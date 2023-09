Pourquoi l’islandais TikTok a surnommé cet homme « l’homme le plus intelligent du Canada »

Comme ça arrive6h25Pourquoi l’Islandais TikTok appelle ce type « l’homme le plus intelligent du Canada »

Un passionné de géographie canadien est devenu une sorte de sensation sur TikTok en Islande après avoir épaté un influenceur des médias sociaux avec sa connaissance détaillée du pays.

Le 9 septembre, le TikToker islandais Ólafur Jóhann Steinsson a approché Aidan Simardone avec un microphone dans les rues de Toronto et lui a posé une question simple : « Savez-vous où se trouve l’Islande ?

Non seulement Simardone savait exactement où se trouve la nation insulaire, mais il a immédiatement décrit la capitale de l’Islande, ses voisins les plus proches, sa population, son drapeau et ses affiliations internationales.

La réponse a laissé Steinsson sans voix. Il a intitulé sa vidéo « L’homme le plus intelligent du Canada ». Et Simardone est ravi de sa nouvelle renommée islandaise.

« Oh mon Dieu, c’est phénoménal », a déclaré Simardone, un avocat spécialisé en droit de l’immigration de 29 ans. Comme ça arrive hôte Nil Köksal. « Un jour, vous êtes interviewé dans la rue, le lendemain, vous êtes une célébrité en Islande, et maintenant à CBC. »

REGARDER | TikTokker interroge un Canadien sur l’Islande :

Steinsson, qui travaille également comme agent de bord pour Icelandair, a déclaré à CBC qu’il avait tourné la vidéo lors d’une escale d’une nuit à Toronto. Son travail l’amène souvent aux États-Unis, dit-il, où il aime poser la même question aux étrangers.

« Je ne suis jamais allé au Canada auparavant et lorsque je suis toujours aux États-Unis, 90 pour cent des gens ne répondent pas correctement à cette question », a-t-il déclaré à CBC dans un message Instagram.

« Je testais ma théorie selon laquelle les Canadiens sont plus intelligents, et j’avais raison. »

Simardone dit que dès qu’il a vu le TikTokker approcher, il a su de quel genre de vidéo il s’agirait. Le phénomène consistant à poser à des étrangers des questions apparemment simples et à documenter leurs réponses comiquement incorrectes a une longue histoire sur TikTok, YouTube et, avant cela, dans des émissions de télévision comme celle de Rick Mercer. Parler aux Américains.

« J’ai inversé le scénario. Ces vidéos sont destinées à humilier les gens, mais je l’ai en quelque sorte mis dans l’incrédulité, n’est-ce pas ? » dit Simardone.

Steinsson dit qu’il a effectivement été époustouflé.

« Je n’ai jamais reçu cette réponse auparavant et je suis resté sans voix. La meilleure réponse que j’ai jamais reçue », a-t-il déclaré. « La réponse du peuple islandais [is] incroyable. Les gens sont étonnés qu’il en sache plus qu’eux, et ils vivent là-bas. »

« Je m’intéresse à ma géographie »

Mais il aurait pu interroger Simardone sur n’importe quel pays et obtenir une réponse similaire.

Interrogée par Köksal sur la population de la Guyane (un peu plus de 804 000 habitants en 2021) et de la capitale de sa Turquie natale (Ankara), Simardone a réussi avec brio – et a même offert quelques faits supplémentaires.

« Depuis que je pense avoir trois ou quatre ans, j’ai toujours été fasciné par les pays du monde, leurs drapeaux, leurs capitales, leur population », a-t-il déclaré.

« Pendant que d’autres enfants lisaient Harry Potter, je feuilletais des atlas et je m’intéressais à ma géographie. »

ÉCOUTER | As It Happens interroge « l’homme le plus intelligent du Canada » : Comme ça arrive1:16Interroger un nerd de la géographie mondiale

C’est une capacité qui s’avère utile pour un avocat spécialisé en droit de l’immigration, dit-il.

« Les gens sont tellement habitués à ce que leur pays ne soit pas connu en Occident », a-t-il déclaré. « Qu’il s’agisse de clients du Nigeria, des Philippines ou autre, être un peu un passionné de géographie m’aide à comprendre d’où viennent les gens et à les aider au mieux. manière possible. »

Mais l’Islande, dit-il, occupe une place spéciale dans son cœur, même s’il n’y est jamais allé.

« Je suis le seul membre de la famille qui n’est pas encore parti », a-t-il déclaré. « Je suis super jaloux parce que je suis un fan de l’Islande. »