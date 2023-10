Pourquoi l’invasion terrestre de Tsahal dans la bande de Gaza est risquée pour les deux parties

Les troupes israéliennes, dont des centaines de milliers de réservistes appelés pour la mission, courront un risque bien plus grand que pendant les bombardements aériens. Contrairement aux conflits passés, le Hamas est équipé de drones bon marché qui peuvent être très meurtriers, comme on l’a vu lors de la guerre en Ukraine.

Blaxland dit que nous pourrions assister à une situation similaire à celle où la Russie a pris le contrôle brutal de la ville tchétchène de Grozny, décrite plus tard par les Nations Unies comme la ville la plus détruite au monde en raison des dégâts considérables qu’elle a subis. Une telle réponse, dit-il, fait partie du plan de jeu du Hamas visant à nuire à la réputation internationale d’Israël : « Ils veulent qu’Israël réagisse de manière excessive ».

Malgré le caractère belliciste de Netanyahu, Blaxland note que le Premier ministre israélien a été réticent à mettre les troupes israéliennes en danger tout au long de sa carrière. Contrairement à la population de Gaza, de nombreux réservistes israéliens et leurs familles sont habitués à une vie relativement aisée et confortable. L’opinion publique israélienne réclame actuellement des représailles pour les attaques du Hamas, mais Blaxland affirme que le nombre élevé de morts au sein de l’armée israélienne risque de provoquer un retour de flamme sur la politique intérieure.

L’ancien secrétaire américain à la Défense et directeur de la CIA, Leon Panetta, a déclaré cette semaine à la télévision Bloomberg : « Le problème est qu’il s’agit essentiellement de combats de maison en maison une fois à Gaza, et cela pourrait donc coûter cher. Mais d’un autre côté, je pense qu’il est très clair qu’Israël a pris la décision d’écraser le Hamas à Gaza.»

« Compte tenu de l’ampleur des attaques lancées par le Hamas ces derniers jours, les objectifs israéliens seront probablement encore plus complets qu’ils ne l’étaient il y a neuf ans », a-t-il écrit. « En tant que telle, une opération terrestre à Gaza visant non seulement à nettoyer des zones urbaines denses mais aussi à détruire les capacités militaires du Hamas pourrait entraîner un nombre important de victimes chez Tsahal. »

Vient ensuite le problème de ce qui se passerait si Israël prenait le contrôle effectif de Gaza.

« L’expérience montre qu’une fois entré dans ces territoires, autrement que pour un raid rapide avec un objectif spécifique, il peut être très difficile d’en sortir et il est peu probable que l’on obtienne grand-chose », note Freedman.

Jusqu’aux attaques du week-end, le Hamas avait été, à bien des égards, un repoussoir utile et prévisible pour Netanyahu et ses alliés, malgré l’opposition virulente du groupe à Israël. Les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, qui sont contrôlés par le parti plus modéré du Fatah, sont divisés, cruellement espérés d’une solution à deux États.

Shanahan dit qu’il s’attend à ce qu’Israël prenne le contrôle de Gaza pendant des semaines, voire des mois, mais qu’il ne réoccupe pas la bande à long terme. Blaxland prévient que les forces qui ont conduit le Hamas au pouvoir à Gaza ne disparaîtront pas, même si les dirigeants du groupe sont tués et ses capacités militaires paralysées.