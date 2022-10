Pourquoi l’Irlande du Nord organise-t-elle des élections ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’Irlande du Nord doit organiser des élections après que les politiciens n’ont pas réussi à élire un président pour l’Assemblée dans le délai de six mois fixé par Westminster.

Chris Heaton-Harris, le ministre de l’Irlande du Nord, a déclaré que si un exécutif nord-irlandais n’est pas formé d’ici vendredi, l’Assemblée devra alors déclencher des élections anticipées.

Le Parti unioniste démocrate (DUP) a fait tomber l’exécutif en février après avoir bloqué le rétablissement du partage du pouvoir dans sa protestation contre les accords commerciaux post-Brexit appelés Protocole d’Irlande du Nord.

Le protocole d’Irlande du Nord permet aux échanges commerciaux de se déplacer librement entre l’Irlande du Nord et l’UE, ainsi que l’exportation de marchandises vers la Grande-Bretagne.

Mais les marchandises exportées doivent être soumises à des barrières commerciales. Ce mécanisme a été convenu dans l’accord sur le Brexit entre l’UE et le gouvernement de Boris Johnson. Les politiciens unionistes soutiennent que cela sape la position constitutionnelle de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Vendredi, le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a défendu la position de son parti en déclarant que “rien n’a avancé dans la résolution du protocole” depuis les dernières élections à l’Assemblée.

“Nous avons eu trois premiers ministres, nous avons souvent changé de gouvernement et nous n’avons pas vu les progrès nécessaires”, a-t-il déclaré. « Nous avons besoin d’une nouvelle période maintenant pour régler ce problème, trouver une solution sur le protocole… et cela verra les institutions restaurées immédiatement.

Mais le refus du DUP de former un exécutif a été critiqué. À la Chambre des lords, l’ancien député conservateur Ken Clarke a affirmé que la raison de la position du DUP était parce qu'”ils ont mal fait lors des dernières élections et utilisent le protocole NI comme excuse pour ne pas rejoindre un exécutif sous la direction du Sinn Fein”.

La chef adjointe du Sinn Fein, Michelle O’Neil, qui était sur le point d’assumer le rôle de premier ministre, a déclaré que “le DUP continue de nier et de manquer de respect au résultat des élections de mai”, et que l’incapacité à former un exécutif est “une insulte à des travailleurs et des familles qui peinent à chauffer leur logement ».

Le député du SDLP, Matthew O’Toole, a ajouté : « Le DUP semble déterminé à rendre cet endroit misérable et ingouvernable. Ils obligent maintenant les gens à se demander si la seule façon de faire fonctionner NI à long terme est un nouveau Nord, dans une nouvelle Irlande, à l’intérieur de l’Europe ».

Alors que la chef de l’alliance, Naomi Long, a déclaré: «J’ai honte de faire à nouveau partie de ce cirque. Nous savons que les élections en Irlande du Nord ne résolvent pas les problèmes. Ils aggravent la crise.

Quand ont lieu les élections en Irlande du Nord ?

Le directeur général des élections d’Irlande du Nord a suggéré que des élections pourraient avoir lieu le 15 décembre.

Le délai légal de 24 semaines depuis les élections de mai 2022 s’achève juste après minuit le vendredi 28 octobre.

Heaton-Harris a toujours exclu toute modification législative pour éviter l’obligation légale pour lui de déclencher une autre élection. Dans un témoignage oral qu’il a soumis à la commission des affaires NI la semaine dernière, le secrétaire d’État a déclaré: “Dans cet endroit, je ne vois pas la place pour une législation d’urgence, encore moins une volonté générale pour cela.”

S’exprimant jeudi, le chef du SDLP, Colum Eastwood, a déclaré avoir rencontré M. Heaton-Harris, craignant que le déclenchement d’élections ne « gaspille des millions de livres sans résoudre un seul problème ».

Le directeur général des élections d’Irlande du Nord, Virginia McVea, a déclaré à BBC Radio Foyle qu’une autre élection de Stormont coûterait plus de 6,5 millions de livres sterling.

Qu’a dit Rishi Sunak à propos de l’Irlande du Nord ?

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait exhorté le DUP à retourner à Stormont.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Le peuple d’Irlande du Nord mérite un exécutif pleinement fonctionnel et élu localement qui puisse répondre aux problèmes auxquels sont confrontées les communautés là-bas.”

En République d’Irlande, le tánaiste irlandais Leo Varadka a demandé au DUP de respecter le résultat des élections de mai et « d’honorer son mandat ».

Plus tôt cette semaine, le taoiseach irlandais, Micheál Martin, a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de gouvernement direct depuis Westminster si l’exécutif n’était pas rétabli. Cela a déclenché une réaction du DUP qui a interprété cela comme une tentative du taoiseach d’installer une “autorité conjointe” en Irlande du Nord – l’idée que le gouvernement irlandais aurait un plus grand rôle dans les affaires de l’Irlande du Nord.

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré: «Je pense que le gouvernement irlandais doit entendre cela haut et fort, les syndicalistes n’accepteront jamais l’autorité conjointe, si l’autorité conjointe nous est imposée, l’accord du Vendredi saint est complètement déshonoré et n’est donc pas une base pour nous allons de l’avant.

Un accord d’autorité conjointe pour la gouvernance de l’Irlande du Nord “n’est pas envisagé”, a déclaré le gouvernement britannique.

Comment fonctionnent les élections en Irlande du Nord ?

Les électeurs d’Irlande du Nord élisent 90 députés pour siéger à Stormont, l’assemblée décentralisée d’Irlande du Nord.

Il y a 18 circonscriptions plurinominales, où cinq députés sont élus. Les élections se déroulent dans le cadre du STV, un système de vote unique transférable de représentation proportionnelle.

Les électeurs numérotent leurs candidats par ordre de préférence, ce qui implique des transferts de leurs votes de préférence suivants. Si leur candidat est éliminé, leur vote est utilisé pour élire quelqu’un qu’ils préfèrent aux autres en lice.