Pourquoi l’inflation est moins susceptible de nuire aux retraités

L’inflation a continué d’augmenter, mais certains retraités ne ressentiront pas le poids de la flambée des coûts, selon les experts.

L’inflation annuelle a bondi de 9,1% en juin, augmentant au rythme le plus rapide depuis la fin de 1981, a rapporté mercredi le département américain du Travail.

Les prix plus élevés inquiètent beaucoup, même ceux qui gagnent six chiffres. Quelque 65% des Américains gagnant 100 000 dollars ou plus sont “très préoccupés” par l’inflation, selon un sondage CNBC.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Ces 10 marchés immobiliers américains se refroidissent le plus rapidement

L’ajustement au coût de la vie de la Sécurité sociale pourrait être de 10,5 % en 2023

Concentrez-vous sur votre “économie personnelle”, pas sur une récession, déclare Jean Chatzky

Mais les changements de dépenses tout au long de l’âge d’or des gens peuvent réduire l’impact de certains coûts croissants, selon JP Morgan. Guide de la retraite 2022.

“Cela devient en dessous des gros titres”, a déclaré Katherine Roy, stratège en chef de la retraite chez JP Morgan, expliquant comment le panier de biens que les retraités achètent peut changer avec le temps.