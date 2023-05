Pourquoi l’Inter Milan n’a-t-il pas de sponsor sur son maillot ?

L’Inter Milan affronte l’AC Milan lors du match retour de sa demi-finale de la Ligue des champions mardi soir, mais, peut-être étonnamment pour un club aussi prestigieux dans le jeu moderne, ils n’ont pas réellement de sponsor ornant le devant de leur chemise.

Au lieu de cela, il est laissé vide, avec les rayures noires et bleues emblématiques des Nerazzuri laissées intactes. L’Inter a fait ses débuts avec son kit sans sponsor lors d’une victoire 3-1 contre la Lazio le 30 avril, et continue de le faire alors qu’il tente d’atteindre la finale de la Ligue des champions à Istanbul le 10 juin.

En affrontant ses rivaux de la ville à San Siro mardi soir, l’Inter sera à nouveau sans sponsor sur le devant de son kit. Mais pourquoi?

L’Inter Milan n’a pas de sponsor sur le devant de son kit en raison d’un différend en cours avec DigitalBits, une blockchain de crypto-monnaie qui a signé un accord pluriannuel avec la Serie A d’une valeur de 85 millions d’euros en septembre 2021.

DigitalBits est initialement devenu le sponsor de la manche de l’Inter, avant de devenir le sponsor principal du maillot. Selon les résultats financiers, l’entreprise n’a cependant pas envoyé 24 millions d’euros de versements à l’Inter, manquant les paiements en juin 2022, octobre 2022 et février 2023, respectivement.

Le directeur général de l’Inter, Alessandro Antonello, a également confirmé en octobre dernier que le club recherchait un sponsor de remplacement, supprimant la marque de tout ce qui concernait l’Inter, à l’exception du devant du maillot masculin.

« [This] n’a pas encore été payé par le sponsor, pour lequel ils ont fourni des raisons que nos avocats jugent infondées », a déclaré Antonello lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’Inter en octobre dernier.

« Des négociations sont actuellement en cours pour trouver une solution amiable au différend. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de prédire si ces négociations aboutiront ou non. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord, le club envisagera d’engager une action en justice pour protéger nos intérêts.

« Le club a déjà pris toutes les mesures nécessaires sur le marché, entamant plusieurs discussions pour trouver un éventuel nouveau partenaire maillot via sa propre structure commerciale afin que le nouveau partenaire puisse prendre le relais dans les plus brefs délais. »

Finalement, l’Inter a suspendu l’accord de parrainage avec DigitalBits en avril.

Roma, également sponsorisé par la blockchain de crypto-monnaie, a emboîté le pas, supprimant la marque de leurs chemises en même temps. Ils ont depuis ajouté « SPQR » à leurs chemises, qui est une abréviation de l’expression latine « Senatus Populus Que Romanus », une référence au gouvernement de l’ancienne République romaine qui est courante dans toute la ville.