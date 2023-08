Pourquoi l’odeur du vinaigre a fermé les archives de journaux historiques d’une bibliothèque de Toronto

Lorsque le personnel de la bibliothèque de référence de Toronto a ouvert des armoires remplies de collections de journaux historiques après les fermetures de COVID-19, ils ont été accueillis par une odeur habituellement réservée au fish and chips.

« Nous avons découvert une forte odeur de vinaigre », a déclaré Nancy Duncan, responsable de la bibliothèque.

L’odeur était leur premier indice qu’ils devaient agir s’ils voulaient sauver la collection de journaux qui était stockée sur des dizaines de milliers de bobines de microfilms et de microfiches.

Des années 1950 au début des années 1990, la plupart des films étaient à base d’acétate de cellulose et connus sous le nom de «films de sécurité», car ils remplaçaient le film de nitrate hautement instable et inflammable largement utilisé auparavant.

Mais dans les années qui ont suivi, les bibliothèques, les archives et les collectionneurs ont découvert que le « film de sécurité » constituait en fait une énorme menace pour les archives et les collections de films car il finissait par tomber en panne. Une première indication est l’odeur de vinaigre, qui provient de l’acide acétique que le film dégage en se dégradant. Finalement, le film rétrécit et se fissure jusqu’à ce que l’image soit perdue.

La décomposition chimique destructrice et contagieuse est appelée à juste titre le « syndrome du vinaigre » – et cela signifie que le temps presse pour ceux qui tentent de préserver l’histoire de cette époque à Toronto, à travers le pays et dans le monde.

Heureusement pour la bibliothèque de référence de Toronto, Duncan affirme que sa collection de journaux – qui comprend des publications épuisées comme le Toronto Telegraph et des numéros antérieurs de journaux communautaires comme l’Etobicoke Guardian et le Scarborough Mirror – n’en était qu’aux premiers stades du syndrome du vinaigre.

Le journal Toronto Telegram est l’une des publications épuisées stockées sur des bobines de microfilms et des microfiches que la bibliothèque de référence de Toronto s’efforce de sauver du syndrome du vinaigre. (Bibliothèque de référence de Toronto)

« Cela a pu s’accumuler parce que les armoires ont été fermées pendant une longue période », a-t-elle déclaré, faisant référence aux fermetures de bibliothèques pendant la pandémie de COVID-19.

« Notre objectif principal est de préserver nos collections d’histoire locale et de les rendre à nouveau sûres et accessibles dès que possible. »

Normalement, le public peut accéder à la collection de journaux sur microformes dans la salle des journaux du Toronto Star de la bibliothèque, mais la salle est fermée depuis mai en raison du syndrome du vinaigre et devrait le rester pendant au moins deux mois de plus.

Le plan de la bibliothèque est de trier ses plus de 50 000 bobines de microfilms et 700 000 microfiches pour déterminer lesquelles sont des films d’acétate et lesquelles sont des films de polyester – un type de film plus récent qui peut durer 500 ans. Dans le même temps, le personnel s’efforce de déterminer quelles parties de la collection de journaux ne sont pas disponibles ailleurs.

La bibliothèque de référence de Toronto teste tous ses microfilms et microfiches pour déterminer s’il s’agit d’un film d’acétate ou de polyester. Contrairement au film d’acétate, qui se décompose, le polyester durera 500 ans. (Radio-Canada)

Les documents rares seront préservés en les transférant sur un film polyester afin que les historiens, généalogistes et autres puissent continuer à consulter les journaux dans leur format d’origine.

« Nous savons qu’il faudra encore au moins huit semaines pour effectuer les travaux de séparation, puis les travaux de remplacement se poursuivront au-delà », a déclaré Duncan.

La bibliothèque prévoit de se débarrasser de sa collection de films en acétate après la copie des rares bobines de films et microfiches, en partie pour des raisons de santé et de sécurité. Dans son état le plus avancé, Duncan dit que le syndrome du vinaigre peut provoquer des brûlures par contact, ainsi qu’une irritation du nez et des poumons.

Certaines autres archives adoptent une approche différente.

Le CNE travaille à numériser les « mémoires communes »

Les archives de l’Exposition nationale canadienne (CNE) ont commencé à numériser leur collection de plus de 109 000 négatifs de photos sur pellicule d’acétate au début des années 2010, car ils commençaient à succomber au syndrome du vinaigre.

Shayda Spakowski, qui dirige les Archives de l’Exposition nationale canadienne, montre un négatif sur film d’acétate qui souffre des effets du syndrome du vinaigre. Les films à base d’acétate dégagent de l’acide acétique lorsqu’ils se dégradent, provoquant le rétrécissement et la fissuration du film jusqu’à ce que l’image soit perdue. (Ken Townsend/CBC)

La grande majorité des négatifs proviennent de sa collection Alexandra Studio – du nom de la société qui a géré les médias et la photographie du CNE des années 1940 au début des années 1980.

« Ce que nous visons, c’est de sauvegarder ces précieuses images, qui font partie de notre mémoire commune », a déclaré Joanne Benerowski, directrice générale de la Fondation CNE, qui a lancé une collecte de fonds pour les efforts de numérisation en 2021.

« [The photos] capturer ce qu’était notre culture, ce que les gens portaient, l’évolution démographique, ce qui était populaire, car le CNE reflète toujours ce qui se passe dans la société. »

REGARDER | Comment le CNE préserve sa collection touchée par le syndrome du vinaigre : Qu’est-ce que le syndrome du vinaigre et comment conserver les vieux films qui en sont affectés ? Shayda Spakowski, des archives de l’Exposition nationale canadienne (CNE), explique ce qu’est le syndrome du vinaigre et comment elle préserve des décennies de photos de sa décomposition chimique destructrice pour le public.

L’archive préserve la collection chronologiquement en relogant le film dans des enveloppes sans acide, en numérisant les négatifs pour en faire des copies numériques, puis en emballant les photos pour un stockage à froid à long terme dans des congélateurs, ce qui ralentira les effets du syndrome du vinaigre.

Les négatifs doivent être séparés car si la décomposition a commencé dans l’un et qu’il en touche un autre, l’acide acétique peut déclencher un effet domino.

« C’est un peu comme attraper la grippe », a expliqué Shayda Spakowski, qui dirige les archives du CNE.

« Si vous êtes dans les transports en commun et que quelqu’un a la grippe, cela va se propager rapidement à d’autres personnes simplement à cause de la proximité. »

Deux photos d’archives de Louis Armstrong à l’Exposition nationale canadienne en 1962. La numérisation et la préservation des photos prises au CNE des années 1940 au début des années 1980 est un élément important de la préservation de la culture et montre comment nos intérêts, nos modes et notre démographie ont changé au fil du temps. (Archives de l’Association de l’Exposition nationale canadienne)

Photos numérisées disponibles en ligne

Plus de 79 000 photos ont été numérisées à ce jour et peuvent être consultées dans le Portail des archives du CNE en ligne.

« Vous l’appelez, je l’ai probablement numérisé », a déclaré Spakowski.

« J’ai des photos d’anciennes performances telles que Bob Hope sur la tribune, ou j’ai aussi Louis Armstrong au bandshell », a-t-elle déclaré.

« J’ai aussi des photos de poubelles et de pose de gazon. J’ai donc littéralement tout le spectre, du pas si intéressant au » Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que cela s’est réellement passé. » «

Des images d’archives montrent le champion de l’exposition féline en 1964 et un gagnant du concours de bébé en 1972 à l’Exposition nationale canadienne. Des images comme celles-ci sont numérisées pour les préserver. (Archives de l’Association de l’Exposition nationale canadienne)

Parmi les autres moments forts de Spakowski, citons les photos de l’exposition féline et du concours de bébés, qui sont « intéressantes et effrayantes à la fois ».

Spakowski a scanné jusqu’en 1979 et la collection d’Alexandra Studio jusqu’en 1983. En attendant, le contrôle de la température est important pour quiconque essaie de préserver ce genre de collections de films.

Gardez le film froid pour gagner du temps

« La meilleure chose que nous puissions faire pour des films comme celui-ci est de les refroidir ou de les congeler car les températures plus basses diminuent considérablement les processus de dégradation … et cela nous fait vraiment gagner beaucoup de temps », a déclaré David Daley, conseiller en conservation à l’Université de Archives et collections spéciales de Calgary.

« Cela nous permet de déterminer quels films sont les plus importants et de déterminer lesquels numériser et reformater. »

Le conservateur de l’Université de Calgary, David Daley, place une bandelette réactive en papier dans une boîte de film cinématographique. Si le syndrome du vinaigre est actif, la bandelette changera de couleur pour indiquer le niveau de détérioration. (Sara Bohuch)

L’Université de Calgary a repris la bibliothèque et les archives Glenbow en 2019. Daley dit que sa collection de films se concentre en grande partie sur l’histoire de l’Ouest canadien et comprend de nombreuses images et images fixes du Stampede de Calgary.

Depuis qu’il a repris les archives, Daley dit qu’ils ont testé 2 500 bobines de film et négatifs pour le syndrome du vinaigre en utilisant des bandes de tournesol qui réagissent aux gaz du vinaigre dans les boîtes de film.

« A partir de l’identification des couleurs, nous avons pu séparer les films les moins stables et prendre des mesures pour les préserver », a-t-il déclaré.

Une bande bleue montre que cette bobine de film du Stampede de Calgary est toujours en bon état et ne souffre pas du syndrome du vinaigre. (David Daley)

Pour ceux qui pourraient avoir des collections personnelles de bobines de film en acétate et de négatifs à la maison, Daley recommande de les garder hors du sous-sol ou du grenier et à l’abri de la lumière directe du soleil.

« L’espace de rangement au rez-de-chaussée a tendance à être meilleur parce que le climat est plus constant », a-t-il déclaré.

Mais comme tous les films d’acétate, il finira toujours par se décomposer.

« C’est un vice inhérent », a déclaré Daley.