Liverpool est en tête du classement de la Premier League à Noël. À première vue, ce n’est pas une grande surprise compte tenu de la manière globale de leur triomphe pour le titre la saison dernière, qui a vu l’équipe de Jurgen Klopp couronnée championne avec une marge de 18 points sur le finaliste de Manchester City, mais assurant cette fois la place de numéro un de Noël. autour est une plus grande réalisation qu’il apparaît initialement.

Tout n’a pas été simple de naviguer vers le sommet, car le couple défensif de premier choix Virgil van Dijk et Joe Gomez a été exclu pendant des mois en raison de graves blessures au genou et une succession de réguliers de la première équipe ont été écartés à la suite de tests Covid-19 positifs. . De nouvelles recrues Thiago Alcantara et Diogo Jota ont également été blessés, et il y a eu l’inoubliable défaite 7-2 à Aston Villa en octobre – la plus lourde perte subie par tout champion en titre de la Premier League – qui laissait entrevoir des problèmes à venir.

Malgré ces bosses sur la route, Liverpool compte quatre points d’avance en tête et de bons favoris pour conserver le titre, juste un an après l’avoir remporté pour la première fois depuis 1990. Ils ont, jusqu’à présent, surmonté tous les défis qui les menaçaient. pour faire dérailler la défense de leur titre, et l’échec de l’un de leurs challengers à construire un argument convaincant sur sa capacité à tenir le rythme rend difficile de prévoir autre chose que Liverpool sacré à nouveau champion en mai.

Liverpool semble inquiétant, et il est peut-être temps de suggérer que l’équipe de Klopp est en passe de devenir l’un des grands noms de la Premier League, non pas à cause de leurs succès, mais à cause de la façon dont ils ont géré les revers pour maintenir leur position au sommet. .

Liverpool n’a perdu qu’une seule fois en 14 matchs de Premier League cette saison, conservant sa place au sommet malgré les blessures de plusieurs joueurs clés. CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP via Getty Images

L’équipe de Klopp est incontestablement la force dominante du football anglais en ce moment. Vainqueurs de la Ligue des champions en 2019 – un an après avoir été battu finalistes contre le Real Madrid à Kiev – et champions de la Premier League en 2020, plus les vainqueurs de la Super Coupe de l’UEFA et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA la saison dernière, cette équipe de Liverpool a remporté les plus grands trophées et remanié l’équipe record de Pep Guardiola à Manchester City.

À certains moments pendant cette charge au sommet, il est devenu un exercice simple de prédire l’équipe de Klopp. Ils ont rarement subi des blessures ou des suspensions; en un sens, la cohérence est devenue le 12e homme de l’équipe. Mais cela a changé cette saison et la perte de Van Dijk en octobre, lorsque le défenseur néerlandais a subi une blessure aux ligaments croisés lors du match nul 2-2 à Everton, ressemblait à un coup de marteau. Après tout, l’ascension de Liverpool pourrait être pratiquement attribuée à l’arrivée de Van Dijk de Southampton en janvier 2018, alors comment feraient-ils face sans son autorité et son leadership à l’arrière?

Lorsque Gomez s’est ensuite blessé au tendon du genou en Angleterre en novembre, cela a aggravé la perte de Van Dijk. Tout à coup, Klopp a dû se retrouver sans ses deux meilleures moitiés centrales, potentiellement pour le reste de la saison. Mais Liverpool n’a perdu qu’une seule fois en 15 matchs depuis la blessure de Van Dijk – une défaite en Ligue des champions contre Atalanta, un match dans lequel Klopp a apporté des changements en gros – et des joueurs comme Nat Phillips et Rhys Williams ont intensifié aux côtés de Joel Matip, avec Fabinho, demi-centre improvisé, pour permettre à l’équipe de rester sur la bonne voie.

Ça a été une histoire similaire au milieu de terrain. Thiago n’a commencé qu’un seul match de Premier League depuis son arrivée estivale du Bayern Munich, et le camée d’Alex Oxlade-Chamberlain contre Crystal Palace samedi était sa première apparition de la saison 2020-21. Fabinho a été contraint de passer en défense et le capitaine Jordan Henderson a également passé un mois à l’écart. Mais Georginio Wijnaldum a comblé les lacunes à chaque match de championnat et Curtis Jones, 19 ans, s’est révélé être une star du futur ces dernières semaines, produisant une série de performances exceptionnelles tout en remplaçant ses coéquipiers plus expérimentés.

Jones, en rouge, a été impressionnant depuis son entrée dans le milieu de terrain de Liverpool plus régulièrement cette saison, comblant les lacunes laissées par les blessures de Thiago, James Milner et d’autres. Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

En attaque, Jota a eu un impact instantané après son passage estival des Wolves, avec neuf buts dans toutes les compétitions avant de subir une blessure au genou plus tôt ce mois-ci – ses contributions ont maintenu Liverpool sur la bonne voie tandis que Sadio Mane et Roberto Firmino se sont battus pour les buts en début de saison.

Chaque problème que Liverpool et Klopp ont dû résoudre cette saison a été résolu par les performances des joueurs de l’équipe qui avaient peut-être été sous-estimés avant la campagne. Chaque fois que les joueurs marginaux des Reds ont été recrutés, ils ont si bien performé que les stars les plus établies n’ont pas été manquées, c’est pourquoi Liverpool est maintenant une telle force avec laquelle il faut compter.

La profondeur de Liverpool est inégalée en Premier League et ils ont la mentalité et l’expérience gagnantes qui vont avec, ils devront donc changer de position par rapport à la position dans laquelle ils se trouvent maintenant au sommet de la Premier League. Néanmoins, il faut souligner que Noël est arrivé tôt cette saison – littéralement – avec le début retardé de la campagne garantissant que la plupart des équipes ont joué quatre matchs de moins qu’elles n’auraient normalement accumulé à ce stade.

Il y a douze mois, Liverpool avait 10 points d’avance sur Leicester, deuxième, après avoir disputé un match de moins que l’équipe de Brendan Rodgers, et ils menacent de se retirer à nouveau. Neuf fois au cours des 12 dernières saisons, les leaders de Noël ont remporté la Premier League. Liverpool avait été du côté de l’avoir laissé filer à ces trois occasions où cela ne s’était pas produit, mais ils n’ont pas faibli la saison dernière et sont restés en tête jusqu’à la fin de la campagne interrompue par la pandémie.

Qui peut vraiment les arrêter cette fois? Leicester est à nouveau deuxième à Noël, mais ils ont considérablement ralenti la saison dernière, tandis que Manchester United est de retour, bien qu’il soit peu probable qu’il devienne de sérieux prétendants à la victoire dans la ligue en 2021. quatre, tandis que City semble avoir perdu son élan et son désir sous Guardiola.

Liverpool a dû faire face à de nombreux barrages routiers cette saison, mais ils ont trouvé un moyen de les surmonter tous. La plus grande préoccupation pour le groupe de chasseurs à l’approche de la nouvelle année est qu’ils semblent seulement s’améliorer et se renforcer.