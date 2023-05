Pourquoi Liverpool veut Jorg Schmadtke comme nouveau directeur sportif

Jorg Schmadtke a été décrit comme un « allié » de Jurgen Klopp, mais on ne sait pas immédiatement pourquoi. Malgré une carrière de quatre décennies en tant que joueur, entraîneur et cadre en Bundesliga, le joueur de 59 ans n’a jamais eu de relations approfondies avec le patron de Liverpool auparavant, bien que cela pourrait bientôt changer si les pourparlers du club avec Schmadtke se terminent avec lui. la fonction de directeur sportif.

À la seule occasion où ils ont partagé le même vestiaire, à Fortuna Düsseldorf en 1986, Klopp a été un tel désastre que Schmadtke a apparemment été rebuté de travailler avec lui pour toujours. « J’avais 19 ans et je rêvais de devenir pro », a déclaré Klopp à Wolfsburger Allgemeine Zeitung en janvier. «Je suis allé à un essai à Fortuna où Jorg était dans le but et un très grand nom là-bas. J’ai tout mis dedans et j’ai couru comme un diable mais que dire ? J’étais un flop total. Je suppose que Schmadtke s’en souvenait. Il ne m’a jamais fait d’offre (d’entraîneur) dans aucun de ses clubs. Il a dû penser : si Klopp ne peut pas jouer au football, il ne peut pas non plus être un manager décent.

Schmadtke, un gardien charismatique qui se distinguait par son bon jeu de jambes et ses maillots criards, ne se contentait pas d’être un simple pro. Il voulait gérer. Pendant son séjour à Fortuna et plus tard au SC Freiburg, il a entraîné des équipes de jeunes et a également étudié l’ingénierie et l’économie. À une époque où Abiturenten (diplômés du niveau A) étaient encore minoritaires dans le football allemand, il s’est rapidement fait remarquer pour son intelligence.

Après de courts passages en tant qu’entraîneur adjoint au Borussia Mönchengladbach et en tant qu’entraîneur des gardiens de but à Fortuna, Schmadtke a vu une offre d’emploi dans le magazine Kicker en 2001, invitant les candidatures pour le poste de directeur sportif de la deuxième division Alemannia Aachen. C’est le « pur désespoir » qui l’a poussé à postuler, a-t-il dit plus tard, mais contrairement à ses deux candidats rivaux, Schmatdke a préparé une présentation Power Point qui a séduit les patrons du club.

Il a emmené Aix-la-Chapelle de manière sensationnelle en Bundesliga, en finale du DFB Pokal et en Coupe UEFA. Il a répété l’astuce à Hanovre 96 (2009-2013) et au 1.FC Cologne (2013-2017), les guidant vers l’Europe sans dépenser d’énormes sommes d’argent. Au VfL Wolfsburg, son dernier emploi avant de prendre sa retraite en début d’année, il a transformé une équipe qui avait lutté contre la relégation avant son arrivée dans une équipe de Ligue des champions. « Il a réussi partout où il est allé », a déclaré le président de Hanovre 96, Martin Kind.



Jorg Schmadtke avec Lukas Podolski (Photo : Oliver Hardt/Getty Images)

Schmadtke a amélioré tous les clubs en «faisant moins d’erreurs que les autres» lorsqu’il s’agissait d’embaucher des entraîneurs et de recruter des joueurs, mais il y avait un autre schéma dans son travail qui l’empêchait d’obtenir plus d’emplois de profil. Avant trop longtemps, il s’est brouillé avec ceux qui étaient au-dessus de lui (Aix-la-Chapelle, Hanovre, Cologne), avec ceux qui dirigent l’équipe ou avec les deux.

Une tension persistante entre entraîneur et directeur sportif est inhérente au modèle allemand, car les exigences à court terme du premier vont souvent à l’encontre de la vision plus stratégique du second. Mais peu semblaient prendre autant de plaisir à rendre ces failles publiques que Schmadtke l’a fait dans d’innombrables interviews acariâtres et de mauvaise humeur.

« Tout le monde sait que moi et Mirko (Slovaque) ne louerons pas de camping-car, ne traverserons pas le Canada et ne chasserons pas les grizzlis », a-t-il déclaré, alors que sa relation avec l’entraîneur de Hanovre avait suivi son cours. Une rupture des relations avec Peter Stoger entraîne le départ de Schmadtke à Cologne et, à Wolfsburg, il se heurte à Bruno Labbadia. « Je n’échangerai pas de recettes de cuisine et ne planifierai pas de vacances avec lui », a-t-il déclaré à propos de Labbadia, qui est rapidement parti pour reprendre le Hertha BSC.

Son successeur, Oliver Glasner a terminé dans le top quatre mais lui et Schmadtke ne pouvaient cacher leurs désaccords sur la politique de transfert. « Ses idées n’étaient pas réalistes, ce n’est pas (le parc d’attractions allemand) Phantasialand ici », a déclaré Schmadtke après que l’entraîneur autrichien se soit plaint d’un manque de rythme à l’avant.

Peut-être que le style franc de Schmadtke était si remarquable parce que tout autour de lui, une nouvelle race d’opérateurs plus habiles et plus prudents prenait le contrôle des clubs en Allemagne. Ceux qui connaissent bien ‘Schmaddi’ insistent sur le fait qu’il est une personne beaucoup plus humoristique et de bonne humeur en privé. Schmadtke lui-même a semblé impliquer dans une série d’interviews d’adieu plus tôt cette année que son image de grincheux vexé en permanence était un peu de façade conçue pour effrayer l’attention des médias. « Je ne suis pas aussi gros que certains le pensent », a-t-il déclaré à Sueddeutsche Zeitung.

Son attitude bourrue soigneusement cultivée explique pourquoi la nouvelle de son arrivée possible à Anfield a été largement accueillie avec incrédulité dans son pays natal. Ce n’est pas facile de l’imaginer travailler dans un autre pays, ni dans un rôle qui n’implique pas d’avoir le dernier mot sur tout ce qui concerne le football. En tant que directeur général du sport à Hanovre, Cologne et Wolfsburg, il avait été le visage et la figure la plus puissante du club. Les directeurs sportifs de la Premier League, en revanche, ont tendance à travailler dans l’ombre et jouent souvent les seconds violons aux managers. Il devra s’habituer à une dynamique très différente travaillant sous ou à côté de Klopp, pas au-dessus de lui.



Jürgen Klopp (Photo : Alex Livesey/Getty Images)

Identifier et signer des joueurs du niveau requis par Liverpool sera également un départ. Schmadtke a supervisé des centaines de mouvements au cours des deux dernières décennies, décrochant de nombreux succès ainsi que (inévitablement) des ratés étranges, mais il a été plus apte à faire venir des artistes solides tels que les frères Nmecha, Felix et Lukas ou le centre français- retour Maxence Lacroix (tous à Wolfsburg) que de dénicher de véritables superstars.

Peu de temps après avoir pris ses fonctions à Wolfsburg en 2018, il a sanctionné le prêt et la vente éventuelle de 3,5 millions d’euros de l’attaquant nigérian Victor Osimhen – acheté par Klaus Allofs et Olaf Rebbe, l’ancien régime – au club belge du RSC Charleroi. Ils l’ont vendu au LOSC Lille pour 22 millions d’euros seulement quatre semaines plus tard.

« Ce n’était pas une bonne décision, avec le recul », a admis Schmadtke dans une interview avec Kicker. « Quand je suis arrivé, il boitait et tournait en rond. On m’a dit que les attaquants que nous avions n’étaient pas assez bons. Schmadtke installa plus tard son fils Nils, 34 ans, à la tête du scoutisme dans les Basses-Saxes.

L’agent de Klopp, Marc Kosicke, a eu de nombreuses relations avec Schmadtke lorsque son client Florian Kohfeldt était à Wolfsburg la saison dernière. Schmadtke voulait continuer avec lui malgré des résultats décevants, mais d’autres personnalités du club auraient favorisé Niko Kovac, qui a pris la relève cet été. Ce désaccord, soupçonné par les initiés, a joué un rôle dans le départ de Schmadtke du club et l’annonce de sa retraite en janvier.



Jorg Schmadtke reçoit un cadeau de retraite du VfL Wolfsburg (Photo : Stuart Franklin/Getty Images)

S’adressant à Wolfsburger Allgemeine Zeitung à l’époque, Klopp a semblé laisser entendre qu’il pouvait se voir se lier correctement à Schmadtke à l’avenir. « J’aurais aimé travailler avec lui, je suis sûr que ça aurait bien marché », a déclaré l’homme de 55 ans. « C’est un personnage de premier plan, quelqu’un qui n’a jamais changé en 38 ans et qui est resté fidèle à lui-même. Il va manquer au football.

Si les nouvelles en provenance du Merseyside sont correctes, il ne le restera pas longtemps.

(Photo du haut : Maja Hitij/Getty Images)