Pourquoi l’inflation frappe durement l’alimentation et l’épicerie

La hausse de l’inflation continue de mettre à rude épreuve les ménages américains, et les prix obstinément élevés ont été particulièrement évidents pour les acheteurs à l’épicerie.

Un bond de l’inflation en septembre a été en partie alimenté par la hausse des prix des denrées alimentaires, selon un rapport sur l’indice des prix à la consommation publié jeudi. L’inflation globale a augmenté de 8,2% par rapport à il y a un an, tirée par des gains dans les coûts de la nourriture, du loyer et des soins médicaux.

En septembre, les prix alimentaires ont augmenté de 11,2% par rapport à il y a un an et de 0,8% par rapport au mois précédent. Tout, de la viande et des céréales aux fruits et légumes, est devenu plus cher. Les prix des aliments dans les restaurants ont également augmenté de 0,9% par rapport au mois précédent, tandis que les aliments à domicile ont augmenté de 0,7%.

La nourriture est devenue plus chère pour diverses raisons. La hausse des prix de l’essence et les pénuries de main-d’œuvre ont fait grimper les coûts pour les entreprises. La guerre en Ukraine a perturbé les exportations de blé, d’huile de tournesol et d’autres produits, mettant à rude épreuve l’approvisionnement alimentaire mondial et faisant grimper les prix. Et les problèmes liés au climat, comme une sécheresse dans la partie ouest des États-Unis, ont réduit les rendements des cultures.

“Les pics de coûts dus à la main-d’œuvre, aux perturbations de la production, aux demandes de transport et aux conflits mondiaux affectent tous les aspects de l’industrie alimentaire”, Andrew Harig, vice-président de la fiscalité, du commerce, de la durabilité et de l’élaboration des politiques à la Food Industry Association (FMI ), a déclaré dans un communiqué après la publication du rapport de l’IPC. “Les chiffres d’aujourd’hui montrent clairement qu’il reste du travail à faire pour résoudre ces problèmes.”

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la guerre et la sécheresse ont fait grimper les prix

Les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche pour de nombreuses raisons pendant la pandémie, mais ils ont d’abord commencé à augmenter en raison de l’augmentation de la demande.

Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon, a déclaré que les prix des denrées alimentaires avaient commencé à augmenter plus tôt dans la pandémie alors que les gens s’approvisionnaient en nourriture à l’épicerie, entraînant une augmentation de la demande. Les prix des restaurants ont également augmenté à mesure que davantage d’entreprises ont rouvert et que les consommateurs se sont sentis de plus en plus à l’aise au restaurant. Depuis lors, les contraintes d’approvisionnement ont exercé une pression supplémentaire sur les prix des denrées alimentaires, a déclaré Daco.

“Maintenant, vous vous retrouvez avec cet environnement où les prix sont élevés des deux côtés, et vous constatez des contraintes d’approvisionnement”, a déclaré Daco.

David Ortega, économiste alimentaire et professeur agrégé à la Michigan State University, a déclaré qu’une grande partie de la hausse des prix des denrées alimentaires était le résultat de perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement à l’ère de la pandémie. La hausse des prix de l’essence a rendu plus coûteux pour les agriculteurs et les détaillants le transport de produits alimentaires à travers le pays. La pénurie de main-d’œuvre a fait en sorte que les entreprises paient davantage pour la main-d’œuvre. Les agriculteurs ont également dû faire face à des coûts d’intrants plus élevés pour des choses comme les engrais. Les coûts ont augmenté à presque toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, et certaines de ces augmentations ont été répercutées sur les consommateurs.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également resserré l’approvisionnement alimentaire mondial : l’Ukraine est un important producteur de blé, d’huile de tournesol et d’autres produits alimentaires. La Russie avait empêché les expéditions agricoles de quitter la région de la mer Noire, bien que les deux parties soient parvenues à un accord au cours de l’été qui a permis à l’Ukraine de redémarrer les exportations de céréales et a contribué à une baisse des prix mondiaux des denrées alimentaires.

Les problèmes liés au climat ont également touché l’approvisionnement alimentaire. Une sécheresse en Californie a entraîné une baisse des rendements des cultures pour les produits frais, a déclaré Ortega. Les cultures d’été telles que les tomates et les oignons se sont flétries, tandis que les légumes-feuilles cultivés en hiver pourraient être touchés. Avec moins de nourriture disponible sur le marché, les prix pourraient continuer à monter en flèche.

Une épidémie mortelle de grippe aviaire cette année a également touché des millions d’oiseaux, perturbant l’approvisionnement en volaille et en œufs des fermes commerciales et contribuant à des coûts de consommation plus élevés, a déclaré Ortega.

Ortega a déclaré qu’il y avait des raisons de croire que les gains de prix pourraient commencer à ralentir l’année prochaine; la baisse des prix mondiaux des produits alimentaires pourrait se répercuter sur les prix à l’épicerie et les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient s’atténuer avec le temps. Mais il a déclaré que les prix des denrées alimentaires resteront probablement élevés au moins jusqu’à la fin de l’année alors que la saison des fêtes est en cours.

« À court terme, il est sûr de dire que nous allons continuer à voir ces niveaux de prix élevés et soutenus », a déclaré Ortega.