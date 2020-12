Le gouvernement a été informé qu’il devait envisager de placer Londres dans des restrictions de niveau 3 par des scientifiques.

Environ les trois quarts des 32 arrondissements ont connu une augmentation des cas jusqu’au 4 décembre, en particulier chez les enfants en âge de fréquenter l’école secondaire.

Mais garder les écoles ouvertes est la « priorité numéro un », a déclaré à Radio 4 le professeur Paul Hunter, de l’Université d’East Anglia.

«Je placerais la protection de l’éducation de nos enfants comme la priorité numéro un, au-dessus du besoin de contrôler Covid, car les dommages causés par une éducation inadéquate et la perturbation de leur éducation sont quelque chose qui pourrait durer toute la vie de nos enfants», a-t-il déclaré.

Des tests de masse doivent être déployés dans les écoles de la capitale, alors que les ministres ont lancé un ultime effort pour éviter les fermetures, Le télégraphe peut révéler.

Le personnel, les étudiants et les familles des écoles secondaires et des collèges de certaines parties du nord-est de Londres sont invités à se faire dépister.

Les arrondissements de Londres faisant l’objet de tests supplémentaires sont: Barking et Dagenham; Hackney et la ville; Havering; Newham; Redbridge; Tower Hamlets et Waltham Forest.

Dans le nord-est de Londres, 44 000 kits de test à domicile supplémentaires seront mis à la disposition du personnel scolaire.

Quinze unités de test mobiles seront déployées dans ou à proximité des écoles des arrondissements les plus touchés de la capitale pour que le personnel, les étudiants et leurs familles soient testés, a indiqué le gouvernement.

Les écoles et les collèges recevront des informations sur la manière de s’impliquer et les parents pourront postuler à des tests en utilisant le portail de test en ligne.

Cela survient dans un contexte d’inquiétude croissante concernant les épidémies dans les écoles la semaine précédant l’assouplissement des règles de Noël où les enfants sont susceptibles de se mélanger avec les grands-parents.

Cependant, les écoles ne seront pas autorisées à fermer prématurément dans le but de réduire la propagation du Covid-19 avant Noël après que les ministres du gouvernement ont menacé le 11 décembre d’engager des poursuites judiciaires s’ils le faisaient.

Dans le système actuel, le passage au niveau 3 ne fermerait pas automatiquement les écoles.

Les niveaux seront revus le 16 décembre et le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que si les gens ne respectaient pas les règles, des «restrictions plus strictes» pourraient être imposées.

M. Khan a publié une déclaration conjointe avec la conseillère Rachael Robathan, chef du conseil municipal de Westminster, le 12 décembre, alors que les Londoniens affluent vers les quartiers commerçants avant Noël.

«Nous faisons appel directement aux Londoniens – lorsque vous faites du shopping, il est essentiel que vous respectiez les règles. Vous devez porter un masque facial dans les magasins et garder une distance de deux mètres dans la mesure du possible. Nous avons travaillé pour sécuriser le West End Covid avec des trottoirs plus larges – y compris en rendant Regent Street sans voiture le samedi – et une signalisation régulière pour aider les Londoniens à garder leurs distances « , indique le communiqué.

Une source de haut niveau à Whitehall a déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise, mais a averti que les cas devraient continuer à augmenter en raison de l’impact des achats et des repas au restaurant après le deuxième verrouillage national.

Cependant, le professeur Tim Spector du King’s College de Londres, a déclaré que déplacer Londres au niveau 3 serait un «désastre total» et déclencherait un dernier hourra qui conduirait à une augmentation des cas.

Le Premier ministre a reconnu le taux élevé de cas de Covid-19 à Londres, qui est désormais le deuxième pire du pays, lors d’une visite à l’hôpital St Guy le 8 décembre (voir la vidéo ci-dessous).