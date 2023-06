Pourquoi l’océan Atlantique se réchauffe-t-il ? La canicule record, expliquée

Le mercredi 14 juin, la surface de l’océan Atlantique Nord a atteint une température moyenne de 73 degrés Fahrenheit.

Cela peut sembler être une journée agréable à la piscine, mais c’est en fait un record et cela aura des conséquences mondiales. La moyenne pour cette période de l’année, au cours des trois dernières décennies, est de 71 degrés Fahrenheit. Cette différence de deux degrés reflète une quantité gargantuesque d’énergie supplémentaire stockée dans l’océan. L’Atlantique surfe sur une vague de chaleur extrême depuis l’an dernier. Et à mesure que l’été s’installe, la température va grimper.

« C’est une année incroyablement inhabituelle », a déclaré Gabriel Vecchi, climatologue à l’Université de Princeton. « Un Atlantique chaud a tendance à avoir beaucoup d’influences mondiales. »

Les températures de surface de l’océan Atlantique affectent les précipitations et les tempêtes au Brésil, en Inde, dans la région du Sahel en Afrique et dans le sud-ouest des États-Unis. L’eau chaude est également le carburant des ouragans, qui ont besoin que la surface de la mer soit d’au moins 79 degrés Fahrenheit pour se former. Des températures plus élevées augmentent l’indice d’octane de ce carburant, entraînant des tempêtes plus puissantes. Ils peuvent également réduire les stocks de poissons, qui nourrissent 3 milliards de personnes.

Pratiquement aucun relief, mais l’augmentation rapide de l’anomalie de la température de surface de la mer dans l’Atlantique Nord semble avoir atteint son maximum : pic.twitter.com/HvFGx526RW — Pr Eliot Jacobson (@EliotJacobson) 12 juin 2023

Et ce n’est pas seulement l’Atlantique; Les océans du monde entier connaissent actuellement des températures moyennes incroyablement élevées. De l’autre côté du globe, la surface de l’océan Pacifique se réchauffe également alors qu’elle entre dans la phase El Niño de son cycle. Ensemble, ces phénomènes sont sur le point de pousser la température de la planète vers de nouveaux sommets.

« Il ne serait pas surprenant que nous considérions cette année comme l’une des plus chaudes de tous les temps », a déclaré Vecchi.

Les deux tiers de la planète sont recouverts d’eau et la totalité est recouverte par l’atmosphère. La température de surface de la mer est une mesure critique car elle explique ce qui se passe là où l’eau rencontre le ciel. C’est le moteur du climat mondial, entraînant les alizés, les courants océaniques, les précipitations et la température.

Les humains se sont amusés avec ce moteur, crachant des gaz à effet de serre et d’autres formes de pollution de l’air dans l’atmosphère, tout en déversant toutes les formes de pollution dans les océans et l’air au-dessus d’eux. Alors que les océans traversent des cycles naturels de réchauffement et de refroidissement, ils se produisent maintenant au sommet d’un monde profondément modifié, créant des conditions que l’humanité n’a jamais connues auparavant.

Qu’est-ce qui rend l’océan Atlantique si chaud en ce moment ?

L’un des facteurs les plus importants derrière la vague de chaleur sous-marine est que les humains ont augmenté la température moyenne de la Terre de 2,3 degrés Fahrenheit depuis l’aube de la révolution industrielle en brûlant des combustibles fossiles et en émettant des gaz piégeant la chaleur. La grande majorité du réchauffement – 90% – se produit dans l’océan.

Depuis 1955, les océans ont absorbé 345 zettajoules d’énergie, selon la NASA. Un zettajoule représente 87 fois la quantité d’énergie produite par toutes les centrales nucléaires du monde en un an.

Mais cette tendance au réchauffement dure depuis plus d’un siècle. Pourquoi les températures augmentent-elles soudainement dans l’océan Atlantique Nord maintenant ?

Il y a plusieurs facteurs convergents à l’œuvre ici. L’un est l’anticyclone des Açores, une région semi-permanente de haute pression atmosphérique située au-dessus de l’Atlantique Nord. Cela crée une colonne d’air descendante qui génère des alizés soufflant d’est en ouest au-dessus de l’eau. Lorsque le vent se déplace au-dessus de l’eau, cela entraîne une plus grande évaporation qui refroidit la surface de l’eau, de la même manière qu’une brise peut refroidir votre peau lorsque vous transpirez.

« Il a été faible au cours du dernier mois environ et cela aura tendance à affaiblir les alizés dans l’Atlantique Nord », a expliqué Dillon Amaya, chercheur à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). « Tant qu’il est faible, cela réduit fondamentalement la quantité de vent qui souffle à la surface de l’océan et qui réduit l’évaporation et qui fait monter en flèche les températures de l’océan. »

Un autre élément est que l’océan Atlantique traverse ses propres cycles de température à différentes échelles de temps. Le mode méridien atlantique est un changement du gradient de température dans l’eau qui peut changer entre les saisons, les années ou les décennies. Il peut changer les modèles de vent, de chaleur et de précipitations, et il est dans sa phase chaude cette année. Sur des échelles de temps plus longues, l’oscillation atlantique multidécennale joue un rôle. Il s’agit d’une autre augmentation périodique des températures de surface de la mer à travers l’Atlantique et elle se trouve également dans la phase chaude de son cycle en ce moment.

En outre, il existe des preuves qu’une réduction de la pollution atmosphérique au cours du dernier demi-siècle a eu un effet secondaire inattendu : depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les aérosols de soufre et d’azote provenant des tuyaux d’échappement des voitures, des cheminées des navires et des cheminées des usines ont dérivé au-dessus de l’Atlantique Nord depuis les États-Unis et l’Europe. Cela a aidé à garder l’Atlantique au frais.

« Les aérosols bloquent la lumière du soleil. Cette lumière du soleil est déviée avant d’atteindre la surface de l’océan », a déclaré Hiroyuki Murakami, un scientifique de la NOAA qui étudie les variations de l’océan Atlantique. « Si nous augmentons les aérosols, nous nous attendons à des conditions de surface de la mer plus fraîches. »

Mais alors que les villes se remplissaient d’air toxique et sale, les citoyens des deux côtés de l’étang réclamaient des limites plus strictes à la pollution de l’air. Cela a conduit à des réglementations qui ont réduit les aérosols au-dessus de l’Atlantique, ce qui a entraîné à son tour un réchauffement accru à la surface de l’océan. Une nouvelle réglementation en 2020 qui limitait considérablement le soufre provenant du transport maritime pourrait également avoir joué un rôle.

Le 1er janvier 2020, une nouvelle réglementation maritime est entrée en vigueur (#IMO2020), diminuant la quantité maximale de soufre dans les carburants de transport de 3,5 % à 0,5 %. À partir de 2020, nous constatons une augmentation rapide de la quantité de rayonnement solaire absorbée par la région mise en évidence ci-dessus. pic.twitter.com/io63ImORDk — Léon Simons (@LeonSimons8) 8 mars 2023

La combinaison de tous ces effets – le changement climatique, la faiblesse de l’anticyclone des Açores, les cycles de température de l’océan Atlantique et la réduction de la pollution de l’air – se produit maintenant. « Ce que nous avons est une superposition d’au moins quatre choses différentes qui poussent l’Atlantique vers la chaleur cette année », a déclaré Vecchi. « Il n’est pas surprenant qu’il fasse vraiment spectaculairement chaud. »

Les océans de la planète sont dans l’eau chaude

Il est encore trop tôt pour voir bon nombre des conséquences des températures record de la surface de la mer dans l’océan Atlantique Nord, mais les scientifiques soulignent que les mécanismes d’une eau plus chaude sont bien établis.

Des températures de surface de la mer plus chaudes peuvent entraîner plus d’évaporation et donc plus de précipitations. Cela peut modifier la configuration des vents, de sorte que certains endroits peuvent devenir plus humides tandis que d’autres deviennent plus secs. Pendant ce temps, plus de chaleur provoque l’expansion de l’océan lui-même, qui représente déjà un tiers à la moitié de l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

La température de l’eau a également d’énormes effets sur la vie dans l’océan. À mesure que l’eau se réchauffe, elle retient moins d’oxygène et peut étouffer les poissons. L’eau chaude a été un facteur dans l’échouage de milliers de poissons Menhaden morts sur une plage du Texas au début du mois.

L’eau chaude à la surface ralentit également la remontée d’eau, un mécanisme critique qui amène les nutriments des profondeurs de l’océan à la surface, nourrissant la vie. La moitié des poissons du monde sont pêchés dans des régions d’upwelling, de sorte que des températures de surface de la mer plus élevées pourraient réduire la production de la pêche.

Une autre conséquence des températures plus élevées est qu’elles rendent l’eau plus acide, accélérant l’acidification continue des océans qui se produit à mesure que les mers absorbent plus de dioxyde de carbone. Et avec le ruissellement des engrais, les températures plus chaudes dans l’Atlantique, en particulier, contribuent à des proliférations record de sargasses, une algue malodorante et toxique qui encrasse maintenant les plages de Floride et des Caraïbes.

Cela s’ajoute à toutes les autres façons dont les humains stressent l’océan : la surpêche, la pollution et la destruction de l’habitat.

L’une des plus grandes incertitudes cette année est de savoir comment l’eau chaude de l’Atlantique affectera les ouragans. La NOAA a prévu une saison des ouragans « presque normale » cette année. Les températures plus élevées de l’eau de surface ont tendance à alimenter les ouragans, mais le brassage d’El Niño dans le Pacifique déstabilise l’air au-dessus de l’Atlantique et empêche la formation d’ouragans.

« Nous avons ce bras de fer : El Niño veut dire que les ouragans tropicaux de l’Atlantique devraient être plus faibles cette année, mais ces océans très chauds [temperatures] disent que les ouragans devraient être plus forts », a déclaré Amaya. « Seul le temps nous dira quel processus l’emportera. »

Il n’est pas non plus clair si de tels pics soudains de température dans l’océan Atlantique deviendront plus courants. La température globale moyenne de l’eau dans le monde est toujours sur le point d’augmenter, cependant, de nombreuses conséquences d’une eau plus chaude – modification de la chimie des océans, élévation du niveau de la mer, modifications des conditions météorologiques – continueront de s’intensifier.

« Nous avons cuit dans une certaine quantité de réchauffement de la planète », a déclaré Vecchi. « Mais ce qui se passera après cela sera à bien des égards fortement influencé par les décisions humaines maintenant. »

Investir dans des technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, extraire le dioxyde de carbone de l’air et mettre fin à la combustion de combustibles fossiles sera essentiel pour limiter la chaleur dans l’océan. En attendant, le monde continuera à connaître les résultats de l’expérience climatique incontrôlée de l’humanité, avec des records plus alarmants sur le point de tomber.