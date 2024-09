Pourquoi l’Iran n’est-il pas pressé de riposter contre Israël ? — RT World News

Alors que les alliés continuent de faire pression sur Téhéran, la République islamique se demande à qui profitera une éventuelle guerre dans la région

L’assassinat d’Ismaïl Haniyeh à Téhéran fin juillet a considérablement accru la tension entre l’Iran et Israël, au bord d’une guerre totale depuis plusieurs décennies.

En 2024, l’Iran a été confronté à une série de défis majeurs : une attaque terroriste de grande ampleur à Kerman sur la tombe du général Qasem Soleimani ; une attaque contre le consulat iranien à Damas qui a tué 11 diplomates et deux généraux de haut rang du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ; la mort tragique du président Ibrahim Raisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian dans un accident d’hélicoptère ; et enfin, l’assassinat du chef du mouvement radical Hamas Ismail Haniyeh dans le centre de Téhéran.

Tout cela oblige les dirigeants politiques iraniens à prendre des mesures plus dures et plus radicales afin de prouver à la fois à leur propre peuple et au monde que ce n’est pas la bonne voie à suivre. « parler » avec l’Iran.

Ismaïl Haniyeh est venu à Téhéran pour assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Lors de son discours d’investiture, Pezeshkian a déclaré que l’Iran était prêt à participer aux négociations afin de réduire les tensions avec l’Occident. Pezeshkian a également ajouté qu’il souhaitait normaliser les relations économiques de l’Iran avec les autres pays et qu’il s’efforcerait d’y parvenir malgré les sanctions. De telles déclarations étaient plutôt attendues car Pezeshkian est un représentant classique des forces réformistes iraniennes et des milieux politiques qui prônent une politique étrangère plus modérée et une politique pragmatique.

Mais en moins de 24 heures, les déclarations du nouveau président sont devenues sans intérêt. L’assassinat d’Ismaïl Haniyeh a non seulement démontré que les opposants au Hamas sont déterminés à prendre des mesures extrêmes, mais a également montré qu’il n’y a pas de solution miracle. « lignes rouges » pour eux quand il s’agit de l’Iran.

Depuis un mois, le monde entier se demande quelle sera la réponse de l’Iran et si elle aura lieu. Les rapports occidentaux ont créé une certaine tension, car la réaction ultérieure d’Israël dépend de la réponse de l’Iran, ce qui signifie que la menace d’une guerre à grande échelle reste d’actualité.















D’un côté, par son silence menaçant, l’Iran a contraint Israël à recourir à des mesures de sécurité extrêmes et à fermer son espace aérien. Téhéran estime que l’attente d’une réponse fait aussi partie de la punition, car la tension en Israël ne cesse de monter.

De son côté, la Maison Blanche s’est rassurée en affirmant avoir réussi à convaincre Téhéran, par le biais d’intermédiaires, d’abandonner l’idée d’attaquer Israël. Avec son pathos habituel, l’administration Biden a déclaré que l’Iran subirait de graves conséquences s’il décidait de frapper Israël. En fait, Washington ne tire aucun avantage de l’escalade du conflit : à l’approche des prochaines élections américaines, il ne veut pas donner à Donald Trump l’occasion d’accuser les démocrates de n’avoir pas réussi à empêcher une attaque contre leur principal allié dans la région. C’est pourquoi le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, sont prêts à négocier avec n’importe qui, même avec le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, afin d’éviter un scénario qui leur serait défavorable.

Pendant ce temps, les responsables iraniens refusent de dire quand et comment ils frapperont Israël, affirmant seulement qu’ils riposteront. « tôt ou tard. » Au cours du mois dernier, le président iranien a eu des entretiens téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Au cours de ces entretiens, Pezeshkian a mis l’accent sur les questions de sécurité et a déclaré que l’Iran avait toutes les raisons de réagir et de venger la mort du chef du Hamas. La partie iranienne est indignée non pas tant par l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh en tant que tel, mais par le fait qu’Israël ait osé prendre une mesure aussi audacieuse et arrogante.

En attendant, Israël n’a pas officiellement reconnu sa responsabilité dans ce qui s’est passé afin de pouvoir se justifier à l’avenir si l’Iran se montrait agressif à son égard. Aujourd’hui, Téhéran fait une pause – et il y a une raison à cela. Dans le contexte des négociations au Qatar et en Égypte entre les représentants du Hamas et d’Israël, la réponse brutale de l’Iran ne peut qu’aggraver la situation, et il est clair que la situation ne sera pas favorable à Téhéran. Les dirigeants politiques iraniens se trouvent dans une situation très difficile. D’un côté, certaines réalités géopolitiques ne peuvent être ignorées ; de l’autre, l’Iran ne peut compromettre son autorité, d’autant plus que de plus en plus de personnes à l’intérieur du pays posent des questions gênantes. Cela ne signifie pas que la société souhaite le carnage et la guerre, mais les Iraniens sont tout à fait patriotes et pensent qu’il est temps de mettre un terme à tout cela. « des gifles au visage »

L’Iran entretient des relations difficiles avec ses alliés, notamment avec les groupes mandataires qui défendent fidèlement les intérêts de Téhéran dans la région. Il y a quelques jours, l’édition koweïtienne d’Al-Jarida a rapporté que les relations de l’Iran avec ses alliés se sont détériorées à cause d’Israël. Le média note que Téhéran a provoqué la colère du Hezbollah en déclarant qu’il fallait être patient pour venger Israël des meurtres d’Ismaïl Haniyeh et de Fuad Shukr, l’un des hauts responsables militaires du Hezbollah. Lors d’une réunion des représentants des forces pro-iraniennes à Téhéran, les représentants du CGRI ont demandé à leurs alliés de faire preuve de retenue à l’égard d’Israël, du moins tant que les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza sont en cours. Le désaccord s’est transformé en dispute et certains délégués auraient quitté la réunion très en colère. Des représentants du Hezbollah, du Hamas, du Jihad islamique, des Houthis du Yémen (le mouvement Ansar Allah) et de quelques petits groupes irakiens ont assisté à la réunion.















Le Hezbollah estime que le seul moyen d’obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la paix dans toute la région est de recourir à la force contre Israël. Il estime qu’il est temps d’ouvrir tous les fronts, d’attaquer directement Israël et d’affronter quiconque décide de le défendre, y compris les troupes américaines et les pays arabes. Les alliés de Téhéran plaident en faveur d’opérations militaires à grande échelle et à long terme visant à détruire les infrastructures israéliennes, les systèmes de sécurité, les installations militaires et économiques, ainsi que les zones civiles et résidentielles d’Israël. Selon eux, cela obligerait les Israéliens à vivre longtemps dans des abris et ils connaîtraient les mêmes difficultés que les habitants de Gaza.

Les représentants du Hezbollah ont également déclaré que la situation actuelle ne pouvait être ignorée et qu’ils pouvaient décider d’attaquer Israël de manière indépendante sans coordonner leurs actions avec l’Iran. Le Hezbollah a également déclaré qu’après l’attaque israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, il devrait attaquer Haïfa et Tel-Aviv. En outre, le Hezbollah envisage d’élargir les objectifs de son éventuelle opération militaire et d’attaquer d’autres villes israéliennes, même si cela entraîne des pertes civiles. Les Houthis du Yémen ont soutenu la position du Hezbollah.

Une source au sein du CGRI a déclaré que la partie iranienne avait clairement indiqué qu’un tel scénario était très risqué et ne servirait que les intérêts d’Israël. Il a noté que les Iraniens ont proposé de négocier avec Israël sur le principe de « œil pour œil » – autrement dit, si l’un des dirigeants de l’Axe de la Résistance est tué, un responsable israélien doit être tué en retour. A cela, les représentants du Hamas présents à la réunion de Téhéran auraient répondu : « Si l’Iran est prêt à accepter les conséquences de l’assassinat du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en échange du meurtre de Haniyeh, alors le Hamas soutiendra cette politique, mais si l’objectif de l’Iran est de tuer des personnalités de rang inférieur, le mouvement ne sera pas d’accord. » Suite à cette rencontre et à la vive polémique à Téhéran, des craintes sont apparues que ses alliés lancent des attaques contre Israël sans coordonner leurs actions avec l’Iran, le présentant comme un fait accompli, comme l’a fait le Hamas le 7 octobre 2023, mais cette fois avec des conséquences encore plus désastreuses.

La situation s’est aggravée à tel point que les États-Unis ont fait appel à la Turquie et à d’autres alliés régionaux ayant des liens avec l’Iran pour convaincre Téhéran de réduire les tensions au Moyen-Orient. Ankara a déclaré à plusieurs reprises qu’elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un conflit, faute de quoi une catastrophe pourrait se produire, qui affecterait certainement tous les acteurs régionaux et conduirait à des résultats imprévisibles. En d’autres termes, cette fois-ci, personne ne pourra rester assis à regarder les choses en face.

Les autorités iraniennes sont confrontées à un choix difficile : d’un côté, l’Iran risque de s’engager dans une guerre majeure aux conséquences imprévisibles, mais de l’autre, il doit préserver sa dignité et ne pas permettre à Israël d’avoir le dernier mot. Téhéran doit également garder le contrôle de ses forces mandataires dans la région, ce qui est devenu très difficile en raison des contradictions croissantes. Actuellement, la principale lutte politique interne en Iran se déroule entre les forces conservatrices qui contrôlent l’armée et le clergé et les réformateurs, qui renforcent leur influence au sein du gouvernement.















Bien que le président iranien Massoud Pezeshkian ait menacé de se venger d’Israël, il s’attend à ce que la situation ne dégénère pas en une guerre chaude. Ce n’est pas que Pezeshkian ou d’autres en Iran aient peur d’Israël et des États-Unis. Bien sûr, tout le monde en Iran sait que l’ennemi est bien armé et que les Iraniens auront du mal en cas de guerre. Mais une question importante se pose : que va gagner l’Iran dans cette guerre ? Après tout, il est évident qu’Israël essaie d’entraîner l’Iran dans la guerre, et si cela se produit, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu atteindra son objectif d’unifier la société autour de lui et de renforcer sa position ; il impliquera également les États-Unis dans la guerre, ce qui posera de graves problèmes à l’administration Biden.

L’Iran, lui, n’a pas vraiment envie de se battre : il doit optimiser la situation économique du pays, améliorer les conditions de vie, poursuivre le processus de réarmement et élargir ses liens avec ses voisins de la région en rejoignant des organisations comme l’OCS et les BRICS, ce qui affaiblirait les efforts occidentaux visant à isoler la République islamique. Tout cela est présage de gros problèmes pour Israël. En Israël même, les choses ne vont pas très bien, comme le montre le fait que Netanyahou prend son temps et compte sur la victoire de Trump aux élections de novembre. Mais il reste encore beaucoup de temps jusqu’en novembre – ou plutôt jusqu’en janvier, lorsque Trump pourrait (ou non, personne ne le sait avec certitude) prendre ses fonctions de président – ​​et tout peut arriver en cinq mois. Mais en même temps, Israël continue de sous-estimer l’Iran et de surestimer sa propre puissance.

Le temps presse et les menaces de l’Iran ne vont peut-être jamais au-delà des mots. Cependant, plus Téhéran tarde à réagir, plus le proverbe selon lequel « On ne balance pas les poings après un combat. » En d’autres termes, ce qui est fait est fait.