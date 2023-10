Je ne veux pas être “ce type”, mais au cours des 12 derniers mois, j’ai eu la chance de voir Lionel Messi jouer deux fois en direct – au *toux* Finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et pour le PSG en Ligue des Champions.

Il a eu des jeux contrastés, mais j’espère pouvoir un jour raconter l’histoire aux enfants de mes enfants à naître – vous avez l’impression de regarder le plus grand jamais pratiqué ce sport. Principalement parce que vous l’êtes.

Même le «football ambulant» de l’ère moderne, Messi, vous fascine. Son rythme et son accélération sont plus brusques, mais la technique et le QI restent extrêmement précis.

Messi a marqué deux fois en finale de la Coupe du monde alors que l’Argentine battait la France (Crédit image : Getty Images)

Le Ballon d’Or est destiné à honorer le footballeur considéré comme ayant le mieux performé au cours de l’année précédente. Les réalisations d’Erling Haaland sont remarquables – je suis un grand fan du grand robot blond et je voulais sincèrement qu’il atteigne le cap des 40 buts en championnat, ce qui est un nombre franchement ridicule à atteindre à n’importe quel niveau.

Mais il joue dans une équipe efficacement constituée pour couper son steak et le servir. Haaland affiche des statistiques similaires sur la scène internationale, mais pas suffisamment pour mener la Norvège à une Coupe du monde… pour l’instant.

Sans Messi, l’Argentine n’aurait pas remporté la Coupe du Monde – elle aurait probablement au mieux travaillé en dehors du groupe. La présence de Messi a fait grimper les pourcentages sur tout le terrain, à un niveau où les marges sont minuscules mais primordiales.

Messi a rejoint l’Inter Miami en MLS cet été (Crédit image : Getty Images)

Mais mon raisonnement pour que Messi remporte son huitième Ballon d’Or n’est pas uniquement basé sur l’émotion. Ses chiffres des 12 derniers mois se comparent également. Il a été le premier joueur de l’histoire à marquer lors de la phase de groupes, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et de la finale d’une même Coupe du monde. Il a inscrit sept buts (battu uniquement par Kylian Mbappe) et trois passes décisives, ainsi que le Ballon d’Or.

Sur le plan national, il empoche un titre de Ligue 1, après 21 buts et 20 passes décisives en 41 matchs. Haaland n’aurait pas pu faire grand-chose de plus, mais Messi non plus. Il s’agit de marges fines, et c’est là que Messi ne peut pas être touché. De plus, Julian Alvarez a remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Champions – peut-être devrait-il plutôt remporter le prix ?

Plus d’histoires sur le Ballon d’Or 2023

Éditeur FFT James Andrew a défendu la cause d’Erling Haaland et pourquoi il devrait remporter son premier Ballon d’Or.

Messi est actuellement en tête des chances pour le prix.