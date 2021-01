Facebook a promis de retirer le financement politique des fonctionnaires pour le premier trimestre de l’année. | Getty Images

Une pause sur les dons de PAC en entreprise ne serait que le début d’un véritable changement.

Les grandes entreprises américaines se sont précipitées lundi pour parler durement de la manière dont elles puniraient les politiciens républicains qui ont semé l’insurrection au Capitole la semaine dernière.

Un ensemble diversifié d’entreprises a déclaré qu’elles ne donneraient plus d’argent de leurs comités d’action politique d’entreprise (PAC) aux titulaires de bureaux du GOP impliqués dans l’obstruction de la certification du vote du collège électoral. Certains géants de la Silicon Valley comme Facebook, Google et Microsoft ont renoncé à tous les dons politiques.

Cela pourrait présager un réel changement. Mais à première vue, ce n’est pas tout ce qu’il semble.

Alors que les dons des PAC semblent être une grosse affaire, ils reflètent une proportion de plus en plus petite de l’argent total dans les élections américaines. C’est particulièrement vrai dans les premiers mois de la période creuse d’un cycle électoral, et certaines entreprises – comme les trois entreprises technologiques – ont clairement indiqué lundi que leur pénalisation était temporaire.

Certes, la décision a une signification symbolique: les entreprises de Wall Street à la Silicon Valley ont longtemps cherché à se positionner de manière honnête avec les courtiers des deux parties, disposées à travailler avec les démocrates et les républicains sur des questions importantes pour leurs industries. Ils emploient des membres des deux partis dans leurs bureaux de lobbying à Washington, et leurs dons de leurs PAC d’entreprise étaient un axe de cette stratégie et largement bipartisan. Beaucoup (mais pas toutes) des entreprises qui ont fait les annonces lundi ont spécifiquement déclaré qu’elles retiendraient spécifiquement les dons aux fonctionnaires républicains.

Donc, la décision de réévaluer au moins temporairement cet éthos bipartisan est en effet significative. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a donné la parole à ce réexamen en un tweet lundi quand il a dit que Facebook «essaie d’être apolitique, mais c’est de plus en plus difficile».

Mais au-delà du symbolisme, l’impact des décisions de ces entreprises pourrait s’avérer relativement mineur.

Prenez Facebook, qui a déclaré lundi qu’il «suspendrait toutes nos contributions PAC pendant au moins le trimestre en cours, pendant que nous réviserons nos politiques». Mais au premier trimestre de 2017 – le trimestre le plus récent après l’élection présidentielle – Facebook n’a fait don que de 64 000 $ aux politiciens.

Ce qui importerait le plus, par exemple, serait si le membre du conseil d’administration de Facebook, Peter Thiel, un milliardaire bailleur de fonds de groupes extérieurs conservateurs, suspendait ses millions de dollars en contributions annuelles.

Des mouvements comme celui-là sont plus importants parce que les dons d’intérêts commerciaux sortent largement des PACs des entreprises dans le système de financement de campagne américain. De nos jours, les entreprises et les personnes liées peuvent financer des groupes extérieurs qui dépensent au nom des candidats, mais qui ne sont pas un comité dirigé par des candidats, comme les «super PAC» ou les groupes politiques à but non lucratif. Aucune entreprise ces derniers jours n’a déclaré que ses décisions s’appliqueraient à ces types de dons, et cela ne pouvait pas non plus être vérifié étant donné que les organisations à but non lucratif n’ont pas à divulguer l’origine de leurs dons en premier lieu.

Selon le Center for Responsive Politics, les PAC d’entreprise n’ont contribué qu’à 5% de l’argent collecté lors des élections de 2020, contre 9% en 2016. C’est en partie parce que les contributions PAC sont plafonnées à 5 000 $ par don, une limite qui n’a pas été augmentée depuis 1974, tandis que les super PACs et d’autres groupes extérieurs peuvent recevoir des dons de montants illimités. Un autre facteur est que les politiciens avisés des deux côtés ont cultivé des bases de donateurs de petits dollars qui représentent des pourcentages de plus en plus importants de l’argent total des élections.

Les dons directs d’entreprises peuvent s’additionner à de l’argent réel dans certaines courses individuelles, comme pour un républicain d’arrière-ban modéré qui ne fait pas face à une course compétitive et qui facilite donc la collecte de fonds. Environ 20% de l’argent recueilli par les comités de campagne des républicains de la Chambre provenait des PAC, selon le Center for Responsive Politics. Mais même pour eux, les PAC jouent un rôle de plus en plus petit: ce chiffre était supérieur à 40% au cours du cycle de 2016.

Les dons des PAC d’entreprise attirent beaucoup d’attention – y compris de la part des employés à l’esprit civique – parce qu’ils sont publics et parce que le lien avec l’entreprise est si direct, contrairement, par exemple, à celui d’un cadre à titre personnel. Ainsi, à certains égards, les suspensions de dons après les émeutes du Capitole sont un moyen idéal pour une entreprise d’enregistrer bruyamment sa désapprobation officielle sans infliger trop de douleur et rompre une relation dont elle pourrait avoir besoin lorsque le prochain problème fiscal ou commercial se posera à Washington.

Les candidats démocrates sont de plus en plus parvenus à une conclusion similaire, en particulier lors des primaires compétitives: de nombreux politiciens ont promis de ne pas accepter l’argent des PAC des entreprises à leurs comités, les dotant d’une ligne puissante pour attaquer un adversaire pour un manque de pureté qui est sans doute plus important que les quelques chèques de 5 000 $ qu’ils pourraient autrement accepter.

Alors qu’importe vraiment? Ce qui s’avérerait probablement plus significatif pour les élections américaines serait si ces interdictions de don deviennent plus permanentes, ou si les entreprises dissolvent entièrement leurs PACs; si les dirigeants et membres du conseil d’administration milliardaires des entreprises s’engagent à suivre leurs politiques d’entreprise dans leurs propres dons personnels divulgués et non divulgués; ou s’ils ont fondamentalement remodelé leurs stratégies de lobbying pour ne pas s’engager avec les législateurs du GOP ou l’ensemble du Parti républicain à Washington.

La semaine dernière pourrait servir de réinitialisation plus large de la façon dont les grandes entreprises abordent Washington. Mais la pause dans les dons de PAC en entreprise ne serait que le début.