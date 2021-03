Pourquoi l’Iran a rejeté l’offre américaine et européenne de négociations sur un accord nucléaire

Le président iranien Hassan Rohani à Téhéran le 16 février. Son administration a jusqu’à présent rejeté les pourparlers sur un accord nucléaire iranien avec les États-Unis et l’UE. | Présidence de l’Iran / Document / Agence Anadolu via Getty Images

Les relations entre les États-Unis et l’Iran sont tendues. Le rejet par l’Iran des négociations sur les accords nucléaires n’aidera pas.

L’Iran a rejeté l’opportunité de discuter de l’avenir d’un accord nucléaire avec les États-Unis, maintenant les deux pays sur une voie de confrontation plutôt que sur une voie diplomatique.

Le 18 février, Washington a accepté une offre de tenir des pourparlers informels avec Téhéran négociés par l’Union européenne. L’objectif était que les deux parties négocient une voie à suivre afin que les États-Unis puissent réintégrer le pacte multinational qui limitait le programme nucléaire de l’Iran en échange d’un allégement des sanctions que l’administration Trump a laissé en 2018. Après cette sortie, l’Iran a fait pression sur l’Amérique pour qu’elle lève ces sanctions, entre autres. d’autres choses, enrichir l’uranium au-dessus des niveaux convenus dans l’accord.

Maintenant, l’administration Trump a été remplacée par celle de Biden, qui veut revenir sur l’accord. Mais les efforts pour y parvenir ont abouti à une impasse: l’Iran veut que les sanctions réimposées à son égard soient levées avant d’accueillir l’Amérique à nouveau dans le giron, et les États-Unis poussent Téhéran à se conformer aux limitations de l’accord sur son développement nucléaire.

L’Iran avait déclaré qu’il «envisageait» l’offre de se réunir, signalant que les négociations négociées par l’UE n’étaient qu’à quelques jours ou semaines. Mais ce «peut-être» s’est transformé en «non» dimanche, un indicateur troublant que la voie diplomatique ne sera pas simple.

«Le moment n’est pas venu pour la réunion informelle proposée», Saeed Khatibzadeh, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a tweeté dimanche.

Compte tenu des positions et des actions des États-Unis / E3, le moment n’est pas venu pour la réunion informelle proposée. Rappelez-vous: Trump ne s’est pas réuni à cause de son « échec maximal » mal avisé. Avec les sanctions en place, il en va de même. La censure n’est PAS de la diplomatie. Cela ne fonctionne pas avec l’Iran.#CommitActMeet – Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) 28 février 2021

Le Wall Street Journal, qui a rapporté pour la première fois la décision de Téhéran, a noté que l’Iran ne voulait pas rencontrer les États-Unis tant qu’il ne serait pas clair qu’il obtiendrait un allégement des sanctions à la suite d’une telle réunion. Au lieu de cela, la République islamique souhaite que l’UE mette en place un «processus étape par étape» par lequel Washington et Téhéran offrent des concessions avant tout pourparlers.

Un porte-parole de la Maison Blanche a noté que l’administration Biden était «déçue de la réponse de l’Iran», mais a ajouté: «Nous restons prêts à renouer avec une diplomatie significative pour parvenir à un retour mutuel au respect» de l’accord nucléaire.

Cependant, il est plus facile à dire qu’à faire de garder vivantes les chances de diplomatie.

Pourquoi l’Iran a rejeté l’offre de pourparlers sur un accord nucléaire, du moins pour le moment

Il est toujours difficile de savoir pourquoi, exactement, le gouvernement iranien fait ce qu’il fait. Mais dans son tweeter, Khatibzadeh a offert deux indices concrets.

Il a déclaré que «le moment n’était pas venu» pour les pourparlers américano-iraniens était dû aux «actions US / E3», c’est-à-dire les récentes mesures prises par les États-Unis et trois signataires européens de l’accord nucléaire: le Royaume-Uni, la France et Allemagne.

La partie américaine semble simple. Téhéran est contrarié par le fait que les sanctions continuent d’étrangler son économie, et il est également sûrement mécontent de la décision du président Joe Biden de frapper jeudi les mandataires soutenus par l’Iran dans l’est de la Syrie. Cette attaque – en représailles à de multiples agressions par des militants alignés à Téhéran contre des cibles américaines et alliées au cours des dernières semaines – a frappé neuf installations utiles à la contrebande d’armes par les mandataires.

Accepter des pourparlers peu de temps après le largage des bombes était certainement considéré comme irréalisable par les principaux responsables iraniens, ont déclaré des experts.

Et la partie E3 a probablement à voir avec un plan de censure de l’Iran sur son développement nucléaire. En termes simples, Téhéran a limité la capacité de l’Agence internationale de l’énergie atomique – un chien de garde de l’ONU – d’inspecter ses sites nucléaires comme le stipule l’accord nucléaire iranien. Pour montrer leur mécontentement, les États-Unis et les trois nations européennes veulent réprimander formellement la République islamique dans le corps mondial.

La motion qui doit être présentée cette semaine vise à «exprimer la préoccupation croissante du conseil d’administration concernant la coopération de l’Iran avec l’AIEA», ont écrit les États-Unis dans un document adressé à d’autres États membres de l’agence. Téhéran, sans surprise, a qualifié la décision imminente de «destructrice» et a menacé d’affaiblir encore plus ses liens avec l’AIEA – peut-être les couper complètement.

Pour le moment, il ne semble pas que l’administration Biden soit paniquée par le refus de la réunion de l’Iran. « Nous n’allons pas être dogmatiques ou collants pour la forme », a déclaré un haut fonctionnaire anonyme au Wall Street Journal. «Nous voulons nous assurer que quel que soit le processus formel convenu, il sera efficace.»

La chance de la diplomatie n’est donc pas morte et certains experts affirment que Washington et Téhéran finiront par parvenir à un accord. Ce qui est mort, cependant, c’est toute chance persistante de progresser sans heurts.