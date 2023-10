Pourquoi l’occasion est vitale pour le sport indien

Le Comité International Olympique (CIO) est prêt à organiser sa 141e session à Mumbai à partir du 15 octobre, dans ce qui sera probablement l’un des moments les plus importants de l’histoire sportive récente du pays.

La Session du CIO, qui aura lieu du 15 au 17 de ce mois, devrait revenir en Inde après plus de quatre décennies, New Delhi ayant accueilli l’événement en 1983 la dernière fois qu’il s’est déroulé sur le sol indien.

Le président du CIO, Thomas Bach, est arrivé à Mumbai le 10 octobre et a rencontré le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde. L’ancien olympien a également rencontré la présidente fondatrice de la Reliance Foundation, Nita Ambani, qui se trouve également être une représentante du CIO en Inde et qui a joué un rôle clé dans l’organisation de la session de cette année à Mumbai.

Dans le cadre de la préparation de l’événement historique dans la capitale du Maharashtra, nous examinons plus en détail en quoi consiste la session du CIO et pourquoi il s’agit d’une affaire si importante pour le sport indien :

Qu’est-ce que la Session annuelle du CIO ?



Le Comité International Olympique est l’autorité suprême de l’Action olympique et le catalyseur de toutes les relations olympiques : Comités Nationaux Olympiques, Fédérations Internationales, athlètes, comités d’organisation des Jeux Olympiques, partenaires et diffuseurs TOP, ainsi que les agences des Nations Unies.

La session annuelle est un rassemblement qui implique tous les membres du conseil d’administration du CIO où des décisions cruciales telles que les villes hôtes pour les événements à venir – y compris les futures éditions des Jeux olympiques d’été – ainsi que l’inclusion et l’exclusion des sports et des fédérations et les changements de la constitution olympique est élaborée.

Pourquoi la Session du CIO est-elle vitale pour le sport indien ?

Le président fondateur de la Reliance Foundation, Ambani, a joué un rôle essentiel en organisant la 141e session du CIO sur le sol indien en présentant un argumentaire convaincant lors de la 139e session à Pékin en février de l’année dernière.

« L’Action olympique est de retour en Inde après 40 ans d’attente ! Je suis très reconnaissant au Comité International Olympique d’avoir confié à l’Inde l’honneur d’héberger la Session du CIO à Mumbai en 2023. Cela représentera un développement important pour les aspirations olympiques de l’Inde et pourrait annoncer le début d’une nouvelle ère pour l’Inde. sport », avait déclaré Ambani après que Mumbai ait recueilli 99 pour cent des voix.

La session du CIO a lieu à un moment où le sport indien est censé revenir à sa majorité. Le contingent indien a réalisé sa meilleure performance de tous les temps aux Jeux olympiques d’été de Tokyo l’année dernière en remportant sept médailles, dont une d’or individuelle pour le lanceur de javelot Neeraj Chopra. La session du CIO a également lieu peu de temps après le retour du contingent indien des dix-neuvièmes Jeux vidéo asiatiques à Hangzhou, en Chine, avec 107 médailles – il s’agit de la plus grande récolte de l’événement continental.

Amener le mouvement olympique en Inde est donc une étape logique et le pays n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour se présenter comme un prétendant à l’accueil des Jeux olympiques d’été – qui seront une première dans l’histoire du pays.

«Nous avons jusqu’à présent noté qu’il existe un intérêt important et qu’il y a apparemment de sérieuses préoccupations ici en Inde (pour soumissionner pour les jeux). Nous devons voir maintenant comment cela se transformera en projet et nous sera présenté à l’avance. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous formulerons une opinion », avait déclaré le chef du CIO, Bach, avant la 141e session.

Voter pour ramener le cricket après plus d’un siècle

La session à venir sera même cruciale puisqu’une décision finale sera prise sur de nombreux nouveaux sports proposés par les organisateurs des JO de Los Angeles 2028, parmi lesquels le cricket.

Le cricket n’a pas fait partie des Jeux olympiques d’été depuis Paris 1900, où la Grande-Bretagne a battu la France pour remporter la médaille d’or. Cependant, avec l’événement de cette année qui se déroule en Inde – une puissance du cricket qui accueille actuellement la Coupe du monde – le jeu est plus proche que jamais de faire un retour au plus grand événement sportif de la planète.

Et compte tenu du statut célèbre des équipes indiennes de cricket – tant féminines que masculines – le pays peut certainement s’attendre à une ou deux médailles supplémentaires aux 34e Jeux olympiques d’été.