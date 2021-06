Pourquoi l’inflation est à la fois bonne et mauvaise pour votre portefeuille

Thomas Trutschel | Photothèque | Getty Images

L’inflation est là et des taux d’intérêt plus élevés pourraient s’ensuivre – pour le plus grand plaisir des épargnants qui ont enduré des rendements très bas sur les liquidités et autres investissements sûrs depuis la Grande Récession. Mais l’inflation est une arme à double tranchant. Les prix plus élevés que les consommateurs paient pour les biens et services peuvent complètement engloutir leurs économies supplémentaires. « C’est l’une de ces choses où les taux d’intérêt cèdent d’une main et l’inflation emporte de l’autre », selon Christine Benz, directrice des finances personnelles chez Morningstar.

Prix ​​en hausse

Prix ​​consommateur a bondi de 4,2% en avril par rapport à l’année précédente, la plus grosse bosse depuis 2008. D’une part, cette accélération a du sens – il y a un an, la pandémie de Covid a fait flamber l’économie américaine et l’inflation était faible. Avec la diminution de la menace de Covid, la demande des consommateurs (ainsi que certaines pénuries d’approvisionnement) fait monter les prix dans certains secteurs.

Mais on ne sait pas si la dynamique est temporaire ou quelque chose de plus permanent. Ce dernier conduirait généralement la Réserve fédérale à relever les taux d’intérêt, afin d’augmenter les coûts d’emprunt et, espérons-le, d’éviter une surchauffe de l’économie. Les taux sur les comptes d’épargne, les fonds du marché monétaire et les certificats de dépôt, par exemple, augmenteraient probablement – au lieu d’être l’équivalent de « l’argent matelas » avec pratiquement aucun rendement, selon Diahann Lassus, directeur principal de Peapack Private Wealth Management à New Providence, New Jersey. Plus de Personal Finance :

Comment éviter les dépenses excessives dans ce marché du logement en effervescence Cependant, les consommateurs pourraient canaliser ces retours vers les dépenses de subsistance comme le loyer, la nourriture, le transport et l’assurance maladie s’ils gonflent dans les prix, a-t-elle déclaré. En effet, certaines entreprises ont prix augmentés récemment pour les articles ménagers comme le papier toilette, le beurre d’arachide et les boissons gazeuses. « Toutes ces choses ont évidemment un impact majeur », a déclaré Lassus, planificateur financier et comptable agréé.

Perspective historique

Il y a eu quelques fois dans l’histoire où les épargnants ont obtenu un rendement net négatif après avoir tenu compte de l’inflation. En 1980, par exemple, une obligation du Trésor de référence à 10 ans avait un rendement moyen de 11,43 %, l’un des plus élevés jamais enregistrés. (Ce retour bat le environ 10 % de rendement annualisé moyen des actions, tel que mesuré par l’indice S&P 500.) Cependant, un taux d’inflation de 13,5 % en 1980 a plus qu’annulé ces gains exceptionnels, entraînant une perte d’environ 2 %.

Et c’est avant impôt. Si l’Oncle Sam prenait un tiers des bénéfices, l’investisseur aurait perdu près de 6% de son pouvoir d’achat, selon Allan Roth, CFP et comptable chez Wealth Logic à Colorado Springs, Colorado. « Le but du portefeuille est de vous donner des choix dans la vie », a déclaré Roth. « Et l’inflation et les impôts rongent ces choix. » En fait, un environnement de faible inflation et de faibles taux d’intérêt (comme la dynamique pré-pandémique) est optimal pour les consommateurs d’un point de vue fiscal, a déclaré Roth. C’est parce que le système fiscal américain est basé sur des rendements d’investissement nominaux (plutôt que nets), a-t-il déclaré.

Quelques mises en garde

Bien sûr, il y a quelques mises en garde. Si l’inflation s’avère temporaire, comme certains responsables le prévoient, la Fed pourrait ne pas relever ses taux d’intérêt de sitôt. « Il est peu probable qu’une période limitée d’augmentation des prix liée à la pandémie modifie durablement la dynamique de l’inflation », a déclaré le gouverneur de la Réserve fédérale, Lael Brainard, dans un discours le mois dernier.

Si vous devez de l’argent, l’inflation est une très bonne chose. Si les gens vous doivent de l’argent, l’inflation est une mauvaise chose. Allan Roth CFP et comptable chez Wealth Logic

Et les attentes du marché en matière d’inflation, plutôt que la politique de la Fed, ont une plus grande incidence sur les investissements comme le Trésor à 10 ans avec un horizon temporel plus long, selon les conseillers financiers. De plus, l’inflation n’a pas nécessairement un impact égal sur tous les biens et services. Certains consommateurs peuvent être plus touchés que d’autres.

Gagnants et perdants

Si l’inflation est là pour rester, cependant, il y aura des gagnants et des perdants. « Si vous devez de l’argent, l’inflation est une très bonne chose », a déclaré Roth à propos des consommateurs qui ont des prêts. « Si les gens vous doivent de l’argent, l’inflation est une mauvaise chose. » Par exemple, une obligation est essentiellement une reconnaissance de dette avec intérêt. Quelqu’un qui détient une obligation à faible taux d’intérêt ou un CD avec un horizon temporel de 10 ans (ou plus) peut se retrouver avec un rendement dérisoire et regarder de côté alors que d’autres investisseurs se lancent dans des obligations à rendement plus élevé. D’un autre côté, un propriétaire qui a bloqué une hypothèque fixe à un faible taux d’intérêt est dans une bonne position – la valeur de sa maison gonflerait probablement, mais ses mensualités de prêt resteraient les mêmes. « C’est une sorte de rayon de soleil pour ceux qui possèdent une maison », a déclaré Lassus.