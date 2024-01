Pourquoi l’Iran et le Pakistan s’attaquent mutuellement, alors que les tensions au Moyen-Orient s’intensifient

Islamabad, Pakistan

Le Pakistan et l’Iran ont tous deux mené des frappes sur leurs territoires respectifs dans le cadre d’une escalade sans précédent des hostilités entre voisins, à un moment où les tensions se sont fortement accrues au Moyen-Orient et au-delà.

Les deux pays partagent une frontière instable, s’étendant sur environ 900 kilomètres (560 miles), avec la province pakistanaise du Baloutchistan d’un côté et la province iranienne du Sistan-Baloutchistan de l’autre.

Les deux pays combattent depuis longtemps les militants dans la région agitée de Baloutche, le long de la frontière. Mais même si les deux pays partagent un ennemi séparatiste commun, il est très inhabituel que l’un ou l’autre camp attaque des militants sur le sol de l’autre.

Les dernières frappes surviennent alors que les alliés et mandataires de l’Iran au Moyen-Orient – ​​ce qu’on appelle l’axe de la résistance – lancent des attaques contre les forces israéliennes et leurs alliés sur fond de guerre à Gaza.

Voici ce que vous devez savoir.

La première salve de cette séquence d’événements rapides a commencé mardi lorsque l’Iran a mené des frappes sur la province pakistanaise du Baloutchistan, tuant deux enfants et en blessant plusieurs autres, selon les autorités pakistanaises.

L’Iran a affirmé qu’il n’avait « ciblé que des terroristes iraniens sur le sol du Pakistan » et qu’aucun ressortissant pakistanais n’avait été visé.

Mais l’attaque a suscité la colère au Pakistan, qui a qualifié cette frappe de « violation flagrante du droit international et de l’esprit des relations bilatérales entre le Pakistan et l’Iran ».

L’agence de presse iranienne Tasnim, proche de l’État, a déclaré qu’elle ciblait les bastions du groupe militant sunnite Jaish al-Adl, connu en Iran sous le nom de Jaish al-Dhulm, ou Armée de la Justice.

Le groupe militant séparatiste opère des deux côtés de la frontière irano-pakistanaise et a déjà revendiqué la responsabilité d’attaques contre des cibles iraniennes. Son objectif ultime est l’indépendance de la province iranienne du Sistan-Baloutchistan.

Le Pakistan, doté de l’arme nucléaire, est majoritairement sunnite – la branche dominante de l’Islam – tandis que l’Iran et son « axe de résistance » sont largement chiites.

Le Pakistan a riposté deux jours plus tard avec ce qu’il a appelé une « série de frappes militaires de précision hautement coordonnées et spécifiquement ciblées » contre plusieurs cachettes séparatistes présumées au Sistan et au Baloutchistan.

En annonçant ces frappes jeudi, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré qu’un certain nombre de militants avaient été tués. Au moins 10 personnes – toutes des ressortissants pakistanais – ont été tuées, a rapporté Tasnim, citant le vice-gouverneur du Sistan-Baloutchistan, qui a déclaré que les autorités enquêtaient sur la manière dont ces personnes s’étaient « installées dans le village ».

Le Pakistan a déclaré qu’il se plaignait depuis des années du fait que les combattants séparatistes disposaient de « refuges et sanctuaires » en Iran – et qu’il avait été contraint de prendre les choses en main avec les frappes de jeudi.

La lutte du Pakistan et de l’Iran contre les séparatistes opérant de part et d’autre de leurs frontières respectives n’est pas nouvelle.

Des affrontements meurtriers le long de la frontière turbulente se produisent régulièrement au fil des ans. Le mois dernier, l’Iran a accusé les militants de Jaish al-Adl d’avoir pris d’assaut un poste de police au Sistan-Baloutchistan, ce qui a entraîné la mort de 11 policiers iraniens, selon Tasnim.

Ce qui est toutefois très inhabituel, c’est la volonté des deux parties d’atteindre des cibles au-delà de ces frontières, sans s’informer mutuellement au préalable. Et tout cela se produit dans le contexte du bombardement israélien de Gaza, qui a eu des répercussions dans toute la région.

Le conflit régional plus vaste a peut-être encouragé l’Iran à être plus proactif dans la poursuite d’objectifs au-delà de ses frontières, estiment les experts – d’autant plus que les États-Unis marchent sur la corde raide entre la désescalade des hostilités et l’utilisation de leur propre puissance militaire pour dissuader de nouvelles actions de l’Iran.

La veille des frappes au Pakistan, l’Iran a lancé des missiles balistiques sur l’Irak et la Syrie, prétendant viser une base d’espionnage des forces israéliennes et des « groupes terroristes anti-iraniens ».

Pendant ce temps, de violents combats se poursuivent entre Israël et le puissant groupe Hezbollah soutenu par l’Iran, de l’autre côté de la frontière libanaise ; et les États-Unis combattent au Yémen les rebelles Houthis soutenus par l’Iran, qui ont attaqué des navires dans la mer Rouge au nom de la vengeance de l’assaut israélien sur Gaza.

« Si vous ne censurez pas l’Iran et ses mandataires… alors il n’y aura aucun coût pour qu’ils continuent à poursuivre ces activités », a déclaré Karim Sadjadpour, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace.

Il a ajouté que la position dominante de l’Iran au Moyen-Orient, contrairement à des pays en proie à des conflits comme le Yémen et la Syrie, signifie qu’il a tout à gagner de l’instabilité régionale et de « combler les vides de pouvoir ». Et les activités de l’Iran servent désormais à promouvoir plusieurs de ses principaux objectifs, notamment l’autonomisation des Palestiniens et la lutte contre l’influence américaine au Moyen-Orient, a-t-il déclaré.

Le général à la retraite de l’armée américaine Wesley Clark, ancien commandant suprême des forces alliées de l’OTAN, a déclaré que les diverses hostilités reflètent l’Iran « qui s’efforce de consolider son rôle de leader dans la région ».

«Il recherche l’hégémonie régionale», a-t-il déclaré à CNN. “Et quand les Etats-Unis et Israël sont là, et qu’Israël mène cette campagne contre le Hamas, alors l’Iran ressent le besoin de riposter et de s’affirmer.”

Le peuple Baloutche, également orthographié Baloutche, vit là où se rencontrent le Pakistan, l’Afghanistan et l’Iran. Ils ont longtemps fait preuve d’une tendance farouchement indépendante et ont toujours été mécontents d’être gouvernés à la fois par Islamabad et par Téhéran, avec des insurrections bouillonnant dans cette région frontalière poreuse depuis des décennies.

La région dans laquelle ils vivent est également riche en ressources naturelles, mais les séparatistes baloutches se plaignent du fait que leur population, parmi les plus pauvres de la région, n’a vu que peu de richesses se répercuter sur leurs communautés.

Le Baloutchistan, la plus grande province du Pakistan en termes de superficie, a été témoin d’une vague d’attaques meurtrières ces dernières années, alimentées par une insurrection de plusieurs décennies menée par des séparatistes qui réclament l’indépendance du pays, irrités par ce qu’ils considèrent comme le monopole de l’État et l’exploitation des minerais de la région. ressources.

L’Iran est également confronté à une longue histoire d’insurrections de la part de ses minorités kurde, arabe et baloutche.

Jaish al-Adl n’est que l’un des nombreux groupes séparatistes opérant en Iran. Il faisait à l’origine partie d’un groupe militant sunnite plus vaste appelé Jundallah, qui s’est fracturé après l’exécution de son chef par l’Iran en 2010, selon le gouvernement américain. Centre national de lutte contre le terrorisme. Jaish al-Adl a émergé à la place et a été désigné comme organisation terroriste étrangère par le Département d’État américain.

Le groupe cible souvent le personnel de sécurité iranien, les responsables gouvernementaux et les civils chiites, selon le Centre national de lutte contre le terrorisme.

En 2015, le groupe a revendiqué la responsabilité d’une attaque qui a tué huit gardes-frontières iraniens, des militants étant apparemment entrés en Iran depuis le Pakistan. Et en 2019, il a revendiqué un attentat suicide qui a touché un bus transportant des militaires iraniens, tuant au moins 23 personnes au Sistan-Baloutchestan.

Mercredi, un jour après les frappes iraniennes contre le Pakistan, Jaish al-Adl a revendiqué la responsabilité d’une attaque contre un véhicule militaire iranien au Sistan-Baloutchistan.

Les frappes iraniennes de mardi ont déclenché une querelle diplomatique, le Pakistan ayant rappelé son ambassadeur d’Iran et suspendu toutes les visites de haut niveau de son voisin.

Et après les frappes du Pakistan, l’Iran a demandé jeudi « une explication immédiate » à son voisin, a rapporté Tasnim – et l’armée iranienne a mené un exercice à grande échelle au large de la côte sud-ouest du pays, impliquant l’armée de l’air, les forces navales et les forces terrestres.

Les pays voisins ont pris la parole, le ministre turc des Affaires étrangères ayant eu des appels téléphoniques avec ses homologues iraniens et pakistanais. Par la suite, il a déclaré qu’aucun des deux pays ne souhaitait aggraver davantage les tensions.

L’Inde a déclaré qu’elle avait « une tolérance zéro à l’égard du terrorisme » et que l’attaque était « une affaire entre l’Iran et le Pakistan ». La Chine a exhorté les deux pays à faire preuve de retenue, et l’Union européenne s’est déclarée « gravement préoccupée par la spirale de violence au Moyen-Orient et au-delà ».

Le porte-parole du Département d’État américain, Matt Miller, a également appelé à la retenue jeudi – mais a ajouté qu’il ne pensait pas que la flambée de violence était « liée d’une manière ou d’une autre à Gaza ».

« Mais chaque fois que vous voyez des choses, des grèves dans la région, étant donné les tensions dans la région, il y a un risque d’aggravation du conflit, ce que nous essayons d’éviter », a-t-il déclaré.

