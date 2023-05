Pourquoi l’offensive de printemps de l’Ukraine n’a toujours pas commencé – à quelques semaines de l’été

WASHINGTON (AP) – Pendant des mois, les alliés occidentaux ont expédié des milliards de dollars de systèmes d’armes et de munitions à l’Ukraine avec l’urgence d’acheminer les fournitures à Kiev à temps pour une contre-offensive prévue au printemps.

Maintenant, l’été n’est plus qu’à quelques semaines. Alors que la Russie et l’Ukraine se concentrent sur une intense bataille pour Bakhmut, l’offensive de printemps ukrainienne n’a pas encore commencé.

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il avait été retardé parce que son pays n’a pas assez d’armes occidentales pour réussir sans subir trop de pertes. La météo et l’entraînement jouent également un rôle, selon des responsables et des experts de la défense.

Les responsables insistent sur le fait que la contre-offensive arrive. Les démarches préliminaires de l’Ukraine pour fixer les conditions qu’elle souhaite pour une attaque ont déjà commencé, a déclaré un responsable américain sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles.

Un regard sur les facteurs retardant la contre-offensive et les préparatifs des deux côtés en prévision de son démarrage prochain.

Temps

Une grande partie du retard est la météo. Il a fallu plus de temps que prévu pour que le sol gelé de l’Ukraine dégèle et sèche, en raison d’un printemps prolongé, humide et froid, ce qui a rendu difficile la transition vers une offensive.

Au lieu de cela, le sol a conservé une boue profonde qui rend plus difficile la conduite des véhicules non chenillés.

La boue est comme une soupe, a déclaré le responsable. « Vous venez de vous enfoncer dedans. »

Entraînement

Au cours des derniers mois, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens ont été entraînés par les États-Unis et leurs alliés pour le combat. Mais le dernier bataillon ukrainien que les États-Unis entraînent actuellement vient de terminer sa course.

Cette dernière classe porte à plus de 10 700 le nombre total d’Ukrainiens que les États-Unis ont entraînés pour ce combat. Ces forces ont appris non seulement des compétences de terrain et médicales, mais aussi des tactiques interarmes avancées avec les véhicules de combat blindés Stryker et Bradley et les obusiers automoteurs Paladin. Il comprend également des forces hautement qualifiées qui ont été formées pour faire fonctionner le système de défense antimissile Patriot.

Selon l’armée américaine Europe-Afrique, jusqu’à 11 000 soldats ukrainiens supplémentaires participent chaque jour à d’autres programmes de formation gérés par plus de 30 pays partenaires.

Bientôt une nouvelle phase commencera : les États-Unis commenceront à former des Ukrainiens sur les chars Abrams à la zone d’entraînement de Grafenwoehr en Allemagne. Mais les Ukrainiens n’attendront pas la fin de l’entraînement des chars pour lancer leur contre-offensive, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov aux journalistes fin avril.

Arrivages d’armes

Au cours des cinq derniers mois seulement, les États-Unis ont annoncé qu’ils enverraient plus de 14 milliards de dollars d’armes et de munitions à Kiev, dont la plupart sont extraites des stocks existants afin d’acheminer plus rapidement les fournitures vers l’Ukraine. L’OTAN et les alliés occidentaux ont également réagi, promettant des milliards dans des chars, des véhicules blindés et des systèmes de défense aérienne.

Mais une grande partie de cet équipement n’est toujours pas arrivée, a déclaré Ben Barry, un ancien responsable du renseignement britannique qui est maintenant chargé de recherche principal sur la guerre terrestre à l’Institut international d’études stratégiques.

Des soldats ukrainiens tirent au canon près de Bakhmut, une ville de l’est où se déroulent de féroces combats contre les forces russes, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 15 mai 2023.

Par exemple, sur les quelque 300 systèmes de chars promis – comme les chars Leopard 2 promis par des pays comme le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Allemagne – seuls 100 environ sont arrivés. Sur les quelque 700 véhicules de combat promis, tels que les Marauders britanniques et les véhicules de combat d’infanterie américains Bradley, seuls environ 300 sont arrivés, a-t-il déclaré.

L’Ukraine aura également besoin de suffisamment de munitions pour soutenir un combat à un rythme plus rapide une fois la contre-offensive commencée. En ce qui concerne les munitions nécessaires, le logisticien militaire en chef de l’Ukraine aura également son mot à dire sur le moment où l’armée sera prête à se lancer, a déclaré Barry.

En une seule munition — la cartouche d’obusier de 155 mm – L’Ukraine tire entre 6 000 et 8 000 coups par jour, a déclaré la députée ukrainienne Oleksandra Ustinova aux journalistes en avril.

Indices de contre-offensive

La Russie et l’Ukraine prennent des mesures en prévision de la contre-offensive.

La Russie compte environ 200 000 soldats le long d’une ligne de bataille de 1 000 kilomètres (620 milles), creusés en utilisant le même type de tactiques de guerre de tranchées utilisées pendant la Première Guerre mondiale, a déclaré un responsable occidental sous couvert d’anonymat pour discuter des questions de renseignement.

Ces troupes ne sont pas aussi bien entraînées que la force d’invasion initiale de la Russie, qui a subi de lourdes pertes. Mais ils sont défendus par des fossés, des champs de mines et des dents de dragon – des barrières de béton en forme de triangle au-dessus du sol qui rendent difficile le déplacement des chars.

Pendant ce temps, l’Ukraine a commencé à façonner des opérations, telles que le ciblage des lignes avancées de la Russie avec des tirs d’artillerie à longue portée. Cela peut indiquer que l’Ukraine est sur le point d’avancer à cet endroit – ou cela pourrait être un leurre pour attirer l’attention de la Russie sur sa première frappe prévue, a déclaré le responsable.

Lorsque l’Ukraine tentera de percer ces lignes – que ce soit dans une zone limitée ou dans une campagne complexe menée à plusieurs endroits – ce sera l’indicateur probable que l’offensive a commencé, ont déclaré Barry et le responsable occidental.

Barry a déclaré que lorsque les brigades ukrainiennes commenceront à pénétrer dans les territoires sous contrôle russe et tenteront d’attaquer la première ligne de défense russe, « cela va être un cadeau mort, je pense. »