Pourquoi l’inflation a le plus durement touché ces 10 éléments en 2022

David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

L’inflation a grimpé en 2022 à un niveau jamais vu depuis quatre décennies. Mais les prix ont explosé plus rapidement pour certains articles que pour d’autres, largement concentrés parmi les aliments, le carburant et les billets d’avion. Certaines de ces fluctuations étaient dues à des facteurs périphériques qui s’étendaient au-delà des pressions inflationnistes générales telles que les chaînes d’approvisionnement enchevêtrées, les pénuries de main-d’œuvre, la demande croissante des consommateurs et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Voici un aperçu des 10 articles avec les gains de prix les plus importants, mesurés par le taux d’inflation annuel en décembre. Les pourcentages proviennent des dernières données de l’indice des prix à la consommation, publiées jeudi.

Nourriture à l’école : 305,2 %

Le prix d’un repas dans les écoles élémentaires et secondaires a le plus augmenté en 2022, d’un énorme 305 %. Au début de la pandémie, le gouvernement fédéral a mis en place un programme offrant des repas gratuits à tous les élèves des écoles publiques, quel que soit le revenu familial. Ce programme – qui a élargi un programme existant pour les familles à faible revenu – terminé 30 septembre. Dans l’ensemble, les prix des denrées alimentaires ont également subi des pressions sur de nombreux fronts, se répercutant sur les repas scolaires.

Par exemple, les taux d’inflation annuels respectifs pour l’épicerie et les repas hors domicile ont atteint 13,5 % et 8 % en août – leur le plus élevé depuis 1971 et 1981, respectivement. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a créé un choc d’approvisionnement énergétique, contribuant à augmenter les coûts de transport pour livrer la nourriture de la ferme à la table. Cela, combiné à d’autres facteurs tels que des coûts de main-d’œuvre plus élevés, a soutenu la hausse rapide des prix dans tout le complexe alimentaire. “L’inflation alimentaire a été folle”, a déclaré Tim Mahedy, économiste principal chez KPMG. “Nous n’avions pas vu [these levels] constamment vraiment depuis des décennies.”

Oeufs : 59,9 %

Robert Kneschke / Eyeem | Oeil | Getty Images

Margarines : 43,8 %

Chocs mondiaux sur les principaux marchés de l’huile végétale – un ingrédient clé de la margarine – fait grimper les prix de la margarine de 43,8 % en 2022. Les prix des produits de base comme l’huile de soja, de palme, de tournesol et de colza (également connue sous le nom de canola) ont tendance à évoluer ensemble, ce qui signifie qu’une rupture d’approvisionnement pour l’un a tendance à affecter le groupe, ont déclaré les économistes.

Par exemple, l’Ukraine est le premier producteur et exportateur mondial d’huile de tournesol. La guerre y a réduit les approvisionnements. De plus, l’Indonésie représente plus de la moitié de l’huile de palme mondiale ; le pays a imposé une interdiction temporaire des exportations l’année dernière et d’autres restrictions comme un prélèvement à l’exportation. Une grave sécheresse au Canada — le plus grand exportateur mondial d’huile de canola — a étranglé l’offre. Et les rendements du soja au Brésil ont chuté en raison des conditions météorologiques.

Mazout (41,5 %) et carburants (32,3 %)

Lorsque les prix du pétrole brut ont grimpé en flèche au premier semestre de l’année, ceux de ses sous-produits raffinés ont également augmenté. L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie a commencé le 24 février. Le 8 mars, le baril de pétrole brut avait atteint son prix ajusté à l’inflation le plus élevé depuis 2014, au milieu des inquiétudes concernant l’impact de la guerre sur l’approvisionnement, selon à l’Energy Information Administration des États-Unis. “Cela a fait bondir tout ce qui était lié à l’énergie”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.

Les prix du pétrole ont cependant reculé au second semestre de l’année, alors que les craintes d’une éventuelle récession et d’une faiblesse concomitante de la demande de pétrole montaient. Les prix de l’essence ont également chuté, terminant l’année en baisse de 1,5 %. Mais les prix des autres produits pétroliers n’ont pas baissé aussi fortement. Le mazout et les autres carburants comme le diesel ont terminé l’année en hausse de 41,5 % et 32,3 %, respectivement.

Beurre (31,4 %) et autres produits laitiers (21,4 %)

Une baisse de la production mondiale de lait – parmi les principaux producteurs tels que l’Australie, l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande – a fait baisser les prix du beurre et d’autres produits laitiers. La production mensuelle de lait des principaux fournisseurs a baissé chaque mois de septembre 2021 à juin 2022, selon au département américain de l’agriculture. “Ils ont tous subi de fortes pressions en termes d’approvisionnement en lait disponible”, a déclaré Amy Smith, vice-présidente d’Advanced Economic Solutions, une société de conseil spécialisée en économie alimentaire, à propos du complexe laitier.

Stephen Gibson / Eyeem | Oeil | Getty Images

La production est restée stable aux États-Unis, ce qui a augmenté les exportations pour combler l’écart. Les volumes d’exportation de produits laitiers américains ont augmenté de 5 % en 2022 jusqu’en octobre, par rapport à la même période en 2021, selon l’USDA Les données. Les exportations de beurre ont augmenté de 43 % au cours de cette période, ce qui a entraîné une baisse de l’approvisionnement en beurre dans le pays, ont déclaré des économistes. De plus, la Russie et l’Ukraine sont principaux fournisseurs de blé. La guerre a eu un impact sur l’approvisionnement en céréales, augmentant le prix des aliments pour animaux et les coûts pour les agriculteurs, ont déclaré des économistes. Les prix du beurre ont terminé 2022 en hausse de 31,4 %. Les autres produits laitiers (hors lait, fromages et glaces) sont en hausse de 21,4 %.

Tarifs aériens : 28,5 %

“Les gens ont déplacé leurs dépenses des biens vers les voyages, les restaurants et les jeux de balle”, a déclaré Zandi. “Les avions ont été emballés.” Cependant, les tarifs moyens ont commencé à reculer en octobre, novembre et décembre.

Laitue : 24,9 %

Une transmis par les insectes Le virus « faisant rage » dans la région de culture de la vallée de Salinas en Californie a entraîné une flambée des prix de la laitue en 2022, a déclaré Mahedy de KPMG. La région, surnommée le « saladier de l’Amérique », représente environ la moitié de la production de laitue aux États-Unis, selon à Aaron Smith, professeur d’économie agricole à l’Université de Californie à Davis.

La Russie est également le premier exportateur mondial d’engrais. Les prix des engrais – parmi les coûts les plus importants pour les agriculteurs – ont atteint des sommets historiques au printemps 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, selon à la Federal Reserve Bank de Saint-Louis. Le prix des légumes (comme la laitue) et des fruits a été “significativement affecté” par cette flambée des prix, a déclaré Zandi.

Farine : 23,4%