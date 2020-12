L’effet de cette augmentation des contacts se fera probablement sentir dans cinq à sept jours, estiment les responsables de la santé.

Malgré les statistiques, beaucoup hésitent à ce que Londres passe au niveau 3.

Le lundi 7 décembre, Sadiq Khan, maire travailliste de Londres, a renouvelé son appel aux acheteurs pour qu’ils respectent les règles, avertissant que passer à un niveau supérieur serait dévastateur pour les entreprises.

«Si Londres devait être au niveau 3, ce serait catastrophique pour ces industries déjà vraiment paralysées sous la pandémie de Covid, ce qui pourrait signifier que de nombreux magasins feraient faillite, de nombreux bars, pubs et restaurants feraient faillite», a-t-il déclaré à Sky News.

«Nous tenons à nous assurer de rester au niveau 2. Personne ne veut que Londres entre dans un niveau 3. Nous ne pouvons pas agir d’une manière qui conduit par inadvertance à une augmentation de ce virus.»

Le 26 novembre, le principal ministre conservateur Iain Duncan Smith a suggéré que placer la capitale sous les restrictions les plus élevées serait désastreux pour l’économie du pays tout entier, partageant: « Si Londres attrape un rhume, le reste du pays emboîte le pas.

« Et donc notre vrai problème est l’équilibre, qui, je m’inquiète, n’est pas là. L’économie est importante – ce n’est pas seulement une question d’argent, c’est une question de moyens de subsistance, de vie, de santé mentale, il y a toutes sortes de choses qui viennent avec le une bonne économie sur le dos d’une économie défaillante. »

Les restrictions de niveau seront examinées pour chaque zone le 16 décembre, afin de déterminer si les régions peuvent abaisser le niveau dans lequel elles se trouvent, rester les mêmes ou, éventuellement, pour certaines régions telles que Londres, passer d’un niveau supérieur.

Cela dépendra des taux de détection des cas, de la pression exercée sur les NHS Trusts locaux et si le nombre de cas augmente ou diminue dans la zone locale. La décision finale viendra du Premier ministre du Comité des opérations de Covid.

Est-ce que tout Londres est dans le même niveau?

Tout Londres a été placé au même niveau en raison de la connectivité de la ville, ce qui est particulièrement vrai de son réseau de transport souterrain.

Dans une déclaration écrite au Parlement, Matt Hancock a reconnu que « la situation à Londres n’est pas uniforme dans toute la ville ».

« Treize des 33 arrondissements ont des taux de cas qui sont de 10 pour cent ou plus plus élevés qu’il y a une semaine et 10 arrondissements où les taux de cas pour plus de 60 ans sont supérieurs à 150 pour 100 000 », a-t-il dit.

Le Premier ministre Boris Johnson avait précédemment déclaré que Londres était «maintenue par un système de transport en commun très dense», ce qui rendrait difficile la division de la ville en différents niveaux.

« Bien qu’il y ait moins de monde en ce moment, la transmission à Londres signifie qu’il est assez difficile de séparer un morceau de Londres d’un autre », a-t-il déclaré.