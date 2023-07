Pourquoi l’ombre aux arrêts de bus et aux aires de jeux est un défi dans la chaleur estivale

En mai, les responsables de Los Angeles ont tenu une conférence de presse pour vanter la nouvelle « La Sombrita », une conception pilote destinée à ajouter de l’ombre à quatre des arrêts de bus de la ville.

La dalle de métal perforée bleu sarcelle de 26 pouces de large a été instantanément moquée sur Internet. Beaucoup ne voyaient pas comment la structure mince, qui était censée fournir de l’ombre à peut-être une ou deux personnes les jours ensoleillés, pouvait tenir ses promesses. Une « aubaine à grande échelle » s’en est suivie, « lançant des critiques qui allaient d’une sorte d’injuste à une séparation de la réalité », a écrit Bloomberg CityLab.

Mis à part le déploiement désastreux, LA avait tenté de résoudre une crise traditionnellement ignorée dans l’urbanisme : les espaces publics dangereusement chauds. Les arrêts de bus sont un exemple des nombreux mini-îlots de chaleur de la ville qui connaissent des températures plus élevées en été, ce qui représente un danger pour les enfants et les adultes coincés au soleil. Jennifer Vanos, chercheuse en chaleur à l’Arizona State University à Phoenix, a mesuré les arrêts de bus qui ont dépassé 160 degrés Fahrenheit en plein soleil.

Les arrêts de bus ne sont pas les seules parties des villes qui surchauffent. Les trottoirs chauffent aussi. Et un toboggan dans une aire de jeux ensoleillée peut facilement dépasser des températures qui brûlent la peau en quelques secondes.

Une solution, alors que les villes se précipitent pour s’adapter au changement climatique, ajoute de l’ombre, et bien plus encore. Cela signifie des arbres, des bâches, des structures verticales ou horizontales – tout ce qui peut aider à bloquer les rayons du soleil. Mais les débuts de La Sombrita ont démontré que la solution est plus difficile à mettre en œuvre dans la pratique.

L’inégalité thermique est dangereuse

L’effet d’îlot de chaleur urbain, qui fait référence aux villes étant plus chaudes que les zones rurales environnantes, ne décrit pas tout à fait la large gamme de chaleur ressentie dans une ville.

La température de l’air à elle seule ne parvient pas à capturer « l’expérience humaine de la chaleur », a déclaré le Dr Este Geraghty, médecin-chef d’ESRI, une société de cartographie numérique qui a travaillé avec la National Oceanic and Atmospheric Administration pour comprendre la chaleur urbaine. Geraghty explique qu’il existe une gamme de facteurs qui peuvent rendre une personne plus chaude : la santé d’un individu ; s’ils sont acclimatés, c’est-à-dire que leur corps s’est adapté au temps chaud; qu’ils soient dans un parc ou sur un trottoir ensoleillé; et s’il fait sec ou humide.

C’est la perception, plus que la lecture de la température, qui compte le plus dans les maladies liées à la chaleur, y compris les symptômes de maladie cardiaque, de maladie pulmonaire et de santé mentale. Le problème n’est pas seulement une exposition à la chaleur à court terme, mais le manque de chance de se refroidir.

La chaleur urbaine est également inquiétante, car les villes sont plus chaudes la nuit que leurs environs ruraux. L’effet d’îlot de chaleur urbain est à son paroxysme lorsque le béton et l’asphalte dégagent la chaleur absorbée pendant la journée lorsque le soleil se couche.

« Le manque de soulagement à long terme rend plus difficile pour les gens d’utiliser leur résilience physique et leur maquillage corporel pour les aider à combattre les effets de la chaleur », a déclaré Geraghty. « C’est comme les frapper encore et encore. »

Même sur de courtes distances, les microclimats d’une ville peuvent varier considérablement. Mais lorsqu’une personne doit marcher jusqu’à un arrêt de bus en plein soleil, puis attendre jusqu’à 30 minutes pour le prochain bus, ou qu’un enfant joue pendant la récréation scolaire, ce soulagement peut ne jamais venir.

Ils pourraient également ne pas obtenir ce soulagement à la maison. Les quartiers à prédominance noire et brune ont moins d’arbres qui fournissent de l’ombre et un refroidissement naturel, en raison du redlining historique. Et cet environnement d’asphalte et de béton, en plein soleil, peut transformer une vague de chaleur estivale en un événement dangereux, voire mortel.

Et de nombreux espaces publics, au lieu de fournir une évasion, sont connus pour aggraver l’expérience de la chaleur.

Les arrêts de bus, les terrains de jeux et les trottoirs exposent les gens à une chaleur astronomique

L’ombre aide à fournir une partie de ce soulagement, mais elle fait souvent défaut dans les espaces publics où les gens passent du temps à midi. Ceux-ci ont tendance à être des arrêts de bus, des terrains de jeux et des trottoirs en route vers les transports en commun qui ne sont pas à l’ombre du soleil.

Les aires de jeux, selon Vanos, sont un défi particulier. À Phoenix, elle a mesuré des surfaces de toboggans, de balançoires et de surfaces en caoutchouc par rapport à des surfaces ombragées.

Lors d’une journée à 100 degrés, un toboggan face au soleil peut mesurer jusqu’à 160 degrés, a-t-elle découvert. Cela peut brûler la peau en seulement cinq secondes.

La caméra thermique de Vanos montre comment différentes qualités d’ombre font la différence. Même l’ombre partielle vaut mieux que rien.

Il existe des directives nationales pour la sécurité des aires de jeux qui stipulent que les aires de jeux modernes doivent être construites avec certains matériaux, tels que le plastique et le caoutchouc. La surface de l’aire de jeux doit être douce pour amortir les chutes, il s’agit donc généralement de caoutchouc ou de gazon artificiel plutôt que d’herbe. Après avoir pris en compte toutes ces préoccupations dans la conception des aires de jeux, Vanos a expliqué que l’ajout d’ombre est souvent une réflexion après coup.

Les arrêts de bus ont leurs propres problèmes. L’image capturée par Vanos montre comment un arrêt de bus à 100 degrés peut en fait être 30 degrés plus haut parce qu’il est en plein soleil :

Pour mieux comprendre comment améliorer et intervenir dans les espaces publics, les villes se sont associées à des chercheurs sur la chaleur et à la NOAA pour découvrir où leur chaleur est la plus mauvaise.

Depuis 2017, la NOAA gère un programme annuel de cartographie des îlots de chaleur urbains qui envoie des volontaires avec des capteurs de chaleur et d’humidité pour prendre les températures dans toute la ville en vélo ou en voiture. Morgan Zabow, coordinateur des informations sur la chaleur et la santé de la communauté à la NOAA, a déclaré que les données sont collectées sur une seule journée, mais finissent par former un instantané des inégalités autour d’une ville. D’ici la fin de cet été, 75 collectivités auront recueilli et cartographié ces données.

Las Vegas est l’un des participants au programme qui a utilisé les données pour commencer à faire des interventions. La ville prévoit des abris horizontaux et minces (du nom de leur profil bas) à 100 arrêts de bus dans les zones les plus chaudes, et prévoit de les étendre à terme à 80 % des quartiers les plus chauds.

La solution semble simple et sèche : une fois que les villes ont cartographié où il fait le plus chaud, elles devraient simplement ajouter plus d’ombre. Malheureusement, il est plus difficile que cela d’avoir de l’ombre là où c’est nécessaire.

Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement avoir plus d’ombre ?

Les villes obtiennent de meilleures données pour comprendre quels espaces publics sont particulièrement chauds. Et ils l’utilisent pour trouver des interventions, mais c’est souvent plus facile à dire qu’à faire.

Le premier défi est : quel type d’ombre ? L’ombre se décline en plusieurs saveurs. Les arbres offrent bien plus d’avantages que la simple ombre, comme la purification de l’air et le refroidissement des espaces, mais ne sont pas la solution partout. Les arbres, plantés maintenant, ne seront pas utiles pour l’ombrage avant 20 ou 30 ans, ils ne sont donc pas une solution à court terme pour la chaleur. De plus, tous les espaces ne sont pas équipés pour gérer un arbre, en raison des lignes électriques concurrentes, des tuyaux et d’autres structures communes du paysage urbain.

Les arrêts de bus sont confrontés à certains des mêmes problèmes ; les planificateurs doivent penser à la visibilité des piétons, à la sécurité, à la largeur des trottoirs et aux structures concurrentes. Le processus d’approbation d’un abribus peut être restrictif et imposant dans certains états et villes. C’était une situation à laquelle LA s’est heurtée – le design de La Sombrita était limité à une ombre qui pouvait être créée verticalement et aurait un profil mince.

Parfois, la solution n’est pas toujours dans la conception. « Une approche consiste en fait à avoir un service de bus plus fréquent afin que quelqu’un ne passe pas autant de temps à attendre le bus », a déclaré Alex Engel, responsable principal des communications de la National Association of City Transportation Officials. « Si ce bus passe toutes les 30 à 45 minutes, cela pourrait être intolérable. Mais si vous avez un réseau de bus rapide et fréquent où le bus arrive en deux minutes ou moins, vous n’attendez que quelques minutes. Financer davantage le transport en commun dans l’ensemble, même s’il ne vise pas directement à lutter contre la chaleur, peut aider indirectement.

Tout comme il existe de nombreuses saveurs différentes de chaleur, il existe de nombreux types d’ombre. Vanos a expliqué qu’il y a une ombre verticale – lorsqu’un mur jette de l’ombre – ou une ombre horizontale, faite par une voile ou un toit. Parfois, un espace n’accueille qu’une ombre partielle, inclinée pour fournir de l’ombre pendant une partie de la journée. Les urbanistes peuvent envisager ces structures d’ombrage à court terme pour aider à faire face à la chaleur. Cela leur fait gagner du temps pour trouver des solutions plus efficaces, notamment en apportant plus de verdure et d’arbres dans les espaces publics.