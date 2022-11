Pourquoi Lionel Messi n’aurait pas dû recevoir de pénalité VAR

Nous analysons chaque décision VAR prise au cours des 64 matchs de la Coupe du monde 2022. L’Argentin Lionel Messi a écopé d’un penalty après avoir été victime d’une faute du gardien polonais Wojciech Szczesny.

Après chaque match, nous examinons les incidents majeurs pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

– Examen complet du VAR de la Coupe du monde : chaque décision analysée

Renversement VAR: Pénalité pour faute de Szczesny sur Messi

Qu’est-il arrivé: Le gardien polonais Wojciech Szczesny est sorti pour réclamer un centre à la 36e minute. Lionel Messi s’est d’abord dirigé vers le ballon, Szczesny entrant en collision avec l’attaquant argentin avec son bras. Le VAR, Paulus Van Boekel des Pays-Bas, a conseillé une révision des pénalités.

Décision VAR : Penalty, tir de Messi sauvé par Szczesny.

Wojciech Szczesny rattrape Lionel Messi en venant chercher un centre. Matthias Hangst/Getty Images

Examen VAR : Une autre décision remarquable du VAR, et tout simplement pas le genre d’incident pour lequel le système a été amené – cela n’a pas nécessité l’intervention du VAR.

Certes, le gant de Szczesny est entré en contact avec le visage de Messi, mais l’attaquant n’a pas été empêché de jouer le ballon et tout contact était minime. Un officiel très expérimenté est en charge de ce match, l’arbitre néerlandais Danny Makkelie, et cela aurait été rafraîchissant s’il avait rejeté l’examen VAR au moniteur.

On voit régulièrement des joueurs attaquants se faire prendre par un adversaire après avoir joué le ballon tout le temps, avec des défis bien plus forts que cela, et ils sont très rarement punis. Il y a une discussion différente sur la façon dont les joueurs défensifs s’en sortent si souvent, mais c’est juste un incident complètement sans conséquence.

Si l’arbitre donnait cela comme pénalité pendant le match, ce serait peut-être une autre affaire, mais même dans ce cas, beaucoup penseraient que c’était si doux que le VAR aurait des raisons de l’annuler.