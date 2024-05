Pourquoi l’Occident est-il divisé sur la question de la création d’un État palestinien ? | Conflit israélo-palestinien

Malgré les discussions sur deux États, l’historien Yazid Sayigh affirme que les États-Unis n’ont pas de véritables projets menant à l’indépendance palestinienne.

De plus en plus d’États occidentaux reconnaissent la Palestine, mais tant que les États-Unis s’opposeront à l’indépendance et à la souveraineté palestiniennes, « les choses vont empirer pour nous tous », déclare Yezid Sayigh, chercheur principal au Carnegie Middle East Center.

Sayigh dit à l’animateur Steve Clemons que les États-Unis font pression pour des plans « au lendemain » à Gaza qui « préparent le terrain pour de futures violences » parce qu’ils ne mènent pas à la création d’un État.

Malgré la pression internationale et un mouvement de solidarité mondial soutenant la Palestine, affirme l’ancien négociateur palestinien, le mouvement national palestinien ne se rassemble pas et les Palestiniens sont « sans leader » sur la scène mondiale.