Pourquoi l’iPhone 14 et les autres téléphones ont une connectivité satellite

Au cours de la dernière année environ, nous avons vu des entreprises se vanter d’une nouvelle fonctionnalité étrange dans les téléphones : la connectivité par satellite. L’iPhone 14 d’Apple est l’exemple le plus médiatisé, mais il est également disponible dans le Huawei Mate 50 Pro, tandis que Qualcomm a récemment annoncé qu’il sera bientôt disponible dans les nouveaux modèles Android phares alimentés par ses processeurs et prenant en charge le service Snapdragon Satellite.

Alors, pourquoi voudriez-vous une connectivité satellite dans un smartphone et est-ce quelque chose que vous devriez rechercher lors de la prochaine mise à niveau ?

Qu’est-ce que la connectivité par satellite ?

Les communications mobiles normales sont gérées par des signaux envoyés et reçus via des tours cellulaires. Le problème avec ceux-ci est que vous devez être dans une certaine plage de la tour pour que votre signal soit suffisamment fort pour être utilisé pour les appels, les messages et les données.

C’est pourquoi vous avez des barres de signal sur la barre d’état de votre téléphone, indiquant la force ou la faiblesse du signal. La distance n’est pas le seul facteur, cependant, et vous pourriez avoir un signal faible parce que vous êtes dans une vallée, ou quelque chose d’autre bloque le signal, comme des immeubles de grande hauteur.

Dans les zones bien peuplées, le signal n’est généralement pas un problème, mais vous ne trouverez pas beaucoup de tours cellulaires à la campagne, au sommet d’une montagne ou en mer.

C’est là qu’intervient la connectivité par satellite. Comme vous pouvez le deviner, les téléphones qui en sont équipés peuvent utiliser des satellites en orbite autour de la Terre pour relayer des informations.

En raison de la distance des satellites, l’envoi des messages peut prendre plus de temps (entre 15 secondes et une minute) et vous devrez également pointer votre appareil vers eux pour avoir les meilleures chances de transmettre les données.

Tout cela est indiqué dans les applications sur les téléphones concernés, il n’est donc pas nécessaire de deviner.

Puis-je passer des appels téléphoniques via satellite ?

Il existe des téléphones satellites spécialisés qui peuvent passer des appels à l’aide de la technologie spatiale – vous les avez peut-être vus dans des films d’action où ils sont appelés “téléphones satellites”, mais ils sont volumineux et sont généralement loués à la journée auprès d’entreprises. comme GTC ou Zoleo.

L’iPhone 14 et les prochains téléphones Android, cependant, sont ne pas téléphones satellites. Ils disposent d’une connectivité par satellite uniquement pour envoyer des messages aux services d’urgence lorsque vous vous trouvez dans des zones hors de la couverture du réseau cellulaire et que vous avez besoin d’aide. Vous ne parlerez à personne au téléphone et vous ne pourrez pas non plus envoyer de SMS : il s’agit d’une communication spécifique à sens unique qui permet au service de savoir où vous êtes et la nature de votre problème.

Une fois le message envoyé par satellite, l’aide devrait être en route, la connexion par satellite gardant une trace de votre position.

Pour plus de détails, voici comment utiliser Emergency SOS via satellite sur iPhone.

Qualcomm affirme que sa technologie Snapdragon Satellite permettra une messagerie bidirectionnelle, ouvrant la voie à une utilisation plus sociale de la connectivité par satellite, mais nous devrons attendre qu’elle arrive pour voir exactement ce qui est possible.

Fonderie

A quoi sert la connectivité satellite dans un smartphone ?

À l’heure actuelle, c’est une fonctionnalité que vous espérez ne jamais avoir besoin d’utiliser. À moins que vous ne vous trouviez soudainement dans une situation d’urgence et que vous n’ayez aucun signal mobile sur votre téléphone, il n’y a aucun intérêt réel à avoir des communications par satellite sur votre téléphone, ce n’est donc pas nécessairement une fonctionnalité clé à rechercher dans votre prochaine mise à niveau. Mais cela pourrait être une bouée de sauvetage.

Une grande partie du marketing que nous avons vu jusqu’à présent s’adresse à ceux qui partent à l’aventure dans les montagnes, font de la randonnée dans d’immenses bois ou se lancent dans d’autres activités de plein air qui vous emmèneraient généralement dans des endroits où il n’y a pas de tours de téléphonie cellulaire. Savoir que vous n’êtes pas coupé du sauvetage en cas de problème est une fonctionnalité qui en vaut la peine.

Cela va de pair avec d’autres fonctionnalités de sécurité qui commencent à apparaître dans la technologie mobile, telles que la détection de collision.

Quels smartphones ont une connectivité satellite ?

Comme mentionné ci-dessus, il y en a peu pour le moment. En raison des composants matériels requis, il ne s’agit pas d’une fonctionnalité pouvant être ajoutée aux modèles existants via une mise à jour logicielle. Donc, si votre téléphone ne fait pas partie de ceux ci-dessous (tous les modèles disponibles au moment de la rédaction), il n’obtiendra pas la fonctionnalité pendant sa durée de vie :

L’annonce récente de Snapdragon Satellite devrait élargir rapidement la sélection, avec de nouveaux appareils Android compatibles qui devraient arriver dans la seconde moitié de 2023.

Huawei

Combien coûte la connectivité par satellite ?

Apple offre le service gratuitement pendant deux ans lorsque vous achetez un nouvel iPhone 14. Comme il s’agit encore d’un nouveau service, nous n’avons aucune information sur ce que cela pourrait coûter une fois les deux ans écoulés. Huawei propose une connectivité par satellite uniquement sur le marché chinois pour le Mate 50 Pro, et Qualcomm a déclaré que les prix seraient réduits pour les équipementiers (comme Samsung) et les fournisseurs de services mobiles. Espérons que les choses deviendront un peu plus claires dans un proche avenir.

D’ici là, n’oubliez pas de consulter nos guides des meilleurs smartphones et des meilleurs téléphones à venir en 2023.