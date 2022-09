Pourquoi l’offensive sud de l’Ukraine s’avère plus difficile que l’attaque éclair dans le nord | Stuart Ramsay | Nouvelles du monde

Nous avons attendu à un poste de contrôle près de la ligne défensive ukrainienne la contre-offensive sudiste.

Nous avions la permission d’être là, mais les soldats étaient mécontents et toutes ces permissions ont dû être revérifiées.

Le gouvernement et l’armée ukrainiens ont imposé un black-out presque complet de l’information sur la contre-attaque du sud qui a pour prix la ville russe de Kherson.

Nous avons vu passer des dizaines de camions, de wagons, de chars et de quincaillerie générale.

On ne pouvait pas filmer, de toute façon on ne pouvait pas filmer aux postes de contrôle, c’est la règle. A gauche du carrefour, je pouvais voir de la poussière s’élever au-dessus des champs de blé indiquant un grand convoi.

Sur la route grondaient une série d’énormes camions, chacun transportant une charge utile de systèmes d’armes fournis par l’Occident.

Leur cargaison est la raison pour laquelle les contre-offensives de l’Ukraine dans le nord et le sud ont même eu lieu. On ne pouvait pas filmer, mais on les regardait passer. Les systèmes sont là et actifs.

L’offensive du sud s’avère plus difficile que l’attaque éclair du nord, il y a plusieurs raisons à cela, et elles sont assez simples.

Image:

Le major Serhii Tsehotskii vérifie Lyuba et son mari Leonil



Tout d’abord, les Russes savaient que cela allait arriver et, par conséquent, ils sont préparés et ont renforcé leurs positions.

Deuxièmement, Kherson, la seule ville qu’ils aient prise, est à bien des égards une porte d’entrée vers la Crimée et un pont terrestre vers la Russie. La Russie ne peut pas se permettre de perdre cela, alors elle se bat dur pour défendre ses lignes.

Et troisièmement, et c’est le problème des Ukrainiens, la terre est plate et les mouvements d’infanterie sont potentiellement meurtriers car il n’y a nulle part où se mettre à couvert, donc le champ de bataille est dominé par l’artillerie et les roquettes.

Le bruit des explosions est constant.

Conduire à travers ces plaines est étrange et franchement effrayant. La route vers le front est la ligne de ravitaillement. Ils sont une cible constante, les deux camps attaquent les lignes de ravitaillement comme une routine.

Image:

Saïd Ismalihov



Les bataillons de chars manœuvrent vers la ligne de front pour soutenir l’infanterie. Derrière eux, la principale ligne défensive est tenue par des kilomètres de positions de chars et d’artillerie enfouies et camouflées.

Leur travail consiste à lutter contre toute riposte russe soudaine. Nous les regardons charger leurs chars avec des obus personnalisés.

De “Mykola à Moskals”, il est dit – un cadeau des Ukrainiens aux Russes. Cette offensive a un coût en vies perdues.

Deux médecins se préparant à leur quart de travail pour secourir des blessés au front nous ont dit que les pertes pouvaient parfois être très élevées. La raison est simple, disent-ils, les Russes savaient qu’ils venaient.

“Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’après une contre-offensive réussie dans la direction de Kharkiv, les Russes essaient de couper toutes les options d’avancées vers la Crimée”, m’a dit Saïd Ismalihov, avant de filer vers le front.

2:23

Que feront ensuite les forces russes ?



Le major Serhii Tsehotskii est un commandant de zone le long de ces lignes de bataille et est originaire de Crimée. Il est homme d’affaires de métier mais a rejoint l’armée après le début de l’invasion russe en février.

La famille de l’homme de 55 ans est maintenant en Grande-Bretagne. Sa femme, sa fille et son petit-fils vivent à Londres après avoir été évacués au début de la guerre. Son frère et son fils sont ici en train de se battre avec lui.

Le major aime garder un œil sur les civils qui sont restés sur place pendant tous les combats.

Lyuba, soixante ans, sort pour le rencontrer. Ils se font un gros câlin, et elle appelle son mari Léonil pour lui dire bonjour. Lyuba est de très bonne humeur, elle dit qu’ils ont pu quitter leur sous-sol ces derniers jours.

Elle renifle l’air. “Qu’est-ce que ça sent? Essayez-le. Quoi? Dites-moi juste, qu’est-ce que ça sent?” elle demande. “Comme la liberté !” elle crie.

“Et tu veux que je parte. Pourquoi devrais-je? Pourquoi ai-je besoin? Non, non. Ce n’est pas comme ça que ça va marcher. Je t’attendrai ici”, dit-elle avec défi. “De toute façon, ils seront vaincus bientôt, bientôt.”

Lyuba, comme tous les Ukrainiens, est optimiste, mais les bruits du Kremlin sont inquiétants.

Ce conflit pourrait si facilement dégénérer. Et cela signifie que personne ici n’est en sécurité.