Pourquoi Liverpool est l’investissement de rêve d’un milliardaire

Quel est l’attrait de posséder un club de football de Premier League comme Liverpool ? Pour ceux qui ont les fonds et l’ambition d’envisager même un accord qui coûtera probablement au moins 4 milliards de livres sterling, la réponse est incroyablement simple.

Qui ne voudrait pas investir dans une marque sportive mondiale considérée comme à l’épreuve de la récession et ayant le potentiel d’offrir un faible risque, une récompense élevée et une clientèle indéfectiblement fidèle ? Oh, et la perspective de s’amuser en cours de route tout en essayant de gagner des ligues de Premier League et des ligues de champions.

Fenway Sports Group, ou FSG, la société d’investissement dans le sport basée à Boston qui possède également l’équipe de baseball des Boston Red Sox et la franchise Pittsburgh Penguins NHL, a fait tout ce qui précède depuis l’achat de Liverpool aux hommes d’affaires américains George Gillett et Tom Hicks pour 300 millions de livres sterling. en octobre 2010. Ils ont transformé Liverpool d’un géant endormi en une équipe qui a atteint trois finales de la Ligue des champions en cinq ans – remportant le tournoi en 2019 – et a remporté un premier titre de Premier League depuis 30 ans en 2020. Mais avec le club désormais considérés comme valant plus de 10 fois ce que FSG a payé il y a 12 ans, des panneaux figuratifs “À VENDRE” sont désormais suspendus au-dessus d’Anfield. Et les nouveaux propriétaires potentiels ne manquent pas.

“Je ne peux pas vraiment parler des motivations de FSG à vendre, mais ce que je dirais, c’est que pour chaque propriétaire américain qui souhaite quitter la propriété d’un club de football, il y en a 10 autres qui font la queue pour entrer”, Chris Mann, responsable des fusions et acquisitions pour le groupe consultatif mondial sur le sport Sportsology, basé à New York et à Londres, a déclaré à ESPN.

“Au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation très importante des investissements américains dans le football européen. En 2021, il y a eu 15 investissements dans des clubs des cinq grandes ligues et les deux tiers d’entre eux ont été réalisés par des investisseurs américains, particuliers ou groupes de capital-investissement.

“L’intérêt américain pour le football européen fait partie d’un changement de génération dans la mesure où nous nous sommes éloignés du type précédent d’investissements vaniteux par des individus fortunés vers des achats plus têtus par des personnes et des organisations qui recherchent des clubs qui vont pour leur donner de gros retours.”

Liverpool a gagné 151,9 millions de livres sterling en prix de Premier League au cours de la saison 2021-22 et 102 millions de livres supplémentaires de revenus de l’UEFA après avoir atteint la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid à Paris. Dans son rapport Financial Forecast 2022 publié en septembre, le le site Web de financement du football Off The Pitch a prédit qu’en 2023, Liverpool dépassera Manchester United pour la première fois en termes de revenus, Liverpool devant annoncer un chiffre d’affaires de 602 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôts de 76 millions de livres sterling.

Ce chiffre serait inférieur au chiffre d’affaires de 613 millions de livres sterling annoncé par Manchester City au début du mois, mais la grande majorité des revenus commerciaux du club appartenant à Abu Dhabi sont générés par des accords de partenariat avec des sociétés basées à Abu Dhabi telles que Etihad Airways, Etisalat, Emirates Palace et Masdar. Pour cette raison, Man United continue d’être considéré comme la référence du football anglais en raison de sa capacité à attirer des sponsors de tous les coins du globe – par conséquent, éclipser le club d’Old Trafford du terrain serait une étape importante pour Liverpool.

C’est une telle puissance commerciale, ainsi que le succès et l’histoire de Liverpool sur le terrain, qui en font une acquisition si convaincante pour les nouveaux propriétaires potentiels, en particulier pour les fonds de capital-investissement américains qui souhaitent réussir et croître financièrement.

“Ce que les investisseurs du football recherchent, ce sont des clubs qui correspondent aux fondamentaux des équipes des ligues sportives américaines”, a déclaré Mann. “Ils recherchent de grandes marques mondiales avec un risque très faible sur les performances – des équipes avec presque aucune chance de relégation et une très grande chance de gagner la ligue ou de se qualifier pour la Ligue des champions et de monter dans ce genre de train de revenus de diffusion récurrents.

“Nous avons maintenant eu 20 ans de croissance à peu près interrompue d’une année sur l’autre des valeurs des droits des médias sportifs, donc si vous prenez ces critères comme un ensemble – la marque mondiale, le faible risque de baisse et la diffusion à la hausse – il y a peut-être seulement 20 clubs en Europe qui répondent à tous ces critères.

Il existe une valeur de rareté importante et cette valeur de rareté fait grimper très rapidement les valorisations. Compte tenu des critères énoncés, Liverpool est assez proche du sommet de ce groupe très sélect. Le dollar étant plus fort que la livre et l’euro en ce moment, il y a évidemment une opportunité d’acheter ces grandes équipes à un prix beaucoup plus raisonnable que la majorité des franchises sportives américaines, si ces dernières deviennent disponibles.

Liverpool, l’une des plus grandes marques du football mondial, est désormais à vendre, ce qui ne manquera pas d’attirer une foule d’acheteurs potentiels fortunés. Tom Flathers/Getty Images

“Plus tôt cette année, Chelsea a été vendu au consortium de Todd Boehly pour 2,5 milliards de livres sterling (2,94 milliards de dollars) – bien moins que la franchise Denver Broncos NFL qui a été vendue pour 4,65 milliards de dollars (3,95 milliards de livres sterling). Si vous pensez à la réalité du marché du football, c’est très petit si vous cherchez à investir dans une équipe du calibre de Liverpool. Il y en a peut-être dix que vous pouvez raisonnablement aller chercher. Et combien d’entre eux sont sur le marché à un moment donné ? Un ou deux peut-être.”

La vente de Chelsea plus tôt cette année, provoquée par les sanctions du gouvernement britannique contre l’ancien propriétaire du club, le milliardaire russe Roman Abramovich, a suscité un énorme intérêt pour les deux fois vainqueurs de la Ligue des champions. Des sources ont déclaré à ESPN que plus de 200 manifestations d’intérêt ont été faites par des groupes ou des individus désireux de prendre le relais à Stamford Bridge.

FSG a fait appel aux banques d’investissement Goldman Sachs et Morgan Stanley pour trouver un acheteur pour Liverpool et les six fois vainqueurs de la Ligue des champions et 19 fois champions d’Angleterre devraient susciter un intérêt encore plus grand que Chelsea en raison de la base de fans mondiale du club et de son statut de l’une des équipes les plus historiques du football. Selon Mann, le pedigree de Liverpool sur le terrain n’est qu’une partie de l’attraction. “Nous nous dirigeons probablement vers une récession de deux à trois ans, mais dans le passé, les revenus des grands clubs se sont avérés assez résistants à la récession si vous les comparez à d’autres classes d’actifs et à d’autres industries.

“Si vous regardez le krach financier mondial de 2008 et les revenus 2007-2009 des équipes des cinq grands championnats, ils ont augmenté de 13 %, en glissement annuel, sur cette période. Le S&P 500 (qui suit la performance de 500 principales sociétés américaines en bourse) a perdu 43 % de sa valeur au cours de la même période. Vous pouvez voir des chiffres similaires lors de la récession des dotcoms au début des années 2000.

“Donc, si nous nous dirigeons vers ce qui pourrait être la troisième récession majeure du siècle, les équipes de football à faible risque de baisse du côté des performances sont un pari relativement sûr dans un marché incertain.”

La fidélité des fans est un autre grand attrait et le soutien mondial de Liverpool n’est peut-être surpassé que par United, le Real Madrid et Barcelone. Dans le passé, ce soutien a activement protesté contre les propriétaires, aidant à expulser Hicks et Gillett en 2010, tandis que les fans de United se sont engagés dans une longue campagne pour chasser la famille Glazer, propriétaire du club depuis 2005. Mais alors que supporter Le mécontentement peut conduire à une image négative d’un club, il est peu probable qu’il dissuade les propriétaires potentiels d’acheter une équipe comme Liverpool.

“Même si une équipe a un an ou deux ans où elle n’est peut-être pas tout à fait au niveau qu’elle devrait être ou serait censée être, le football n’est pas comme une entreprise de consommation”, a déclaré Mann. « Si les produits d’Apple tournaient mal pendant deux ans, tout le monde irait acheter un Samsung, n’est-ce pas ? Ce n’est pas tout à fait pareil dans le football.

“C’est probablement la seule forme de divertissement qui attire les gens de tous les horizons dans toutes les régions du monde, donc il offre une base de soutien très large, mais aussi incroyablement fidèle.

“Les gens soutiennent irrationnellement une équipe de la naissance à la mort. Nous le faisons presque indépendamment de la qualité du produit sur le terrain, afin que les clubs puissent en quelque sorte garantir un niveau de revenus commerciaux en sachant qu’il est peu probable qu’ils perdent un nombre important de fans, même si la performance de l’équipe n’est pas au niveau attendu en permanence.

“C’est donc une position très privilégiée pour l’industrie. Si vous regardez la société au sens large, ce ne sont vraiment que des choses comme la religion et les soins de santé qui partagent une dynamique similaire.”