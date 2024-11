pourquoi l’inspecteur Harry vote Donald Trump

ANALYSER – La sortie de son dernier film, « Juré n° 2 », qui coïncide avec l’élection présidentielle américaine, nous invitons à revisiter la filmographie de Clint Eastwood sous un angle politique. Comme Trump, l’interprète de l’inspecteur s’est fait le héraut de l’Amérique profonde.

Il était seul contre tous, comme son personnage de l’Inspecteur Harry. En 2016, alors que le Tout-Hollywood proclamait son soutien à Hillary Clinton, Clint Eastwood (1) en pinçait pour le candidat républicain. « Donald Trump tient quelque chose, car tout le monde est secrètement fatigué du politiquement correct… Nous sommes d’une génération de lavettes. Tout le monde marche sur des œufs »déclarait-il à l’époque dans un entretien au magazine Écuyer, qui avait fait grand bruit. Huit ans plus tard, l’acteur, réalisateur âgé de 94 ans, n’a pas donné de consigne de vote. Mais la sortie de Juré n° 2son quarante et unième et peut-être dernier film, qui coïncide avec l’élection présidentielle, nous invite à revisiter sa filmographie sous un angle politique. S’il est réducteur de qualifier le réalisateur de Bébé à un million de dollars et de Sur la route de Madison de trumpiste, on peut, en revanche, le définir comme populiste.

Eastwood comme Trump, mais de manière…