelque chose n’allait pas. Ce n’est pas grave, Shirley a trouvé des propriétaires désespérés de se débarrasser de leurs chats, et c’était tout. Plus de chats pour Shirley ! Genre, il y en a 5 !

Shirley a manqué d’argent en juin, comme je le savais, alors je lui ai « prêté » 500 $, sachant très bien que je ne le reverrais plus jamais. Et elle a également contracté un « prêt » auprès du seul véritable ami qu’elle semble avoir – appelons-le Gerry, et je ne sais pas comment diable Gerry la supporte, mais il a heureusement été véritablement utile. Au départ, nous avons essayé de faire en sorte que notre cousin Drew, qui vivait auparavant avec sa sœur Magda, reste là-bas et nous aide, mais il s’est avéré être un mauvais payeur qui a peut-être volé certaines choses et n’a rien nettoyé comme il l’avait promis. à. C’était donc juste un autre chapitre vraiment sexy de toute cette saga.

Gerry a convaincu Shirley qu’elle ferait mieux d’accepter les bons d’alimentation (Shirley est une « libertaire », et les bons d’alimentation rendent les gens dépendants, voyez-vous, il vaut donc mieux prendre des « prêts » auprès de votre famille et de vos amis) et demander une invalidité, alors elle a finalement écouté, et cela maintenait les choses à peine à flot, mais Shirley était censée payer son impôt foncier avec les dernières lignes de lumière du soleil que je lui avais assurées, mais elle ne l’a pas fait. Parce qu’elle ne gagnait pas d’argent mais qu’elle faisait toujours des choses comme commander de la nourriture chez Doordash.

Eh bien, la merde a encore frappé le fan il y a environ deux semaines maintenant, et Shirley a réalisé qu’elle devait être sur le point de mourir après avoir nié qu’elle était malade pendant environ trois semaines (avec une diarrhée constante, une toux sèche et un épisode où elle est partie). ma main « a cessé de fonctionner »), ignorant les appels de Gerry et mes appels pour qu’elle appelle déjà un médecin, et a finalement pris sur elle d’appeler une ambulance. Gerry est allé à l’hôpital avec elle à 5 heures du matin. Quand on lui parle, il passe pour un Joe moyen de la classe ouvrière, mais il est comme une sorte de bodhisattva que je n’arrive pas à comprendre. il est celui qui mérite cette maison.

Eh bien, Shirley avait encore plus de graves infections dans les jambes – au diable les « soins » à domicile – si graves que le reste des orteils de son pied gauche a dû être retiré (elle en avait déjà 2 enlevés lors de son précédent séjour à l’hôpital), et sa jambe droite a été amputée juste en dessous du genou. Ils ont trouvé une vis enfoncée dans son pied droit dont elle ignorait l’existence car la neuropathie était très avancée. Une infirmière de l’hôpital m’a dit qu’elle était choquée par le degré de négligence des blessures. Shirley a été aux soins intensifs sous respirateur pendant plusieurs jours parce que l’infection s’était propagée à ses poumons. Ils l’ont gardée dans le coma provoqué pendant un moment. Elle est dans une unité de retraite maintenant.

Le choc septique semble également avoir endommagé son cerveau dans une certaine mesure. Elle était capable de rassembler ses pensées de manière cohérente, et même si elles étaient souvent basées sur des théories du complot farfelues, au moins si vous acceptiez ces choses comme étant vraies, vous aviez l’impression d’avoir affaire à un bon anglophone. Maintenant, elle m’envoie des SMS saccadés de 5 mots qui ne sont même pas tous des mots, même si je pense qu’elle comprend ce que je lui envoie. Quand elle appelle, je décroche mais elle ne dit rien, peut-être ne sachant pas qu’elle a appelé ?

Le médecin psychiatre lui a rendu visite il y a quelques jours, et j’ai ensuite reçu un appel téléphonique de l’infirmière de sortie m’informant que Shirley a été jugée définitivement incapable de prendre des décisions médicales par elle-même et que j’aimerais être sa procuration ? Je n’ai pas ce pouvoir pour le moment et honnêtement, je ne sais pas si je le veux. Ils veulent l’envoyer dans un établissement qui est supérieur à la maison de retraite où elle se trouvait auparavant, et c’est la chose appropriée à faire, et ils ne semblent pas l’avoir encore dit à Shirley, mais je soupçonne que Shirley essaiera de le faire. combattez-le quand elle le découvre, même dans son état actuel où elle admet « je m’effondre ». Ils lui feront vendre la maison pour payer, et je ne sais pas si son incompétence à prendre des décisions médicales s’étend également aux décisions juridiques. Elle n’a pas de tuteur pour le moment, mais je suppose qu’il va falloir en nommer un, et j’hésite beaucoup à le faire. Je ne veux pas me battre avec elle à ce sujet.

Gerry dit qu’elle n’est que « médiocre » lorsqu’il va lui rendre visite à ce stade, ce qu’il a fait 2 ou 3 fois maintenant. Elle a traversé une phase de « bavardage » pendant quelques jours où elle se contentait de laisser tomber sujet impulsif après sujet impulsif, mais maintenant elle est plutôt calme, et généralement c’est une inquiétude arbitraire qu’elle a, et parfois elles ont un sens, et parfois ils ne le font pas du tout.

J’attends toujours des nouvelles du médecin psychiatre sur ce que…