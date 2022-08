Pourquoi LinkedIn est devenu un compte parodique de LinkedIn

C’est fini pour la marque de motivation LinkedIn, ont déclaré des internautes. Le mot dans la rue est que tout ne va pas bien dans le monde et le schéma LinkedIn de la poétique de cirage sur ce que cela signifie d’être un employé d’entreprise semble en quelque sorte échouer. Récemment, le compte Twitter officiel de LinkedIn s’est essayé à l’humour décalé en tweetant : « petite demoiselle renonce à une candidature si elle nécessite une lettre de motivation ». Les utilisateurs de Twitter ont collectivement profité de l’occasion pour souligner le double standard de la réticence des annonceurs de LinkedIn à divulguer des informations sur les salaires.

Je sais que ça ne manque pas de ne pas afficher le salaire en parlant https://t.co/PDN7BYrw3r – Jonathan C. (@RamseySaidWHAT) 21 juillet 2022

Les gens sur LinkedIn ont non seulement pris sur eux d’être les porte-flambeaux de la culture de l’agitation, mais dans le processus, ils ont également décidé d’être ridiculement faux à ce sujet, à tel point que c’est maintenant un modèle de mème populaire. Par exemple, récemment, un utilisateur de LinkedIn a publié une parodie sur un employeur offrant un double salaire à un demandeur d’emploi juste pour qu’un post LinkedIn puisse être publié à ce sujet.

LinkedIn, où il est censé être un moyen important de connecter les employeurs et les demandeurs d’emploi, s’est de plus en plus tourné vers Facebook. En fait, on pourrait dire qu’il se dirige actuellement vers WhatsApp. À la base, tout cela implique de prendre un événement et de le sensationnaliser dans la mesure où il devient divorcé de sa réalité. Par exemple, considérez le moment où un utilisateur de LinkedIn a tout simplement reçu le majeur du comédien Tanmay Bhat pour être intrusif et a tenté de le traire de cette façon :

Qu’est-ce qui ne va pas avec LinkedIn ? pic.twitter.com/eoryDF1Tku — Ishant Juyal (@juyal_ishant) 6 juin 2022

Il existe tout un compte Twitter dédié au partage de publications absurdes sur LinkedIn. Attention : il est généralement conseillé de trouver du temps pour manger tous les jours.

Certains messages LinkedIn sont tellement déterminés à vous motiver qu’ils sont prêts à mentir de manière flagrante.

Quelques secondes après avoir parcouru LinkedIn, j’ai l’impression d’être la personne la plus inutile de cette planète et cela me déprime pendant des jours – Rajath Kunte (@rajath_kunte) 29 juillet 2022

Voici LinkedIn prenant des “photos ou ça ne s’est pas produit” à un tout autre niveau :

Tu as fait une belle action, bravo Mais pourquoi poster une photo du gars qui lutte clairement pour votre propre influence ? pic.twitter.com/xEBdZgAqvS — L’état de LinkedIn (@StateOfLinkedIn) 4 juillet 2022

Certains utilisateurs de LinkedIn, heureusement ou malheureusement, ne se soucient pas tant que ça de vous motiver. Ils veulent publier des événements de la vie très personnels qui n’ont rien à voir avec leur vie professionnelle et, ce faisant, lancer un cri de marque ou deux. Prenons l’exemple de ce type et de sa « femme amazonienne ».

Dire cela pour la dernière fois – les Indiens doivent être arrêtés rn pic.twitter.com/dXZAm3l4k8 — tc respectooor (@unironictechbro) 29 juillet 2022

LinkedIn est également l’un des grands partisans de la religion montante appelée « adorez vos milliardaires ». S’il vous arrive d’être milliardaire, même le fait de manger Parle-G pourrait devenir motivant, grâce à LinkedIn. Vous n’êtes pas censé remettre en question l’inégalité des richesses dans le pays, mais si un milliardaire fait d’une manière ou d’une autre quelque chose qui est en fait dans les moyens d’au moins quelques citoyens, prosternez-vous devant eux. Nous ne faisons pas les règles.

Même si les utilisateurs de LinkedIn n’essayaient pas de diffuser ces faux récits, le fait est que les histoires de réussite extravagantes – y compris celles qui sont légitimes – sont des valeurs aberrantes et non la règle. La réussite professionnelle ou son absence ne dépend pas uniquement de ses capacités personnelles ou de sa persévérance. Il semblerait que les utilisateurs de LinkedIn vendent le rêve américain, mais maintenant les gens refusent de l’acheter.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici