L’interview de la BBC de 1995 avec la princesse Diana, où la famille royale a révélé plusieurs détails intimes sur sa vie personnelle et sa relation avec le prince Charles, est de retour dans l’actualité.

L’interview, qui a fait sensation lors de sa diffusion, a été menée par Martin Bashir de la BBC. L’organisme de presse est en crise après qu’une enquête de presse a révélé que Bashir avait utilisé des moyens injustes pour faire comparaître Diana pour l’interview. La BBC aurait maintenant rouvert une enquête sur l’incident, 25 ans après sa première diffusion.

Qu’est-ce que l’interview de Diana en 1995?

L’interview explosive est intervenue des mois après que le prince Charles lui-même a admis que son mariage avec la princesse Diana était en ruine. Dans l’émission historique Panorama, la princesse Diana a d’abord parlé de la tomber en panne de son mariage. «Nous étions trois dans ce mariage donc c’était un peu occupé», avait déclaré Diana dans l’interview, évoquant la liaison avec son ancienne maîtresse Camilla Parker-Bowles qu’il avait épousée en 2005 après la mort de Diana. Dans l’interview, elle a également révélé qu’elle avait également été infidèle à Charles. L’interview, qui a été regardée par 22,8 millions de téléspectateurs à travers le monde, aurait changé le cours de l’histoire royale et était le dernier clou dans le cercueil du mariage royal, laissant place au premier divorce de la famille royale l’année prochaine. en août 1996.

Pourquoi l’interview de Diana en 1995 fait-elle de nouveau la une des journaux?

Maintenant que la BBC a recruté un nouveau directeur général Tim Davie, le radiodiffuseur britannique financé par le gouvernement a rouvert une enquête sur l’interview, que beaucoup affirment que la BBC s’est terminée de manière inappropriée. L’enquête a été ordonnée quelques jours seulement après le frère de la princesse, Earl Spencer a écrit une lettre à Davie demandant à la BBC d’enquêter plus avant sur la question. Davie a présenté des excuses partielles, mais Spencer a fait pression pour une enquête complète.

Pourquoi l’entretien fait-il l’objet d’une enquête?

On dit qu’à l’époque, Bashir a profité des insécurités et de la paranoïa de la princesse Diana au sujet des écoutes téléphoniques par les services secrets. Le journaliste qui dirigeait l’émission phare de la BBC, Panorama, aurait utilisé de faux papiers pour prouver que le personnel du palais de Diana travaillait contre elle et était payé pour l’espionner. Les lettres auraient gagné Diana, qui a ensuite accepté de comparaître dans une interview avec le journaliste. Diana aurait plus tard regretté l’interview car elle lui a fait aliéné de son fils aîné William.

Comment Martin Bashir a-t-il obtenu l’interview de Diana?

Selon le frère de Diana, Spencer, Bashir a fait une série d’allégations contre lui-même et sa sœur, notamment que Diana a été entendue par les forces de sécurité et que deux assistants principaux ont été payés pour fournir des informations à son sujet. Il dit que Bashir a fourni de faux relevés bancaires pour étayer cette affirmation. D’autres personnes impliquées dans la réalisation du programme l’ont également fait s’avancer pour dire que la BBC avait dissimulé une inconduite.

Comment la famille royale a-t-elle réagi?

L’interview de 1995 a bouleversé la famille royale comme aucune autre et a certainement été l’une des plus grandes premières du 20e siècle. Cependant, le personnel de la Couronne avait reçu l’ordre de soutenir la princesse quoi qu’il arrive. Le prince William a répondu positivement à la nouvelle de l’enquête de la BBC sur les circonstances de l’interview, affirmant qu’une « enquête indépendante est un pas dans la bonne direction ».

(Avec la contribution de Reuters)