Pourquoi Linh Nguyen est notre meilleur choix pour le greffier et l’enregistreur du comté de DeKalb – Shaw Local

Pour l’éditeur:

C’est encore la saison des élections. Les publicités politiques hyper partisanes dominent les médias avec une frénésie si agaçante qu’on a envie de se mettre à l’abri. Lors des élections nationales et à l’échelle de l’État, il est souvent difficile de séparer la vérité du battage médiatique.

Heureusement, ce n’est pas si vrai ici dans le comté de DeKalb, où certains des concours les plus importants sont non partisans.

Nous sommes susceptibles d’en savoir plus sur nos candidats locaux parce qu’ils sont aussi nos amis, voisins et collègues. Néanmoins, il faut faire preuve de diligence pour déterminer quel candidat est le mieux équipé pour le poste. Un exemple en est le concours actuel pour DeKalb County Clerk and Recorder.

Linh Nguyen est l’un des candidats les plus impressionnants à un poste local que notre comté ait vu depuis longtemps. Grâce à son travail acharné et à sa détermination, elle est passée d’humbles origines d’immigrants à un niveau de réalisations exceptionnelles – une véritable histoire “Only in America”.

Les attributs les plus importants de Linh sont ses compétences organisationnelles et sa maîtrise de la technologie. Les deux sont des domaines qui doivent certainement être abordés dans le bureau actuel du greffier du comté.

Un exemple : un programme en ligne connu sous le nom de My-Dec est disponible auprès du ministère du Revenu de l’Illinois. Il facilite le traitement électronique des droits de mutation immobilière, améliore la tenue des registres et permet le partage de données entre les comtés. Et c’est GRATUIT. Quatre-vingt-sept comtés de l’Illinois se sont abonnés à ce service. Le comté de DeKalb est l’un des rares à ne pas l’avoir fait. La plupart des autres comtés non membres sont peu peuplés et géographiquement et démographiquement un monde à part du comté de DeKalb.

Ce n’est qu’une des nombreuses situations que Linh s’est engagé à résoudre lors de son élection.

Contrairement à son adversaire, Linh ne peut pas revendiquer d’antécédents d’emploi dans le gouvernement du comté. Mais nous devrions tous être conscients de la différence entre avoir quinze ans d’expérience versus un an d’expérience quinze fois. Ce que promet Linh, c’est de récupérer un bureau qui a besoin d’un coup de pouce dans l’ère moderne. Cela semble particulièrement crucial à une époque où le développement et le progrès économique sont en plein essor dans notre pays.

C’est pourquoi je vote pour “Linh to WIN”. J’espère que tu me rejoindras.

Brad Pietens

DeKalb